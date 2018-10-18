Апгрейд для инструмента: берем шланг, клей, шкурку...

Совет от бывалого автомобилиста, присланный в редакцию журнала «За рулем», пригодится и при замене масла в двигателе, и во многих других случаях. Заслуженный приз автору идеи — набор автокосметики.

АПГРЕЙД

В. Абрашин, Москва

Материалы по теме Отказал стеклоомыватель? Купи чупа-чупс!

При замене масла в двигателе стандартный трехлапый съемник не зажимал фильтр небольшого диаметра. Попробовал модернизировать инструмент: на захваты туго надел кусочки резинового шланга. Однако отвернуть фильтр всё равно не смог: резина скользила по гладкому корпусу. Тогда приклеил клеем «88» крупнозернистую наждачную шкурку на матерчатой основе — и легко отвернул фильтр. Теперь у меня ключ, подходящий практически для любого фильтра.

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: В. Абрашин