Коврики для гаджетов в авто бесполезны? Проверили!

Насколько эффективны противоскользящие «липучки» для смартфона, выяснили эксперты «За рулем».

Вряд ли сыщется автовладелец, хотя бы однажды не ронявший свой мобильник куда-то под ноги. И не пытавшийся тут же подобрать его, не снижая скорости. Конечно, ПДД запрещают при движении вообще пользоваться телефоном без системы hands-free. Но зачастую тот же смартфон может использоваться в качестве навигатора.

Кроме того, подавляющее большинство водителей, чего уж там, всё равно продолжает не только беседовать по телефону, но еще и обмениваться сообщениями. Поэтому популярность приобрели не только различные держатели этих гаджетов, но и противоскользящие коврики-липучки. Насколько они эффективны?

Что и как испытывали

Называют эти изделия по разному: «коврик антискользящий», «липкий коврик», «коврик-липучка» и даже «противоскользящий Nano коврик» – для апологетов нанотехнологий. В продаже их довольно много.

Зачем их вообще испытывать? А вот зачем.

Не раз попадались сообщения о том, что коврики не переносят температурные колебания, расплавляясь на солнцепеке и уродуя салон автомобиля. В нашей практике таких случаев не было, но проверить было интересно.

Коврик, предназначенный для установки телефона вертикально, не может в охлажденном виде удерживать его на наклонной плоскости. Но это, честно говоря, никому и не нужно: при –40 °C и телефон-то нормально работать не будет. А при нагревании проблем уже не возникает.

Есть и советы по самостоятельному изготовлению: мол, взять силиконовый герметик, размазать по пластиковой тарелке, украсить картинкой и выждать пару дней.

Но мы решили сравнить именно серийные изделия – таковых удалось приобрести полтора десятка.

Программу экспертизы составили такую. Сначала – заморозка до –30 °C на 24 часа с последующей проверкой на излом. Затем – те же испытания уже при –40 °C, в ходе которых проверяли удержание телефона на поверхности с углом наклона 45 градусов. Последняя проверка – на наклонном стекле в термошкафу при температурах от 60 до 100 °C с выдержкой на каждом этапе в 24 часа.

Коврик, вынутый из морозильной камеры, где он охладился до –40 °C, удерживает телефон на гладкой пластине с наклоном 45 градусов к горизонту.

Конечно, случаи нагрева автомобильных салонов примерно до 60 °C известны, но зачем было забираться еще выше? Дело в том, что ни один из ковриков при 60 °C не потек и не расплавился – поэтому и решили нагреть их посильнее. Температуру повышали с шагом 10 °C, но на стоградусном рубеже испытания всё же прекратили. На Земле подобных температур не бывает, а на Венере коврики пока что никому не нужны.

Участники

Airline ASM-BB-03. Коврик липучка. Примерная цена: 190 ₽ AVS comfort NP-008. Противоскользящий Nano коврик. Примерная цена: 290 ₽ Автодети. Удерживающий коврик. Примерная цена: 300 ₽





Арвида. Коврик на панель приборов для ВАЗ 2113-2115. Примерная цена: 350 ₽ Baviss. Противоскользящий коврик. Примерная цена: 490 ₽ Eyemat 537. Противоскользящий коврик. Примерная цена: 320 ₽





Inspector. Коврик на приборную панель автомобиля. Примерная цена: 310 ₽ Imetoyo. Противоскользящий коврик. Примерная цена: 380 ₽ Mobile. Противоскользящий коврик. Примерная цена: 570 ₽





Non-Slip Mat. Нескользящий коврик ­на приборную панель. Примерная цена: 180 ₽ Paterra 409-032. Антискользящий коврик ­«Геккон» в автомобиль. Примерная цена: 150 ₽ Start. Коврик противоскользящий с бортиком 15×10. Примерная цена: 340 ₽





The second generation Non-slip mat. Противоскользящий коврик. Примерная цена: 350 ₽ Wiiix SP-01GN. Универсальный липкий силиконовый коврик в автомобиль. Примерная цена: 200 ₽ Zipower PM6601. Противоскользящий коврик на приборную панель. Примерная цена: 290 ₽





Результаты

Образцы были помещены в термошкаф и нагреты до температуры 100 °С. Даже такой жар не повредил коврики.

Итог довольно неожиданный: все образцы прошли испытания без замечаний. Не плавятся, не ломаются, телефон – держат.

Фактически разоблачен миф о профнепригодности подобной мелочевки. Возможно, восточные производители улучшили технологию – это можно только приветствовать.

Только порекомендуем при пользовании ковриками не класть их на пыльную поверхность – и держаться будут плохо, и засорятся быстро. А при выборе подходящего коврика можно смело выбирать из числа проверенных нами: никаких вопросов ни к одному образцу у нас не возникло.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПАДАЮТ? Антискользящие коврики часто сравнивают с ящерками-гекконами, которые умудряются бегать по стенам и потолкам. Единого объяснения этому эффекту до сих пор нет – ни клей, ни присоски не обнаружены. Поэтому договорились до того, что во всем виноваты… ван-дер-ваальсовые силы! они способствуют сцеплению между атомами и молекулами у объектов, находящихся вблизи друг от друга. Конкретно у гекконов за притяжение якобы отвечают микроскопические ворсинки, которыми усеяны подошвы лапок. Впрочем, многие полагают, что им помогает электростатика, а также капиллярные силы. Гекконы же физики не знают, а потому продолжают спокойно бегать, где им вздумается, безо всякой теории.

Благодарим испытательную лабораторию НПО «ТАЛИС» за помощь в подготовке материала.