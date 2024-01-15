Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: как светят? Как греют?

«За рулем» подготовил подробный обзор популярных седанов авторынка РФ

О преимуществах и недочетах седанов Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5 мы рассказали в этой публикации.

Выход в свет

У всех трех машин в стандартную комплектацию включены светодиодные фары. Обычные, не адаптивные – и без автомата ближний/дальний. На омыватель тоже не рассчитывайте – в этом сегменте его сейчас не встретить.

Очень понравился свет в Эмгранде. Ближний похвально ярок, пучок широкий – обочина хорошо подсвечена. Дальний тоже мощный и равномерный.

Geely Emgrand

В S5 оптика не столь эффективна. Она немного уступает в дальнобойности ближнего, плюс левая фара светила чуть тусклее правой. Всё это относится и к режиму дальнего света.

Omoda S5

Вестовские фары тоже «бьют» не так далеко, как эмграндовские. Основная же проблема – затененный участок прямо перед машиной. Он здорово мешает, когда топчешься в кромешной тьме со скоростью пешехода, да в незнакомом месте. Положение могли бы спасти противотуманки, но на Весту NG их пока не устанавливают.

Лада Веста Кросс

Расхолаживание

Первыми морозами мы с удовольствием воспользовались, чтобы проверить испытуемых на подготовленность к русским зимам.

За бортом –15 °C. В холод начинаешь особо ценить возможность дистанционного запуска двигателя: нажал кнопку на брелоке, и мотор завелся. Из всех трех седанов такая система установлена только в Geely. Причем если температура на улице ниже нуля, то автоматически включается обогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников. Правда, только на три минуты – маловато будет. Главное потом не упустить момент и включить этот обогрев принудительно.

После дистанционного запуска климат-контроль самостоятельно устанавливает температуру 17 °C. Так что, садясь в машину, будьте готовы к освежающей прохладе в салоне.

Передние сиденья снабжены трехступенчатым обогревом, однако отапливается только подушка. Тепло пробивается сквозь обивку из экокожи уже через пару минут. То же самое относится к рулю.

Geely Emgrand Geely Emgrand

И пяти минут не прошло после запуска мотора, как из дефлекторов подул теплый воздух, но горячим он так и не стал. Вообще, Emgrand – машина холодная. Если ехать по шоссе, то даже при –10 °C в салоне зябко – притом что климат-контроль мы выставляли на 28 °C. В соперниках при тех же условиях на прохладу никто не жаловался.

Мотор Омоды заводился дольше: стартер крутил пару секунд. Атмосферные S5 идут без климат-контроля (только кондиционер) и зимнего пакета – в салоне греются лишь подушки передних сидений, которым полагается две степени прожарки. Уверенно греть пятую точку они начинают через две минуты.

Omoda S5

Более-менее теплый воздух из дефлекторов подул только через 10 минут. А в салоне стало комфортно через 15. Обогрева ветрового стекла в оснащении нет, поэтому наледь с «визора» ушла не сразу. Ситуацию усугубляет то, что омыватель пшикает всего сантиметров на 15 – из-за этого верхняя часть «лобаша» долго остается мутной.

Ладе на запуск мотора тоже понадобилась пара секунд. Обогрев передних сидений теперь только одноступенчатый (неудобно – жарит так, что через пять минут хочется отключить, а поддерживающего режима нет), но отапливается не только подушка, но и спинка. Разница в ощущениях заметна – сидеть приятнее. Обогрев руля имеется, однако первые 5–6 минут он еле теплится: ладони не мерзнут и ладно. И только после седьмой минуты раскочегаривается.

Лада Веста Лада Веста Лада Веста

Обогрев ветрового стекла (по всей площади) быстро, через три минуты, растопил слой изморози на поверхности. Полезная штука – не надо скрести и царапать стекло.

В Весте тоже приходится довольствоваться кондиционером, а не климат-контролем. Через десять минут теплый воздух уверенно пошел в салон. По ощущениям – это самый теплый седан в трио. Еще бы сиденья заднего ряда грелись, было бы совсем хорошо.

Данные производителей

Модель Лада Веста Кросс Geely Emgrand Omoda S5 Снаряженная / полная масса 1335 / 1730 кг 1340 / 1665 кг 1386 / 1745 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,9 c 12,6 c 13,2 c Максимальная скорость 174 км/ч 180 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 55 л АИ-92-95 / 50 л АИ-92-95 / 48 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,9 / 5,8 / 7,3 л / 100 км 8,3 / 5,4 / 6,4 л / 100 км 9,1 / 6,3 / 7,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1596 см³ 1499 см³ 1499 см³ Степень сжатия 10,5 9,5 9,5 Мощность 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин 90 кВт/122 л.с. при 6300 об/мин 83 кВт/113 л.с. при 6150 об/мин Крутящий момент 148 Н·м при 4200 об/мин 152 Н·м при 4000 –5000 об/мин 138 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач М5 А6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / задний ход 3,64/1,95/1,36/0,94/ 0,78/3,5 3,39/2,48/1,56/1,15/ 0,85/0,68/3,23 2,53–0,40/1,81 Главная передача 3,9 4,15 6,07 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / независимая многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилиру­емые / дисковые Шины 205/50 R17 205/50 R17 205/55 R16

Экспертная оценка автомобилей

Модель Лада Веста Кросс Geely Emgrand Omoda S5 Рабочее место водителя Сиденье 8 8 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 8 9 Салон Передняя часть 8 8 8 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 8 9 Ходовые качества Динамика 8 9 8 Тормоза 8 9 8 Управляемость 8 9 8 Комфорт Шум 8 9 8 Плавность хода 8 9 8 Климат 8 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 10 8 9 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 7 8 9 Общая оценка 8,20 8,33 8,33

Откуда разница?

Как вы могли заметить, итоговые оценки в этом тесте несколько отличаются от тех, что были выставлены в прошлый раз Весте и Эмгранду. Поясняем почему.

Во‑первых, сами машины другие. Emgrand получил новый силовой агрегат и другой набор оснащения, а Веста Кросс отличается увеличенным клиренсом и иными настройками подвески. Снизили Весте и оценку за эксплуатацию – владельцу придется разбираться с глюками электроники.

Во‑вторых, повлиял и сезонный фактор: летом и зимой поведение машин разнится – по-другому может работать шасси, да и зимние шины вносят свою лепту.