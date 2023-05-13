146 тыс. км с Вестой: смерть робота и другие неприятности
Дорогая неисправность
Началось всё с очередной замены сцепления. Установка пятого по счету комплекта случилась на 142‑й тысяче км. Радость от ушедших дрожи при троганье и пробуксовок была недолгой.
Через 2000 км служебная необходимость потребовала съездить в Нижний Новгород. За несколько дней до этого робот начал похрустывать при переходе на вторую передачу. Болезнь стала прогрессировать очень быстро. По пути в Нижний вторая пропала полностью. В автоматическом режиме коробка переходила на нее, и тяга пропадала. Пришлось ехать, переключая вручную, перескакивая с первой на третью и обратно. До поры это работало и внушало надежду добраться до дома.
Не срослось. На обратном пути в районе Вязников робот перестал реагировать на движения селектора, и при остановке на светофоре Веста заглохла. Запустить двигатель уже не получилось. Коробка находилась в нейтрали, но сбой привел к тому, что электроника не видела реальный режим и не позволяла завестись.
Без доступа к электронной диагностике шанс оживить машину был один. Сбросил на 15 минут клемму с аккумулятора, но «мозги» это не прочистило. За 300 км до Москвы эвакуаторщик запросил 25 тысяч рублей, еще в 5000 встала доставка до точки в городе. Надбавка за срочность и форс-мажор, я понимаю. Но тариф на фоне обычных перевозок (что по Москве, что междугородних) бессовестный.
Что показало вскрытие
Вскрытие робота показало кончину двух вилок и всей второй передачи. Причину сервис, специализирующийся на вазовских коробках с середины 90‑х годов, однозначно назвать затруднился. Сошлись на том, что это итог не сиюминутного, а «накопленного» дефекта. Возможно, неправильной установки предыдущего сцепления. Железо отечественное, всё есть в наличии.
Ремонт занял меньше суток и, по нынешним временам, обошелся недорого.
Хорошо, что дело оказалось не в импортных актуаторах. Их в АМТ два, по 25–35 и 45–55 тысяч рублей каждый. Некоторые, услышав такую цену, предпочитают переделку коробки на механическую. Это обойдется в 50–60 тысяч под ключ и снимет все дальнейшие проблемы с трансмиссией. Что сказать, «хороша» коробка! Радует, что ее на Ладах больше нет.
И еще
Коробка стала самой крупной, но не единственной неприятностью за последние полгода.
- Начал облезать лак на капоте – надо перекрашивать.
- Трижды загорался check engine. Гас сам прежде, чем успевал доехать до диагностики.
- Застучала передняя подвеска. Звук был страшный, но ушел после копеечной замены стоек стабилизатора. Единственная радость из всех неисправностей: для 150 тысяч км неплохой результат. Всё остальное в ходовой пока родное.
- Закапризничали контакты в лампах. При температуре ниже –5 °C приходится обойти машину и постучать по трем-четырем секциям, чтобы выехать на дорогу с полностью работающей оптикой. Замена ламп ничего не меняет, зато наступившая весна мигом вылечила недуг.
Веста снова не дает скучать. Такого размаха она прежде себе не позволяла.
Лада Веста, 1.6 (106 л.с.), Р5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета – 146 400 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–146 400 км)*
- Расходы на содержание: 0–146 400 км: 698 688 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0 л/100 км): 505 089 ₽
- Расходы на содержание: 137 900–146 400 км: 89 301 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,5 л/100 км): 28 429 ₽
- Замена сцепления: 17 054 ₽
- Ремонт КПП: 33 831 ₽
- Комплексная диагностика, адаптация КПП: 5095 ₽
- Замена стоек стабилизатора (работа + запчасти): 2552 ₽
- Масло на долив (3 х 1 л): 2340 ₽
- Общие расходы: 787 989 ₽
- Стоимость 1 км пробега: 5,38 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.