Новая Веста против китайских народных седанов – большой тест «За рулем»
По большому счету, все три седана – новинки. Но если модернизированная Лада Веста и Omoda S5 вышли в продажу около полугода назад, то Geely Emgrand появился у официальных дилеров только под занавес осени..
Оба «китайца» – самые доступные модели в линейке своих брендов. Цена на Emgrand с механической коробкой стартует с двух миллионов, но у нас топ-версия с автоматом – за 2 479 990 рублей. Начальный S5 (в наших руках побывал как раз такой) предлагается за 2 249 900 рублей.
Веста чуть компактнее и заметно дешевле – скромно оснащенная 90‑сильная Веста Comfort предлагается за 1 239 900 рублей. Она же со 106‑сильным движком обойдется уже в полтора миллиона. Ну а мы взяли модификацию Кросс в исполнении Техно, цена которой составляет 1 913 900 рублей.
|Geely Emgrand
Представлен в Китае два года назад. В основе лежит платформа ВМА, известная по кроссоверу Coolray. Импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 (122 л.с.) – от 1 999 990 ₽
|Omoda S5
Представляет собой переименованный Chery Arrizo 5 образца 2015 года, от которого, по сути, отличается только шильдиками. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.5 (113 л.с.) – от 2 249 900 ₽
1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 349 900 ₽
| Лада Веста
На конвейере с 2015 года. Модернизированный вариант NG показали в феврале 2022 года, но полноценный выпуск начали только минувшим летом.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (90 л.с.) – от 1 239 900 ₽
1.6 (106 л.с.) – от 1 509 900 ₽
Недостача
На взгляд интерьер Эмгранда – наименее китайский среди всех седанов на моей памяти. Строгие линии, аккуратная отделка. Сиденья обтянуты кожзамом с перфорацией, которую дополняют нарядные бирюзовые вставки на боковинах. Выглядит воздушно, свежо.
И эргономика хороша: за рулем устроился секунд за пять.
Geely Emgrand
Салон подкупает хозяйственными удобствами: вместительные кармашки в дверях, просторная площадка под консолью, огромный бокс в центральном подлокотнике (без охлаждения).
Но, пообжившись, замечаешь и «косячки». Львиную часть виртуальной приборки занимает схема с давлением в шинах, тогда как данные трипкомпьютера вынесены на задворки и даны мелким шрифтом. Подсветки бардачка нет, как нет и индивидуальных точек света на потолке – включается общая люстра, которая слепит водителя.
По старой недоброй традиции марки Geely отсутствует поддержка Apple CarPlay и Android Auto. А 12‑дюймовый экран медиасистемы полагается только топ-версии – в остальных будет скромный монитор на восемь дюймов и, к тому же, две подушки безопасности вместо шести. Системы кругового обзора вообще не предлагается.
Хлопни!
К Омоде тоже есть вопросы. Обе двери с левой стороны закрываются плохо – надо хлопать от души. Глючили часы – приходилось подводить по пять раз на дню. Сэкономили на термометре наружной температуры. Вкладка с настройками микроклимата на экране медиасистемы исчезает слишком быстро: пока найдешь виртуальную кнопку, а уже тю-тю, всё заново.
Omoda S5
Качество отделки попроще: жесткие подоконники, кожзам на креслах без перфорации. Но глобально к салону претензий нет. Сидеть удобно, обзорность хорошая, да и оснащенность в порядке.
Обновили
При обновлении Весты вазовцы особый упор делали на салон. Новая центральная консоль, руль, виртуальная приборка, дверные карты – интерьер действительно освежили. Передняя панель теперь выполнена из мягкого пластика. Но кое-какие родовые черты оказались не исправленными.
Lada Vesta
В частности, подстаканники остались неглубокими, на кочках поставленная в них посуда вываливается. Кнопки и переключатели всё так же грубоваты, есть люфты. И нет ощущения лоска – особенно на фоне близкого к идеалу Эмгранда.
И не смущайтесь обилию заглушек. Из-за санкций вазовцы убрали немало оборудования: климат-контроль, датчики света и дождя, трехступенчатый обогрев передних сидений и одноступенчатый – задних.
Также среди недостачи противотуманные фары и передний парктроник. Под секвестр попало даже охлаждение бардачка. С другой стороны, страшно представить, сколько бы просили за Весту со всеми этими опциями: 2,5 миллиона?
Глюки
В стародавние времена каждая новая модель из Тольятти выходила с букетом детских болезней, которые продолжались еще год-два после запуска в производство. Похоже, эта не самая приятная практика вернулась.
Мы еще в прошлом тесте отмечали, что датчик запаса топлива у Весты NG настроен некорректно: первое из восьми делений на шкале гаснет только спустя 220–250 км по трассе. В этот раз расходомер вновь сбоил: проехали 150 км, а столбики всё те же, остаточный запас превышает 800 верст. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Что-то нужно делать и со стоп-сигналами. Левый «стопарь» может загореться ярко, правый тускло. Может вообще не загореться. А может и пройти всё нормально. Но это не нормально. И небезопасно.
Хорошо хоть мотор после достижения максимальной скорости больше не троит, как это было в прошлый раз.
А вот на Омоде S5 двигатель cловил глюк. При движении в пробке в экорежиме примерно на 1000 об/мин мотор начал дергаться, как будто начались проблемы с бензонасосом. Добавил газку – всё прошло. На следующий день ситуация повторилась, пусть и с меньшим драматизмом (вокруг машин не было). Больше эта проблема не всплывала, но, я уверен, – до поры до времени.
Без глюков
Emgrand же никаких забот не подкинул – работал как часы. За последнее время это единственная модель Geely, которая предлагается с атмосферным двигателем. При рабочем объеме 1,5 л с него сняли 122 л. с. – больше, чем у сегодняшних соперников. Впрочем, до 80 км/ч Emgrand разгоняется с ними ноздря в ноздрю – и лишь потом постепенно уходит в отрыв.
Ассистирует мотору 6‑ступенчатый автомат. В стандартном режиме работает он своеобразно: долго не переключается наверх, позволяя стрелке тахометра дойти до 3000 об/мин. Чтобы рык не утомлял в пробках, приходилось переходить в режим Eco.
Расход топлива у всех трех седанов оказался плюс-минус одинаков: 7,5–8 л/100 км.
Мотор Лады слабее остальных (106 л. с.), но она легче, поэтому просадки в динамике не замечаешь. Другое дело, что Веста оснащена 5‑ступенчатой механической коробкой, а в городе суетиться с переключениями утомительно. Нужна версия с автоматом. И она будет. Но – с вариатором.
По динамике 113‑сильная Омода сопоставима с Ладой. Но с вариатором в пробках живется проще. Разгон уверенный, однако совершенно безэмоциональный. Ростки азарта появляются после активации спортрежима, но это скорее иллюзия: динамика принципиально не меняется.
Выход в лидеры
До рестайлинга мы всегда хвалили Весту за отточенную управляемость и лучшую в сегменте плавность хода. Обновленная машина рулится так же классно, демонстрируя в S‑образных связках живой и увлекательный характер. А вот в плавности хода есть легкий регресс. Подвеска по-прежнему хорошо держит удары, но ощущение всепрощаемости ушло. На мелочевке появилась нервозность, да и бряцание мешает – у Эмгранда шасси работает не так звучно.
По плавности хода Geely понравился больше всех. Его подвеска наиболее мягкая и комфортная. Неровности проходит упруго, плотно, приятно. При этом Emgrand очень ловко управляется – не хуже Весты. По прямой летит стрелой, охотно встает на дугу, в напряженном повороте классно «рулится» газом.
Так ловко распрямлять траекторию, открывая дроссель, на Омоде не получается – реакции вязнут в резине вариатора. Да и руль тут не такой информативный. Плавность хода уступает Эмгранду.
Подвеска S5 не столь толерантна к неровностям с острыми краями, брыкается и громыхает на отбой – а ведь только здесь сзади многорычажка!
Лада Веста Кросс
|Эргономика, клиренс, медиасистема
|Нет автоматической коробки, «импортозамещение» не пошло на пользу
Omoda S5
|Просторные салон и багажник, есть турбоверсия
|Мало обогревов, шумная работа подвески
Geely Emgrand
|Качество отделки, комфортное шасси
|Малый клиренс, мультимедийные возможности, нежарко зимой
А неплохой седан сделали в Geely! Если бы в тесте участвовали такие машины, как Kia Rio или Volkswagen Polo, то Emgrand и перед ними не ударил бы в грязь лицом. По сравнению с машинами для белорусского рынка (103 л. с., вариатор) «наш» Emgrand, который поставляют из Китая, действительно лучше – прежде всего по живому и негромкому силовому агрегату.
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Omoda S5 привлекает просторным салоном, оснащением, а также наличием мощной и еще лучше оснащенной турбоверсии. Но корнями S5 уходит к седану Chery Arrizo 5 образца 2015 года. И это чувствуется.
Сильные стороны Лады – ее доступность и приспособленность к российским условиям. По цене намного ниже, чем на китайские машины, можно взять такой Кросс с 200‑миллиметровым клиренсом.
Лада уступает конкурентам в оснащении и остается сыроватой – электронные глюки полностью не исчезли. И очень ждем модификацию 1.8 с вариатором!
Как светят фары Geely Emgrand, Omoda S5 и Lada Vesta и насколько хорошо они подготовлены к русской зиме, а также подробные технические данные и оценка экспертов – по этой ссылке.
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