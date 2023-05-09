#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Самый красивый довоенный автомобиль СССР: история спорткара ЗИС-101Самый красивый довоенный автомобиль СССР: история спорткара ЗИС-101
Благодаря энтузиазму молодых инженеров,...
Чем опасен для здоровья запах нового автомобиляЧем опасен для здоровья запах нового автомобиля
К неутешительным выводам пришли китайские...
Бойтесь Близнецов на дорогах! И вот почемуБойтесь Близнецов на дорогах! И вот почему
К этому можно относиться по-разному, но...

Автоэксперт назвал важные для водителей аксессуары

Они имеют большое значение для комфорта водителя и безопасности.

За РулемАвтомобиль-сканер: как он может выявить серьезные заболевания

Автоэксперт Владимир Бахарев назвал гаджеты, которые помогут сделать процесс вождения безопаснее или даже продлить срок службы отдельных деталей авто.

Среди функций, которые есть в автомобиле изначально, он считает важными голосовое управление, которое позволяет пользоваться аудиосистемой, климат-контролем и другими подобными опциями, не отрывая рук и глаз от дороги.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В то же время машину будет нелишним оснастить дополнительным оборудованием. К примеру, парктроники и камера заднего вида повысят безопасность.

Одним из важных гаджетов эксперт также считает держатель для телефона, при этом наиболее удачная его конструкция — магнит, который притягивается к другому магниту на смартфоне.

За Рулем

Еще одним полезным автомобильным аксессуаром Бахарев назвал защитные светоотражающие экраны под стекло. Они хорошо действуют в жаркую погоду, если использовать их после каждой поездки. В результате не будет выгорать приборная панель, кроме того, температура в салоне может стать ниже, заключил эксперт.

Источник: Вечерняя Москва

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 7
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0