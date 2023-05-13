146 тыс. км с Вестой: смерть робота и другие неприятности

За последние 10 тысяч километров машина, прослужившая в парке «За рулем» семь с лишним лет, заставила изрядно раскошелиться.

Дорогая неисправность

Началось всё с очередной замены сцепления. Установка пятого по счету комплекта случилась на 142‑й тысяче км. Радость от ушедших дрожи при троганье и пробуксовок была недолгой.

Через 2000 км служебная необходимость потребовала съездить в Нижний Новгород. За несколько дней до этого робот начал похрустывать при переходе на вторую передачу. Болезнь стала прогрессировать очень быстро. По пути в Нижний вторая пропала полностью. В автоматическом режиме коробка переходила на нее, и тяга пропадала. Пришлось ехать, переключая вручную, перескакивая с первой на третью и обратно. До поры это работало и внушало надежду добраться до дома.

Лада Веста, 1.6 (106 л.с.), Р5

Не срослось. На обратном пути в районе Вязников робот перестал реагировать на движения селектора, и при остановке на светофоре Веста заглохла. Запустить двигатель уже не получилось. Коробка находилась в нейтрали, но сбой привел к тому, что электроника не видела реальный режим и не позволяла завестись.

Без доступа к электронной диагностике шанс оживить машину был один. Сбросил на 15 минут клемму с аккумулятора, но «мозги» это не прочистило. За 300 км до Москвы эвакуаторщик запросил 25 тысяч рублей, еще в 5000 встала доставка до точки в городе. Надбавка за срочность и форс-мажор, я понимаю. Но тариф на фоне обычных перевозок (что по Москве, что междугородних) бессовестный.

Пока машина исправна, все мы любим скоростные трассы с минимумом населенных пунктов. Но как только сломался, ценишь обжитые места. На пробочной М‑7 эвакуатор приехал через 40 минут после звонка.

Что показало вскрытие

Вскрытие робота показало кончину двух вилок и всей второй передачи. Причину сервис, специализирующийся на вазовских коробках с середины 90‑х годов, однозначно назвать затруднился. Сошлись на том, что это итог не сиюминутного, а «накопленного» дефекта. Возможно, неправильной установки предыдущего сцепления. Железо отечественное, всё есть в наличии.

Ремонт занял меньше суток и, по нынешним временам, обошелся недорого.

В коробке «ушли» две вилки, вся вторая передача плюс мелочи: синхронизатор третьей ­передачи, по паре подшипников и сальников.

Хорошо, что дело оказалось не в импортных актуаторах. Их в АМТ два, по 25–35 и 45–55 тысяч рублей каждый. Некоторые, услышав такую цену, предпочитают переделку коробки на механическую. Это обойдется в 50–60 тысяч под ключ и снимет все дальнейшие проблемы с трансмиссией. Что сказать, «хороша» коробка! Радует, что ее на Ладах больше нет.

И еще

Коробка стала самой крупной, но не единственной неприятностью за последние полгода.

Начал облезать лак на капоте – надо перекрашивать.

Трижды загорался check engine. Гас сам прежде, чем успевал доехать до диаг­ностики.

Необъяснимо: на капоте начал облезать лак. Такой дефект у нас уже был, но – на перекрашенных за полгода до этого деталях. А тут – заводское покрытие! «Чек» за полтора месяца загорался трижды. Никаких других симптомов, только горящая лампа. Пока выкраивал время доехать до сервиса, она гасла. Причину я пока так и не определил. Зато с осени не видел мигания лампы давления масла: глюк исчез сам собой.

Застучала передняя подвеска. Звук был страшный, но ушел после копеечной замены стоек стабилизатора. Единственная радость из всех неисправностей: для 150 тысяч км неплохой результат. Всё остальное в ходовой пока родное.

Закапризничали контакты в лампах. При температуре ниже –5 °C приходится обойти машину и постучать по трем-четырем секциям, чтобы выехать на дорогу с полностью работающей оптикой. Замена ламп ничего не меняет, зато наступившая весна мигом вылечила недуг.

Веста снова не дает скучать. ­Такого размаха она прежде себе не позволяла.

Лада Веста, 1.6 (106 л.с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

– АВТОВАЗ Год выпуска – 2015

– 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

– с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 146 400 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–146 400 км)*

Расходы на содержание: 0–146 400 км: 698 688 ₽

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0 л/100 км): 505 089 ₽

Расходы на содержание: 137 900–146 400 км: 89 301 ₽

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,5 л/100 км): 28 429 ₽

Замена сцепления: 17 054 ₽

Ремонт КПП: 33 831 ₽

Комплексная диагностика, адаптация КПП: 5095 ₽

Замена стоек стабилизатора (работа + запчасти): 2552 ₽

Масло на долив (3 х 1 л): 2340 ₽

Общие расходы: 787 989 ₽

Стоимость 1 км пробега: 5,38 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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