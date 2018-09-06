Читатель журнала «За рулем» нашел полезное применение изношенной цепи привода ГРМ — смастерил из нее два инструмента для замены масляного фильтра. Если и у вас есть о чем рассказать коллегам-автомобилистам, пишите: авторы всех советов, опубликованных под рубрикой «Советы бывалых», получают хорошие призы.

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Е. Литвин, Москва

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В съемниках масляных фильтров используют обычно или велосипедные цепи, или цепи привода ГРМ. У тех и у других есть существенный недостаток — они не всегда надежно цепляются за поверхность фильтра.

На современных моторах для привода ГРМ стали использовать зубчатые цепи. У меня в гараже как раз завалялась такая изношенная цепь — вот я и решил сделать из нее съемник фильтра.

Предлагаю два варианта: регулируемый, сделанный из кольцевого ключа, и замкнутый — из инструментальной головки. Оба съемника неоднократно опробованы — ни разу не проскользнули по фильтру.

Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.

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