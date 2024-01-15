Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: как светят? Как греют?
О преимуществах и недочетах седанов Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5 мы рассказали в этой публикации.
Выход в свет
У всех трех машин в стандартную комплектацию включены светодиодные фары. Обычные, не адаптивные – и без автомата ближний/дальний. На омыватель тоже не рассчитывайте – в этом сегменте его сейчас не встретить.
Очень понравился свет в Эмгранде. Ближний похвально ярок, пучок широкий – обочина хорошо подсвечена. Дальний тоже мощный и равномерный.
В S5 оптика не столь эффективна. Она немного уступает в дальнобойности ближнего, плюс левая фара светила чуть тусклее правой. Всё это относится и к режиму дальнего света.
Вестовские фары тоже «бьют» не так далеко, как эмграндовские. Основная же проблема – затененный участок прямо перед машиной. Он здорово мешает, когда топчешься в кромешной тьме со скоростью пешехода, да в незнакомом месте. Положение могли бы спасти противотуманки, но на Весту NG их пока не устанавливают.
Расхолаживание
Первыми морозами мы с удовольствием воспользовались, чтобы проверить испытуемых на подготовленность к русским зимам.
За бортом –15 °C. В холод начинаешь особо ценить возможность дистанционного запуска двигателя: нажал кнопку на брелоке, и мотор завелся. Из всех трех седанов такая система установлена только в Geely. Причем если температура на улице ниже нуля, то автоматически включается обогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников. Правда, только на три минуты – маловато будет. Главное потом не упустить момент и включить этот обогрев принудительно.
После дистанционного запуска климат-контроль самостоятельно устанавливает температуру 17 °C. Так что, садясь в машину, будьте готовы к освежающей прохладе в салоне.
Передние сиденья снабжены трехступенчатым обогревом, однако отапливается только подушка. Тепло пробивается сквозь обивку из экокожи уже через пару минут. То же самое относится к рулю.
И пяти минут не прошло после запуска мотора, как из дефлекторов подул теплый воздух, но горячим он так и не стал. Вообще, Emgrand – машина холодная. Если ехать по шоссе, то даже при –10 °C в салоне зябко – притом что климат-контроль мы выставляли на 28 °C. В соперниках при тех же условиях на прохладу никто не жаловался.
Мотор Омоды заводился дольше: стартер крутил пару секунд. Атмосферные S5 идут без климат-контроля (только кондиционер) и зимнего пакета – в салоне греются лишь подушки передних сидений, которым полагается две степени прожарки. Уверенно греть пятую точку они начинают через две минуты.
Более-менее теплый воздух из дефлекторов подул только через 10 минут. А в салоне стало комфортно через 15. Обогрева ветрового стекла в оснащении нет, поэтому наледь с «визора» ушла не сразу. Ситуацию усугубляет то, что омыватель пшикает всего сантиметров на 15 – из-за этого верхняя часть «лобаша» долго остается мутной.
Ладе на запуск мотора тоже понадобилась пара секунд. Обогрев передних сидений теперь только одноступенчатый (неудобно – жарит так, что через пять минут хочется отключить, а поддерживающего режима нет), но отапливается не только подушка, но и спинка. Разница в ощущениях заметна – сидеть приятнее. Обогрев руля имеется, однако первые 5–6 минут он еле теплится: ладони не мерзнут и ладно. И только после седьмой минуты раскочегаривается.
Обогрев ветрового стекла (по всей площади) быстро, через три минуты, растопил слой изморози на поверхности. Полезная штука – не надо скрести и царапать стекло.
В Весте тоже приходится довольствоваться кондиционером, а не климат-контролем. Через десять минут теплый воздух уверенно пошел в салон. По ощущениям – это самый теплый седан в трио. Еще бы сиденья заднего ряда грелись, было бы совсем хорошо.
Данные производителей
|
Модель
|
Лада Веста Кросс
|
Geely Emgrand
|
Omoda S5
|
Снаряженная / полная масса
|
1335 / 1730 кг
|
1340 / 1665 кг
|
1386 / 1745 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,9 c
|
12,6 c
|
13,2 c
|
Максимальная скорость
|
174 км/ч
|
180 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92-95 / 55 л
|
АИ-92-95 / 50 л
|
АИ-92-95 / 48 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,9 / 5,8 / 7,3 л / 100 км
|
8,3 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
|
9,1 / 6,3 / 7,3 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1596 см³
|
1499 см³
|
1499 см³
|
Степень сжатия
|
10,5
|
9,5
|
9,5
|
Мощность
|
78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин
|
90 кВт/122 л.с. при 6300 об/мин
|
83 кВт/113 л.с. при 6150 об/мин
|
Крутящий момент
|
148 Н·м при 4200 об/мин
|
152 Н·м при 4000 –5000 об/мин
|
138 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
М5
|
А6
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
3,64/1,95/1,36/0,94/ 0,78/3,5
|
3,39/2,48/1,56/1,15/ 0,85/0,68/3,23
|
2,53–0,40/1,81
|
Главная передача
|
3,9
|
4,15
|
6,07
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / независимая многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
205/50 R17
|
205/50 R17
|
205/55 R16
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Лада Веста Кросс
|
Geely Emgrand
|
Omoda S5
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
9
|
Салон
|
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
8
|
Комфорт
|
|
Шум
|
8
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
10
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
7
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
8,20
|
8,33
|
8,33
Откуда разница?
Как вы могли заметить, итоговые оценки в этом тесте несколько отличаются от тех, что были выставлены в прошлый раз Весте и Эмгранду. Поясняем почему.
Во‑первых, сами машины другие. Emgrand получил новый силовой агрегат и другой набор оснащения, а Веста Кросс отличается увеличенным клиренсом и иными настройками подвески. Снизили Весте и оценку за эксплуатацию – владельцу придется разбираться с глюками электроники.
Во‑вторых, повлиял и сезонный фактор: летом и зимой поведение машин разнится – по-другому может работать шасси, да и зимние шины вносят свою лепту.
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