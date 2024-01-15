Новая Веста против китайских народных седанов – большой тест «За рулем»

Эксперты «За рулем» сравнили Geely Emgrand, Omoda S5 и Lada Vesta

По большому счету, все три седана – новинки. Но если модернизированная Лада Веста и Omoda S5 вышли в продажу около полугода назад, то Geely Emgrand появился у официальных дилеров только под занавес осени..

Оба «китайца» – самые доступные модели в линейке своих брендов. Цена на Emgrand с механической коробкой стартует с двух миллионов, но у нас топ-версия с автоматом – за 2 479 990 рублей. Начальный S5 (в наших руках побывал как раз такой) предлагается за 2 249 900 рублей.

Веста чуть компактнее и заметно дешевле – скромно оснащенная 90‑сильная Веста Comfort предлагается за 1 239 900 рублей. Она же со 106‑сильным движком обойдется уже в полтора миллиона. Ну а мы взяли модификацию Кросс в исполнении Техно, цена которой составляет 1 913 900 рублей.

Geely Emgrand

Представлен в Китае два года назад. В основе лежит платформа ВМА, известная по кроссоверу Coolray. Импортируют из Китая.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 (122 л.с.) – от 1 999 990 ₽ Omoda S5

Представляет собой переименованный Chery Arrizo 5 образца 2015 года, от которого, по сути, отличается только шильдиками. Сделано в Китае.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (113 л.с.) – от 2 249 900 ₽

1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 349 900 ₽ Лада Веста

На конвейере с 2015 года. Модернизированный вариант NG показали в феврале 2022 года, но полноценный выпуск начали только минувшим летом.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (90 л.с.) – от 1 239 900 ₽

1.6 (106 л.с.) – от 1 509 900 ₽

Недостача

На взгляд интерьер Эмгранда – на­именее китайский среди всех седанов на моей памяти. Строгие линии, аккуратная отделка. Сиденья обтянуты кожзамом с перфорацией, которую дополняют нарядные бирюзовые вставки на боковинах. Выглядит ­воздушно, свежо.

И эргономика хороша: за рулем устроился секунд за пять.

Geely Emgrand

Привыкшим к европейским машинам автомобилистам должны понравится жестковатые, диктующие низкую посадку кресла. Проход на второй ряд затрудняют высокий порог и открывающиеся на недостаточно широкий угол двери. Коленям места хватает, а вот для ступней пространства мало. Центрального подлокотника нет, что странно для машины такого уровня.

Салон подкупает хозяйственными удобствами: вместительные кармашки в дверях, просторная площадка под консолью, огромный бокс в центральном подлокотнике (без охлаждения).

Конфигурацию шкал поменять нельзя. Странно выглядит вынесенная на почетное место схема с указанием давления в шинах. Из трех режимов движения после запуска двигателя всегда по умолчанию включается промежуточный – Comfort. Eco и Sport надо активировать отдельно.

Салон Эмгранда своей лаконичностью напоминает интерьеры автомобилей марки Skoda. Добротность и качество отделки тоже соответствуют. Cветло-серая обивка непрактична – быстро пачкается.

Но, пообжившись, замечаешь и «косячки». Львиную часть виртуальной приборки занимает схема с давлением в шинах, тогда как данные трипкомпьютера вынесены на задворки и даны мелким шрифтом. Подсветки бардачка нет, как нет и индивидуальных точек света на потолке – включается общая люстра, которая слепит водителя.

Бодрый автомат дремать мотору не дает. Из трех тестовых машин климат-контроль смог предложить только Emgrand.

По старой недоброй традиции марки Geely отсутствует поддержка Apple CarPlay и Android Auto. А 12‑дюймовый экран медиасистемы полагается только топ-версии – в остальных будет скромный монитор на восемь дюймов и, к тому же, две подушки безопасности вместо шести. Системы кругового обзора вообще не предлагается.

Хлопни!

К Омоде тоже есть вопросы. Обе двери с левой стороны закрываются плохо – надо хлопать от души. Глючили часы – приходилось подводить по пять раз на дню. Сэкономили на термометре наружной температуры. Вкладка с настройками микроклимата на экране медиасистемы исчезает слишком быстро: пока найдешь виртуальную кнопку, а уже тю-тю, всё заново.

Omoda S5

Непритязательные с виду кресла оказались вполне удобными: мягкие и неплохо скроенные, в них долго не устаешь. Задний ряд Омоды – самый просторный и гостеприимный для пассажиров. К тому же здесь есть центральный откидной подлокотник. Вот только с внутренней стороны он обтянут небрежно – ­волнами.

Качество отделки попроще: жесткие подоконники, кожзам на креслах без перфорации. Но глобально к салону претензий нет. Сидеть удобно, обзорность хорошая, да и оснащенность в порядке.

Omoda предлагает наибольшее разнообразие по оформлению приборной панели – три ­разных варианта. Систему кругового обзора в нашем трио ­ставят только на Омоду.

Отделка и эргономика вполне на уровне, однако дизайн недвусмысленно намекает на то, что дебют этой машины состоялся не вчера.

USB-разъемы глубоко утоплены в лоток, с водительского места их не видно. Чтобы ими воспользоваться, приходится наклоняться. Часть «горячих» клавиш медиасистемы вынесена на центральный тоннель.

Обновили

При обновлении Весты вазовцы особый упор делали на салон. Новая центральная консоль, руль, виртуальная приборка, дверные карты – интерьер действительно освежили. Передняя панель теперь выполнена из мягкого пластика. Но кое-какие родовые черты оказались не исправленными.

Lada Vesta

Сиденья широковаты и не шибко рельефны. Места для ног достаточно, но плоская подушка установлена высоко, при росте 180 см головой почти касаешься потолка. Теперь тут два USB-порта, однако стеклоподъемники без доводчиков.

Регулировки даже в топ-версии ручные. В отличие от соперников, в Весте есть очечник. Мелочь, а приятно.

В частности, подстаканники остались неглубокими, на кочках поставленная в них посуда вываливается. Кнопки и переключатели всё так же грубоваты, есть люфты. И нет ощущения лоска – особенно на фоне близкого к идеалу Эмгранда.

Тот редкий случай, когда виртуальные ­приборы нравятся больше аналоговых: ­и симпатичнее, и информативнее. При желании можно вывести карту во всю ширину экрана – «китайцы» так не умеют.

Салон обновленной Весты выглядит современнее и оснащен лучше. В отделке используется более качественный пластик. Вертикально-ориентированный экран – прерогатива топ-версии Техно. Пятиступенчатая механика пока безальтернативна. Тандем вариатора и мотора 1.8 обещают в 2024 году.

Выйти в интернет или воспользоваться сервисами Яндекса – в нашем трио на такое способна только медиасистема Весты. Под прикуривателем – площадка для хранения ключа зажигания. Если сюда не положить ключ в течение 45 секунд после разблокировки замка, машина не заведется.

И не смущайтесь обилию заглушек. Из-за санкций вазовцы убрали немало оборудования: климат-контроль, датчики света и дождя, трехступенчатый обогрев передних сидений и одноступенчатый – задних.

Также среди недостачи противотуманные фары и передний парктроник. Под секвестр попало даже охлаждение бардачка. С другой стороны, страшно представить, сколько бы просили за Весту со всеми этими опциями: 2,5 миллиона?

Глюки

В стародавние времена каждая новая модель из Тольятти выходила с букетом детских болезней, которые продолжались еще год-два после запуска в производство. Похоже, эта не самая приятная практика вернулась.

Мы еще в прошлом тесте отмечали, что датчик запаса топлива у Весты NG настроен некорректно: первое из восьми делений на шкале гаснет только спустя 220–250 км по трассе. В этот раз расходомер вновь сбоил: проехали 150 км, а столбики всё те же, остаточный запас превышает 800 верст. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Ради хорошей плавности хода не принесли в жертву управляемость – правильное шасси. На днище Geely – толстый слой антикора, но проплешины всё же есть. Штатно стоит пластиковый пыльник. Клиренс – 150 мм.

Что-то нужно делать и со стоп-сигналами. Левый «стопарь» может загореться ярко, правый тускло. Может вообще не загореться. А может и пройти всё нормально. Но это не нормально. И небезопасно.

Хорошо хоть мотор после достижения максимальной скорости больше не троит, как это было в прошлый раз.

Каких-то ярких эмоций шасси S5 не оставляет: просто машина… Пластиковый щиток-фартук почти ничего не прикрывает – лучше поставить более серьезную защиту. Клиренс составляет 170 мм.

А вот на Омоде S5 двигатель cловил глюк. При движении в пробке в экорежиме примерно на 1000 об/мин мотор начал дергаться, как будто начались проблемы с бензонасосом. Добавил газку – всё прошло. На следующий день ситуация повторилась, пусть и с меньшим драматизмом (вокруг машин не было). Больше эта проблема не всплывала, но, я уверен, – до поры до времени.

Седан с клиренсом кроссовера – на Весте Кросс можно уверенно катить не только по асфальту. Картер Лады прикрывает металлический щиток. Просвет под ним – 200 мм. Слой антикора равномерный, явных пропусков нет.

Без глюков

Emgrand же никаких забот не подкинул – работал как часы. За последнее время это единственная модель Geely, которая предлагается с атмосферным двигателем. При рабочем объеме 1,5 л с него сняли 122 л. с. – больше, чем у сегодняшних соперников. Впрочем, до 80 км/ч Emgrand разгоняется с ними ноздря в ноздрю – и лишь потом постепенно уходит в отрыв.

В отличие от соперников, двигатель Эмгранда – с непосредственным впрыском. Привод ГРМ осуществляется ремнем. Порадовал одетый в «шубу» аккумулятор. А вот нанесенная ­грубыми мазками мастика удивила.

Ассистирует мотору 6‑ступенчатый автомат. В стандартном режиме работает он своеобразно: долго не переключается наверх, позволяя стрелке тахометра дойти до 3000 об/мин. Чтобы рык не утомлял в пробках, приходилось переходить в режим Eco.

Расход топлива у всех трех седанов оказался плюс-минус одинаков: 7,5–8 л/100 км.

Мотор Лады слабее остальных (106 л. с.), но она легче, поэтому просадки в динамике не замечаешь. Другое дело, что Веста оснащена 5‑ступенчатой механической коробкой, а в городе суетиться с переключениями утомительно. Нужна версия с автоматом. И она будет. Но – с вариатором.

Мотор Омоды с распределенным впрыском нам знаком по другим моделям концерна Chery. Он считается надежным и долговечным. Привод ГРМ – цепной.

По динамике 113‑сильная Омода сопоставима с Ладой. Но с вариатором в пробках живется проще. Разгон уверенный, однако совершенно безэмоциональный. Ростки азарта появляются после активации спортрежима, но это скорее иллюзия: динамика принципиально не меняется.

Моторный щит у Лады, в отличие от соперников, под толстым слоем шумки. Двигатель по нынешним меркам низкофорсированный – с такого объема уже принято снимать хотя бы 120 л. с.

Выход в лидеры

До рестайлинга мы всегда хвалили Весту за отточенную управляемость и лучшую в сегменте плавность хода. Обновленная машина рулится так же классно, демонстрируя в S‑образных связках живой и увлекательный характер. А вот в плавности хода есть легкий регресс. Подвеска по-прежнему хорошо держит удары, но ощущение всепрощаемости ушло. На мелочевке появилась нервозность, да и бряцание мешает – у Эмгранда шасси работает не так звучно.

По плавности хода Geely понравился больше всех. Его подвеска наиболее мягкая и комфортная. Неровности проходит упруго, плотно, приятно. При этом Emgrand очень ловко управляется – не хуже Весты. По прямой летит стрелой, охотно встает на дугу, в напряженном повороте классно «рулится» газом.

Так ловко распрямлять траекторию, открывая дроссель, на Омоде не получается – реакции вязнут в резине вариатора. Да и руль тут не такой информативный. Плавность хода уступает Эмгранду.

Подвеска S5 не столь толерантна к неровностям с острыми краями, брыкается и громыхает на отбой – а ведь только здесь сзади многорычажка!

В Весту помещается 372 л – на самую малость больше, чем в Emgrand. Но если вы хотите практичности, можно взять универсал SW – китайские марки аналогов не предлагают. В S5 вмещается ровно 400 л. И всё бы хорошо, но спинку второго ряда нельзя сложить по частям – только целиком. Сегодня это уже не комильфо. Багажник маловат – 368 л по нашим замерам. В плюсах – наименьшая погрузочная высота. Но рукоятку для закрывания установить не удосужились.

Лада Веста Кросс Эргономика, клиренс, медиасистема Нет автоматической коробки, «импортозамещение» не пошло на пользу Omoda S5 Просторные салон и багажник, есть турбоверсия Мало обогревов, шумная работа подвески Geely Emgrand Качество отделки, комфортное шасси Малый клиренс, мультимедийные возможности, нежарко зимой

А неплохой седан сделали в Geely! Если бы в тесте участвовали такие машины, как Kia Rio или Volkswagen Polo, то Emgrand и перед ними не ударил бы в грязь лицом. По сравнению с машинами для белорусского рынка (103 л. с., вариатор) «наш» Emgrand, который поставляют из Китая, действительно лучше – прежде всего по живому и негромкому силовому агрегату.

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Omoda S5 привлекает просторным салоном, оснащением, а также наличием мощной и еще лучше оснащенной турбоверсии. Но корнями S5 уходит к седану Chery Arrizo 5 образца 2015 года. И это чувствуется.

Сильные стороны Лады – ее доступность и приспособленность к российским условиям. По цене намного ниже, чем на китайские машины, можно взять такой Кросс с 200‑миллиметровым клиренсом.

Лада уступает конкурентам в оснащении и остается сыроватой – электронные глюки полностью не исчезли. И очень ждем модификацию 1.8 с вариатором!

Как светят фары Geely Emgrand, Omoda S5 и Lada Vesta и насколько хорошо они подготовлены к русской зиме, а также подробные технические данные и оценка экспертов – по этой ссылке.