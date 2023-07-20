Коврики для гаджетов в авто бесполезны? Проверили!
Вряд ли сыщется автовладелец, хотя бы однажды не ронявший свой мобильник куда-то под ноги. И не пытавшийся тут же подобрать его, не снижая скорости. Конечно, ПДД запрещают при движении вообще пользоваться телефоном без системы hands-free. Но зачастую тот же смартфон может использоваться в качестве навигатора.
Кроме того, подавляющее большинство водителей, чего уж там, всё равно продолжает не только беседовать по телефону, но еще и обмениваться сообщениями. Поэтому популярность приобрели не только различные держатели этих гаджетов, но и противоскользящие коврики-липучки. Насколько они эффективны?
Что и как испытывали
Называют эти изделия по разному: «коврик антискользящий», «липкий коврик», «коврик-липучка» и даже «противоскользящий Nano коврик» – для апологетов нанотехнологий. В продаже их довольно много.
Зачем их вообще испытывать? А вот зачем.
Не раз попадались сообщения о том, что коврики не переносят температурные колебания, расплавляясь на солнцепеке и уродуя салон автомобиля. В нашей практике таких случаев не было, но проверить было интересно.
Есть и советы по самостоятельному изготовлению: мол, взять силиконовый герметик, размазать по пластиковой тарелке, украсить картинкой и выждать пару дней.
Но мы решили сравнить именно серийные изделия – таковых удалось приобрести полтора десятка.
Программу экспертизы составили такую. Сначала – заморозка до –30 °C на 24 часа с последующей проверкой на излом. Затем – те же испытания уже при –40 °C, в ходе которых проверяли удержание телефона на поверхности с углом наклона 45 градусов. Последняя проверка – на наклонном стекле в термошкафу при температурах от 60 до 100 °C с выдержкой на каждом этапе в 24 часа.
Конечно, случаи нагрева автомобильных салонов примерно до 60 °C известны, но зачем было забираться еще выше? Дело в том, что ни один из ковриков при 60 °C не потек и не расплавился – поэтому и решили нагреть их посильнее. Температуру повышали с шагом 10 °C, но на стоградусном рубеже испытания всё же прекратили. На Земле подобных температур не бывает, а на Венере коврики пока что никому не нужны.
Участники
Результаты
Итог довольно неожиданный: все образцы прошли испытания без замечаний. Не плавятся, не ломаются, телефон – держат.
Фактически разоблачен миф о профнепригодности подобной мелочевки. Возможно, восточные производители улучшили технологию – это можно только приветствовать.
Только порекомендуем при пользовании ковриками не класть их на пыльную поверхность – и держаться будут плохо, и засорятся быстро. А при выборе подходящего коврика можно смело выбирать из числа проверенных нами: никаких вопросов ни к одному образцу у нас не возникло.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПАДАЮТ?
Антискользящие коврики часто сравнивают с ящерками-гекконами, которые умудряются бегать по стенам и потолкам. Единого объяснения этому эффекту до сих пор нет – ни клей, ни присоски не обнаружены.
Поэтому договорились до того, что во всем виноваты… ван-дер-ваальсовые силы! они способствуют сцеплению между атомами и молекулами у объектов, находящихся вблизи друг от друга. Конкретно у гекконов за притяжение якобы отвечают микроскопические ворсинки, которыми усеяны подошвы лапок. Впрочем, многие полагают, что им помогает электростатика, а также капиллярные силы. Гекконы же физики не знают, а потому продолжают спокойно бегать, где им вздумается, безо всякой теории.
Благодарим испытательную лабораторию НПО «ТАЛИС» за помощь в подготовке материала.
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