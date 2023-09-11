Лада Веста против китайских конкурентов: супертест «За рулем»

Что противопоставит Лада Веста NG (от 1 239 900 рублей) лучше оснащенным седанам Kaiyi E5 (от 2 115 000 рублей) и Geely Emgrand (от 1 800 000 рублей) помимо цены, выяснили эксперты «За рулем».

Рестайлинговую Весту мы ждали еще полтора года назад. Но и с такой задержкой она – главная новинка сезона. И бестселлер вне зависимости от того, во что превратился изначальный замысел после «импортозамещения».

Kaiyi E5 стал первой иномаркой-седаном, вышедшим за последние полтора года на российский рынок. Тоже событие.

А Geely Emgrand больше полугода выпускается на белорусском заводе БелДжи. Официально о возможности появления этой модели в России ничего не известно, но лишним этот сравнительно недорогой седан у нас бы точно не стал. Не зря Emgrand активно везут «в серую». Мы раздобыли его у дилера в Минске, чтобы сравнить с Ладой и Kaiyi.

Geely Emgrand

Представлен в Китае два года назад. Базируется на платформе ВМА, как и кроссовер Coolray. С конца 2022 года выпускается в Беларуси. В России пока официально не представлен.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 (103 л. с.) – от 1 800 000 ₽ Лада Веста

Выпускается с 2015 года. Рестайлинг (NG) начали представлять полтора года назад, но полноценный выпуск стартовал только сейчас. Производство перенесено из Ижевска в Тольятти.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.6 (90 л. с.) – от 1 239 900 ₽

1.6 (106 л. с.) – от 1 338 900 ₽ Kaiyi E5

Представляет собой перелицованный Chery Arrizo 7 образца 2013 года, который недолго продавался в России официально. Производится на Автоторе в Калининграде.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 турбо (147 л. с.) – от 2 115 000 ₽

Денежный вопрос

Веста сейчас – самая дорогая российская легковушка. Базовый седан стоит 1,24 млн рублей, а у нас максимально упакованная версия за 1,56 миллиона. Дороже может быть только Cross-седан (1,68 млн рублей), потому что в условиях нехватки 16‑клапанных двигателей для универсалов сейчас заявлен только 90‑сильный восьмиклапанник, и стоят универсалы 1,33–1,51 млн.

Тестовая Веста – уже с китайскими тормозными механизмами и блоком АБС. А вот генератор Valeo, усилитель тормозов TRW, насос стеклоомывателя Continental, приводы GKN, рулевой механизм Bosch еще из прежних запасов. Насколько их хватит – неизвестно. Веста с 16‑клапанным мотором пока редкость в салонах. Более мощные агрегаты – это отдаленная перспектива. Равно как и обретение вариатора.

Kaiyi E5 из-за падения рубля и повышения утильсбора за последние пару месяцев успел подорожать дважды. Если на старте обе комплектации укладывались в 2 млн рублей, то теперь за них просят 2,12–2,16 млн рублей. Разница в 600 тысяч с топовой Вестой объясняется не только «иномарочностью». Kaiyi, по сути, на класс выше. И вместо 106‑сильного атмосферника с механикой у него турбомотор на 147 л. с. и вариатор.

За приличную динамику Kaiyi придется расплачиваться на заправках. Но АИ‑92 допустим, как и почти для всех китайских турбомоторов. Турбомотор SQRE4T15C с чугунным блоком и цепью в приводе ГРМ по своей распространенности на моделях концерна Chery, видимо, заместит у нас «всефольксвагеновский» 1.4 TSI. Бачок омывателя пока ставят неадаптированный. Указанный в инструкции объем – один литр!

Geely Emgrand с безнаддувным двигателем 1.5 отдачей 103 «лошади» стоит в Беларуси 49,2 тысячи местных рублей (с механической коробкой) и 56,9 тысячи (с вариатором). По курсу на середину августа с.г. это 1,5–1,75 млн российских рублей.

Emgrand базируется на платформе ВМА, как и знакомый нам кроссовер Coolray. Моделей Volvo на ней нет, но совместные наработки со шведами в архитектуре присутствуют. Под капотом Geely всё в легком доступе. Аккумулятор укрыт термочехлом. На машине с вариатором стоят LED-фары, с механикой – галогенки.

Пара десятков Эмграндов продаются в наличии в России – за 1,8–2,1 млн рублей. Они ввезены «по-серому», но разница в цене с Беларусью такая же, как на поставляющиеся официально кроссоверы Coolray и Atlas Pro – около 20%. Оснащение странное. Машине с механикой положен суровый минимум оборудования, приличный набор – только с вариатором, но никаких обогревов не будет и там.

Получается четкая иерархия. Лада – самая компактная и «на ручке», зато и наиболее доступная. Geely стоит на стыке В- и С-классов и вдобавок предлагает вариатор. Kaiyi – это гольф-класс с мощным мотором, за что и просят больше денег.

Разноклассники

С момента выхода Весты прошло восемь лет. Рестайлинг внешность осовременил, но сильно не поменял. И всё равно Лада осталась, пожалуй, самым красивым и гармоничным бюджетным седаном. А уж универсал в любой ипостаси – вообще вне конкуренции. Спасибо Стиву Маттину за работу!

Дополнительную привлекательность Весте все годы придавала интересная цветовая гамма. Однако через полтора года после начала кризиса для флагмана автопрома могут предложить только белый и серебристый цвета. Причем по ним сейчас идет сервисная кампания: эмаль от нового поставщика дает заметный разнотон на металле и пластике, поэтому дилеры по обращениям владельцев перекрашивают бамперы.

Лада Веста NG

Верхняя часть передней панели теперь из мягкого пластика, мягкие вставки с экокожей есть на всех дверных подлокотниках. Опций пока недобор: нет круиз-контроля и ограничителя скорости (хотя клавиши на руле стоят), датчиков света и дождя, климат-контроля, переднего парктроника, электроскладывания зеркал, авторежима стеклоподъемников.

Впервые видим машину, на которой онлайн-карту можно вывести на комбинацию приборов. Мы бы поставили Весте за органы управления 10 баллов, не будь у приборки огрехов в прошивке. Например, по трассе бортовой компьютер обещает запас хода на баке под 1400 км. Вертикальный дисплей диагональю 10,4 дюйма шикарен по функционалу. Однако софт требует доработки: тормозит и зависает. Парковочные линии не поворачиваются – нет датчика поворота руля, который еще не «импортозаместили». Он же нужен для ESP, которой тоже нет.

Kaiyi спереди и в профиль ничем не удивляет, кроме зачем-то окрашенных в красный тормозных суппортов. Он, конечно, турбо, но не до такой степени, чтобы косить под спорткары. А вот корма интересная. Сразу видятся мотивы Alfa Romeo или BMW 2-й серии Gran Coupe. На мой взгляд, Е5 веселее всего смотрится в красном цвете, а всего их в палитре четыре.

Kaiyi E5

Изысками оснащения Kaiyi не балует, однако обогрев передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателей для нашего рынка предусмотрены. Красные акценты в черном интерьере уместны.

В версии Luxury+ на Kaiyi E5 ставится цифровая приборка, но таких машин мы пока не видели. Аналоговый инструментарий неплох, хотя цифровой индикации скорости не хватает. Только Kaiyi из троицы предлагает систему кругового обзора. Качество изображения отличное.

Geely, не будь на нем эмблем и шильдиков, вполне бы сошел за Volvo S40. В облике нет подражаний и дизайнерских перегибов. По совокупности качеств модели Geely мне видятся этакими китайскими Фольксвагенами, спокойными и «усредненными». Палитра здесь самая широкая: шесть оттенков, включая дебютировавший на кроссовере Monjaro фирменный бирюзовый цвет.

Geely Emgrand

Салон Geely приятно удивляет мягким пластиком и многоцветной отделкой. Если выбрать комплектацию с механической коробкой, там будет простенькая серо-черная гамма.

Цифровая приборка Эмгранда с вариатором унылая, одноцветная. Гигантскую графику о давлении в шинах с центрального места убрать нельзя. Смартфон «зеркалится» на экран медиасистемы по китайскому протоколу. В отличие от соперников, у Geely стоит климат-контроль. Не верьте настройкам температуры по обеим сторонам дисплея: система однозонная.

Покажи характер

Мы уже сетовали на то, что на низких скоростях управлять разгоном Kaiyi неудобно. То попадешь в «провал», когда машина не реагирует на газ, то удивишься неожиданному броску вперед. С тормозами тоже нелады – великоват свободный ход педали, АБС срабатывает рановато. Зато на трассе машина приятнее соперников: спасибо мощному двигателю и неплохо работающему вариатору.

Я езжу на редакционной Весте с роботом восемь лет и ждал от тестовой машины приятных эмоций. Новая, на «ручке», с прошивкой Евро‑2 – такая должна быть шустрее приевшейся мне версии. Обещано 11,3 с до сотни, а пробег машины – 8500 км: мотор должен был обкататься. Ничуть не бывало! Лучшим результатом в ходе замеров стали 13,8 с, наш главред Максим Кадаков на первом тесте сумел показать 14,3 с с пассажиром. Конечно, Веста АМТ еще медленнее (мы получали 15,3 с), но всё равно как-то стыдно для 2023 года.

Emgrand посередине. Несмотря на вариатор, оставляет на разгоне позади «механическую» Весту. Жаль, что трансмиссия настроена по-древнему: не имитирует переключения передач, а при разгоне «в пол» упирается в 5600 об/мин и нудно завывает на них.

К тормозам Geely и Лады претензий нет. Кстати, Веста полностью избавилась от барабанов: даже на комплектациях с 8‑клапанником стоят дисковые механизмы сзади.

Лада Веста NG

Двухцветный салон шикарен, хотя есть сомнения, что светло-бежевая алькантара долго сохранится в товарном виде. Сиденье не меняли, и это правильно, оно отличное. По меркам В‑класса Веста просторна при своих 4440 мм длины и базе 2635 мм. Задним пассажирам добавили карманы в дверях.

Продолжение – на следующей странице.