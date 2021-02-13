Лада Веста после 106 тыс. км: трудно первые пять лет

ТО за час
Первую в своей жизни пятилетку редакционный седан завершил с 106 000 км на одометре. За почти 13 000 км, минувших с моего предыдущего рассказа, Лада не захандрила ни разу. Единственной неисправностью стал замеченный после первого снега отказ трех нитей обогрева ветрового стекла. Но он настолько малоэффективный, что пусть хоть целиком помрет — не жалко.
Обслуживание на пробеге 105 000 км заняло силами нашего техцентра всего час. Только регламентные работы: заменили масло и три фильтра. Сверх того потратился на новый комплект щеток стеклоочистителя. Решил попробовать, как проявит себя Hella гибридной конструкции. В первые морозы дворники показали себя неплохо. Посмотрим, насколько их хватит.
Осмотр на подъемнике не выявил скрытых проблем. Респект подвеске! С четвертым комплектом сцепления, замененным на пробеге 93 000 км, пришлось заехать на процедуру адаптации. Появились явные пробуксовки, которые после визита на сервис пропали, но достаточно быстро вернулись. С прошлыми сцеплениями такого не припомню. Уже сомневаюсь, что рекорд третьего комплекта (он продержался 55 000 км) будет побит.
Список будущих расходов
Мизерные затраты последнего полугодия остались в прошлом. А впереди ждут серьезные вложения. Во‑первых, сход-развал. Его Весте делали четыре года назад, и руль стал уже слегка кривить. Криминала пока нет, износ резины равномерный.
Во-вторых, настала пора покупать новые летние шины. На заводском Матадоре наша машина не ездила, сразу после покупки ее переобули в интересные и новые на тот момент шины GT Radial Champiro. Четыре сезона у меня к ним не было претензий. Из основных достоинств — медленный износ и хорошее противостояние аквапланированию. В 2020 году все изменилось, причем в плохую сторону. Покрышки вдруг стали «скользкими», и дождливым прохладным летом уверенности в них сильно поубавилось. На разметке и в лужах Веста резко теряла сцепление. Причем протектор еще не изношен. Глядя на него и не подумаешь, что колесам пора на покой. Вдобавок вылезла уже вторая грыжа на боковине.
В целом, я эти шины могу рекомендовать. Приличный срок они отслужили честно, а о наступившей старости заявили понятным образом. Что брать на замену, пока не решил.
***
Прошлый отчетный период увеличил стоимость каждого пройденного километра, этот год — снизил, а в следующем она снова вырастет.
Молодость позади, и теперь Веста будет требовать не только замены расходников и сцеплений робота.
Лада Веста, 1.6 (106 л.с.)
- Изготовитель — АВТОВАЗ
- Год выпуска — 2015
- В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета — 106 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–106 000 км)*
- Расходы на содержание: 0–93 500 км — 451 021 ₽
- Из них бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,1 л/100 км) — 337 125 ₽
- Расходы на содержание: 93 500–106 000 км — 48 358 ₽
- Из них бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,4 л/100 км) — 44 138 ₽
- ТО — 105 000 км — самостоятельно
- Масло Lada Ultra 5W40 (4 л + 1 л на долив) — 2105 ₽
- Масляный фильтр Lada — 263 ₽
- Воздушный фильтр Pilenga — 239 ₽
- Салонный фильтр Big Filter — 245 ₽
- Щетки стеклоочистителя Hella — 1282 ₽
- Лампы габаритов (2 шт.) — 86 ₽
- Общие расходы — 499 379 ₽
- Стоимость 1 км пробега — 4,71 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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