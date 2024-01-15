Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: как светят? Как греют?

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«За рулем» подготовил подробный обзор популярных седанов авторынка РФ

О преимуществах и недочетах седанов Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5 мы рассказали в этой публикации.

Выход в свет

Новая Веста против китайских народных седанов – большой тест «За рулем»

У всех трех машин в стандартную комплектацию включены светодиодные фары. Обычные, не адаптивные – и без автомата ближний/дальний. На омыватель тоже не рассчитывайте – в этом сегменте его сейчас не встретить.

Очень понравился свет в Эмгранде. Ближний похвально ярок, пучок широкий – обочина хорошо подсвечена. Дальний тоже мощный и равномерный.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
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В S5 оптика не столь эффективна. Она немного уступает в дальнобойности ближнего, плюс левая фара светила чуть тусклее правой. Всё это относится и к режиму дальнего света.

Omoda S5
Omoda S5

Вестовские фары тоже «бьют» не так далеко, как эмграндовские. Основная же проблема – затененный участок прямо перед машиной. Он здорово мешает, когда топчешься в кромешной тьме со скоростью пешехода, да в незнакомом месте. Положение могли бы спасти противотуманки, но на Весту NG их пока не устанавливают.

Лада Веста Кросс
Лада Веста Кросс

Расхолаживание

Первыми морозами мы с удовольствием воспользовались, чтобы проверить испытуемых на подготовленность к русским зимам.

За бортом –15 °C. В холод начинаешь особо ценить возможность дистанционного запуска двигателя: нажал кнопку на брелоке, и мотор завелся. Из всех трех седанов такая система установлена только в Geely. Причем если температура на улице ниже нуля, то автоматически включается обогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников. Правда, только на три минуты – маловато будет. Главное потом не упустить момент и включить этот обогрев принудительно.

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После дистанционного запуска климат-контроль самостоятельно устанавливает температуру 17 °C. Так что, садясь в машину, будьте готовы к освежающей прохладе в салоне.

Передние сиденья снабжены трехступенчатым обогревом, однако отапливается только подушка. Тепло пробивается сквозь обивку из экокожи уже через пару минут. То же самое относится к рулю.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Новейшие китайские кроссоверы: к России приспособились или не очень?

И пяти минут не прошло после запуска мотора, как из дефлекторов подул теплый воздух, но горячим он так и не стал. Вообще, Emgrand – машина холодная. Если ехать по шоссе, то даже при –10 °C в салоне зябко – притом что климат-контроль мы выставляли на 28 °C. В соперниках при тех же условиях на прохладу никто не жаловался.

Мотор Омоды заводился дольше: стартер крутил пару секунд. Атмосферные S5 идут без климат-контроля (только кондиционер) и зимнего пакета – в салоне греются лишь подушки передних сидений, которым полагается две степени прожарки. Уверенно греть пятую точку они начинают через две минуты.

Omoda S5
Omoda S5

У нового Geely Emgrand нашли неожиданные особенности

Более-менее теплый воздух из дефлекторов подул только через 10 минут. А в салоне стало комфортно через 15. Обогрева ветрового стекла в оснащении нет, поэтому наледь с «визора» ушла не сразу. Ситуацию усугубляет то, что омыватель пшикает всего сантиметров на 15 – из-за этого верхняя часть «лобаша» долго остается мутной.

Ладе на запуск мотора тоже понадобилась пара секунд. Обогрев передних сидений теперь только одноступенчатый (неудобно – жарит так, что через пять минут хочется отключить, а поддерживающего режима нет), но отапливается не только подушка, но и спинка. Разница в ощущениях заметна – сидеть приятнее. Обогрев руля имеется, однако первые 5–6 минут он еле теплится: ладони не мерзнут и ладно. И только после седьмой минуты раскочегаривается.

Лада Веста
Лада Веста
Лада Веста

Обогрев ветрового стекла (по всей площади) быстро, через три минуты, растопил слой изморози на поверхности. Полезная штука – не надо скрести и царапать стекло.

В Весте тоже приходится довольствоваться кондиционером, а не климат-контролем. Через десять минут теплый воздух уверенно пошел в салон. По ощущениям – это самый теплый седан в трио. Еще бы сиденья заднего ряда грелись, было бы совсем хорошо.

Данные производителей

Модель

Лада Веста Кросс

Geely Emgrand

Omoda S5

Снаряженная / полная масса

1335 / 1730 кг

1340 / 1665 кг

1386 / 1745 кг

Время разгона 0–100 км/ч

12,9 c

12,6 c

13,2 c

Максимальная скорость

174 км/ч

180 км/ч

180 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92-95 / 55 л

АИ-92-95 / 50 л

АИ-92-95 / 48 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,9 / 5,8 / 7,3 л / 100 км

8,3 / 5,4 / 6,4 л / 100 км

9,1 / 6,3 / 7,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1596 см³

1499 см³

1499 см³

Степень сжатия

10,5

9,5

9,5

Мощность

78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин

90 кВт/122 л.с. при 6300 об/мин

83 кВт/113 л.с. при 6150 об/мин

Крутящий момент

148 Н·м при 4200 об/мин

152 Н·м при 4000 –5000 об/мин

138 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

М5

А6

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / задний ход

3,64/1,95/1,36/0,94/ 0,78/3,5

3,39/2,48/1,56/1,15/ 0,85/0,68/3,23

2,53–0,40/1,81

Главная передача

3,9

4,15

6,07

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

McPherson / независимая многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилиру­емые / дисковые

Шины

205/50 R17

205/50 R17

205/55 R16

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Лада Веста Кросс

Geely Emgrand

Omoda S5

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

8

8

9

Салон

Передняя часть

8

8

8

Задняя часть

8

8

9

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

Динамика

8

9

8

Тормоза

8

9

8

Управляемость

8

9

8

Комфорт

Шум

8

9

8

Плавность хода

8

9

8

Климат

8

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

10

8

9

Сервис

9

8

8

Эксплуатация

7

8

9

Общая оценка

8,20

8,33

8,33

Откуда разница?

Как вы могли заметить, итоговые оценки в этом тесте несколько отличаются от тех, что были выставлены в прошлый раз Весте и Эмгранду. Поясняем почему.

Лада Веста против китайских конкурентов: супертест «За рулем»

Во‑первых, сами машины другие. Emgrand получил новый силовой агрегат и другой набор оснащения, а Веста Кросс отличается увеличенным клиренсом и иными настройками подвески. Снизили Весте и оценку за эксплуатацию – владельцу придется разбираться с глюками электроники.

Во‑вторых, повлиял и сезонный фактор: летом и зимой поведение машин разнится – по-другому может работать шасси, да и зимние шины вносят свою лепту.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемКульнев Александр
Количество просмотров 5
15.01.2024
Фото:За РулемКульнев Александр
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