Лада Веста после 106 тыс. км: трудно первые пять лет

А дальше будет труднее: несмотря на самоизоляцию и «удаленку», Веста в ушедшем году наматывала пробег активнее. Так что готовимся к новым тратам.

ТО за час

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Первую в своей жизни пятилетку редакционный седан завершил с 106 000 км на одометре. За почти 13 000 км, минувших с моего предыдущего рассказа, Лада не захандрила ни разу. Единственной неисправностью стал замеченный после первого снега отказ трех нитей обогрева ветрового стекла. Но он настолько малоэффективный, что пусть хоть целиком помрет — не жалко.

Обслуживание на пробеге 105 000 км заняло силами нашего техцентра всего час. Только регламентные работы: заменили масло и три фильтра. Сверх того потратился на новый комплект щеток стеклоочистителя. Решил попробовать, как проявит себя Hella гибридной конструкции. В первые морозы дворники показали себя неплохо. Посмотрим, насколько их хватит.

Гибридные щетки Hella при —10…-14 ˚С ведут себя тихо. Впереди — проверки на обмерзание и ресурс. Я остаюсь приверженцем каркасных моделей в резиновом чехле: ничего эффективнее для зимы нет. Но эксперимента ради решил испытать и современные дворники.

Осмотр на подъемнике не выявил скрытых проблем. Респект подвеске! С четвертым комплектом сцепления, замененным на пробеге 93 000 км, пришлось заехать на процедуру адаптации. Появились явные пробуксовки, которые после визита на сервис пропали, но достаточно быстро вернулись. С прошлыми сцеплениями такого не припомню. Уже сомневаюсь, что рекорд третьего комплекта (он продержался 55 000 км) будет побит.

В последние несколько тысяч километров преимущественно загородный режим езды значительно снизил расход бензина. Если в прежнем смешанном цикле выходило 8,1–8,5 л/100 км, то теперь ближе к 7 л/100 км. На одном баке легко выходит 700 км.

Список будущих расходов

Мизерные затраты последнего полугодия остались в прошлом. А впереди ждут серьезные вложения. Во‑первых, сход-развал. Его Весте делали четыре года назад, и руль стал уже слегка кривить. Криминала пока нет, износ резины равномерный.

Материалы по теме Все изменения Lada Vesta за пять лет: узнай свою версию! Во-вторых, настала пора покупать новые летние шины. На заводском Матадоре наша машина не ездила, сразу после покупки ее переобули в интересные и новые на тот момент шины GT Radial Champiro. Четыре сезона у меня к ним не было претензий. Из основных достоинств — медленный износ и хорошее противостояние аквапланированию. В 2020 году все изменилось, причем в плохую сторону. Покрышки вдруг стали «скользкими», и дождливым прохладным летом уверенности в них сильно поубавилось. На разметке и в лужах Веста резко теряла сцепление. Причем протектор еще не изношен. Глядя на него и не подумаешь, что колесам пора на покой. Вдобавок вылезла уже вторая грыжа на боковине. На смену зимним шинам Michelin X-Ice North 3 пришел Gislaved Nord Frost 200. За первый сезон 2019/2020 передние колеса потеряли по четыре-пять шипов, причем большая их часть располагается кучно, по соседству (на фото). На второй год поменял пары покрышек между осями. Переехав назад, резина успела за месяц утратить еще по паре «гвоздей». Другая пара молодцом: держит в себе полный ­комплект шипов.

В целом, я эти шины могу рекомендовать. Приличный срок они отслужили честно, а о наступившей старости заявили понятным ­образом. Что брать на замену, пока не решил.

Камень попал в стекло ювелирно: в место «парковки» пассажирского дворника, когда он был на стадии взмаха. Пока на улице был «плюс», трещина оставалась незаметной. В первые же морозы она вымахала на десятки сантиметров из-за перепада температур.

Сдалось ветровое стекло. К потертостям и давнишнему сколу добавилась трещина. Возникла мысль заменить лобовик на обычный, без обогрева. Сэкономим, а в функциональном плане невелика потеря. И уж точно не горю желанием ставить слишком уж нежный оригинал Sisecam.

Мелкая авария четырехлетней давности продолжает напоминать о себе. После первой перекраски начал облезать лак. После второй (у официального дилера) краска с бампера отваливается кусками. Пока спасаюсь локальной подкраской, но очевидно, что третьего визита в малярку не избежать.

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Прошлый отчетный период увеличил стоимость каждого пройденного километра, этот год — снизил, а в следующем она снова вырастет.

Молодость позади, и теперь Веста будет требовать не только замены расходников и сцеплений робота.

С десяти шагов возраст машины не заметен. Подойдешь поближе — становятся видны сколы и царапины. Машина в их появлении не виновата. А вот полное отсутствие рыжего налета — полностью ее заслуга.

Лада Веста, 1.6 (106 л.с.)

Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2015

— 2015 В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

— с декабря 2015 года Пробег на момент отчета — 106 000 км Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–106 000 км)* Расходы на содержание: 0–93 500 км — 451 021 ₽

Из них бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,1 л/100 км) — 337 125 ₽

337 125 ₽ Расходы на содержание: 93 500–106 000 км — 48 358 ₽

Из них бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,4 л/100 км) — 44 138 ₽

44 138 ₽ ТО — 105 000 км — самостоятельно

самостоятельно Масло Lada Ultra 5W40 (4 л + 1 л на долив) — 2105 ₽

2105 ₽ Масляный фильтр Lada — 263 ₽

263 ₽ Воздушный фильтр Pilenga — 239 ₽

239 ₽ Салонный фильтр Big Filter — 245 ₽

245 ₽ Щетки стеклоочистителя Hella — 1282 ₽

1282 ₽ Лампы габаритов (2 шт.) — 86 ₽

86 ₽ Общие расходы — 499 379 ₽

Стоимость 1 км пробега — 4,71 ₽ * Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

Все проблемы Лады Весты с пробегом мы рассмотрели в этой публикации.

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