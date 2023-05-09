Автоэксперт назвал важные для водителей аксессуары

Они имеют большое значение для комфорта водителя и безопасности.

Автоэксперт Владимир Бахарев назвал гаджеты, которые помогут сделать процесс вождения безопаснее или даже продлить срок службы отдельных деталей авто.

Среди функций, которые есть в автомобиле изначально, он считает важными голосовое управление, которое позволяет пользоваться аудиосистемой, климат-контролем и другими подобными опциями, не отрывая рук и глаз от дороги.

В то же время машину будет нелишним оснастить дополнительным оборудованием. К примеру, парктроники и камера заднего вида повысят безопасность.

Одним из важных гаджетов эксперт также считает держатель для телефона, при этом наиболее удачная его конструкция — магнит, который притягивается к другому магниту на смартфоне.

Еще одним полезным автомобильным аксессуаром Бахарев назвал защитные светоотражающие экраны под стекло. Они хорошо действуют в жаркую погоду, если использовать их после каждой поездки. В результате не будет выгорать приборная панель, кроме того, температура в салоне может стать ниже, заключил эксперт.

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Источник: Вечерняя Москва

Фото: Unsplash