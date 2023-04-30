Гаджет Apple с успехом применяют угонщики
Угонщиков автомобилей нашли свое применение устройству Apple AirTag: они устанавливают трекер на автомобили потенциальных жертв.
Метку незаметно устанавливают в машину, а затем отслеживают ее через приложение Find My и в подходящий момент уезжают на понравившемся автомобиле. Незаметным местом чаще всего становится внутренняя часть бампера или место за лючком бензобака, номерным знаком или в нишах колес.
По задумке Apple, трекер вещь полезная - владельцы прикрепляют его к предметам, которые часто теряются, например, ключам. А потом отслеживают нахождение этого предмета через приложение. Очень удобно.
Однако устройство быстро освоили угонщики, и страховая компания NFU Mutual (США) даже выпустила предупреждение для владельцев премиальных автомобилей после обнаружения AirTag на попавшем в аварию и отремонтированном Range Rover. О том, что метка находится на его автомобиле, автовладелец ничего не знал.
Таким образом, эксперты рекомендуют владельцам всегда следить за подозрительными метками AirTags, установленными в их автомобилях.
Страховая компания советует владельцам дорогих автомобилей самим устанавливать устройства слежения в свой автомобиль, поскольку такое оборудование поможет обнаружить его местоположение, если его украли.
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Источник: Аutoevolution
Фото: Unsplash
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