Лада Веста с пробегом: все возможные проблемы

Что нормально для вазовской машины, а на что нельзя закрывать глаза при покупке машины на вторичке, рассказывает эксперт «За рулем». Он отъездил без малого пять лет на седане Лада Веста из первой партии.

Двигатель: масложор, вибрации и расход топлива

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Изначально на Весту ставили только мотор 1.6 мощностью 106 л.с. Такой стоит и на редакционном седане, который прошел у меня уже больше 93 000 км. Наш экземпляр отличается масложором, но вообще для агрегата это несвойственно. Он достаточно надежен при условии применения качественных масла и бензина: прошли времена, когда понятие «отечественный двигатель» подразумевало всеядность.

А вот появившийся позже мотор 1.8 в 122 силы до масла был жаден. Через несколько месяцев после старта производства проблему решили. Однако на вторичном рынке вам может попасться ранний экземпляр, владелец которого как раз устал доливать масло. Не всякий продавец признается в этом, а проверить при осмотре машины, увы, нельзя.

Вазовские двигатели надежны, но мотор 1.8 может страдать повышенным масляным аппетитом. Заявленный ресурс ремня привода ГРМ — 180 000 км.

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Возможны подрагивания при работе на холостых оборотах. Заменой свечей и качественным АИ-95 они не лечатся, легче смириться. Высокий расход топлива (для вазовского 1.6 по городу должно быть не больше 9 л/100 км) — повод задуматься о манере вождения владельца или о въедливой диагностике мотора. Нередко моторы страдают запотеванием по прокладке клапанной крышки. Расход масла от этого не сильно растет, но неряшливость под капотом коробит глаз. Да и непорядок это. Также может проявить себя стуком правая опора двигателя. АВТОВАЗ даже выпускал по этому поводу сервисный бюллетень. Если машина гарантийная — есть шансы устранить проблему бесплатно. Оба дефекта устраняются недорого и встречаются достаточно часто, но попробовать прожать продавца в цене можно.

Коробка передач: механика, робот или вариатор?

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Отечественную механику — увы! — от воя так и не избавили. Он неназойлив, но слышен. В остальном коробка проблем не доставит.

Главная беда роботизированной коробки АМТ — недостаточный ресурс сцепления. Будьте готовы к тому, что в любой момент потребуется его замена. Это обойдется как минимум в 10–12 тысяч рублей. Так что если во время поездки ощущаются чрезмерные рывки или пробуксовка сцепления при разгоне, это повод поторговаться или вовсе отказаться от покупки экземпляра. Если все же решились, обязательно поинтересуйтесь, какая версия прошивки залита в блок управления АМТ. Если старая, просите скидку, а после покупки не пожалейте 2000–3000 рублей на обновленное ПО. Работать АМТ станет шустрее и адекватнее!

Робот АМТ — худший выбор для Весты. Его неоднократно модернизировали и для этого типа коробки передач вывели на приличный уровень, но если раньше у вас не было опыта владения машины с роботизированной коробкой передач, постарайтесь уговорить продавца на полноценный тест-драйв в городских и загородных условиях.

О вариаторе на Весте сказать еще нечего: первым проданным машинам едва стукнуло полгода. Прежде этот же вариатор, который устанавливали на другие модели альянса Renault-Nissan, ругали за малый ресурс (поломки случались и на 50 000 — 60 000 км). Как уверяет производитель, всё это в прошлом.

Ходовая часть: скрипы, стуки

Скрип резинок в передней подвеске «на скорость не влияет», но раздражает. Лечится впрыскиванием смазки или заменой на неоригинал. Хотя владельцы свежих машин уверяют, что сейчас тихими стали и детали с конвейера.

Чаще всего жалуются на стуки стоек стабилизатора и — реже — амортизаторов. В первом случае оригинальные детали стали надежнее, так что можно смело ставить родные. Да и заменителей полно в продаже, и стоят они буквально копейки. Словом, бояться неисправности не стоит. Ее отлично слышно при езде — чтобы заметить посторонний звук, достаточно небольшой пробной поездки. Сами амортизаторы обычно постукивают ненавязчиво и с таким фоном могут исправно отходить десятки тысяч километров. Впрочем, и этот недостаток можно использовать во благо при покупке, выторговав дополнительную скидку.

Серьезных вложений в подвеску не должно случиться как минимум до 100 000 км пробега. По сохранению качеств и ресурсу Веста проигрывает живучим Renault на платформе В0, но на наших дорогах демонстрирует очень неплохой результат.

Тормозная система: расходники за копейки

Здесь все зависит от пробега машины, манеры вождения владельца и доле трассовой эксплуатации. Два комплекта оригинальных колодок спереди у меня проходили по 40 000 — 45 000 км при достаточно активной езде. Диски «подошли» вместе со вторым комплектом. В задние барабанные механизмы гарантированно не придется лезть тысяч до 120 пробега. А, скорее всего, и больше.

Стартовые цены на расходники тормозной системы манят: колодки всего за 200 рублей! Такие детали доверия не вызывают, поэтому лучше раскошелиться на что-то более дорогое и внушающее доверие.

Если владелец приглянувшейся вам Весты экономил на компонентах тормозной системы, это могло сказаться на поведении машины. Во время пробной поездки обратите внимание, не скрипят ли тормоза, нет ли рывков при торможении, не подклинивают ли механизмы после того, как педаль тормоза уже отпущена. Все подмеченное можно использовать при обсуждении цены на автомобиль.

Кузов: весь в сколах, но не ржавеет

Кузов Весты хорошо сопротивляется коррозии. Качество стали и ее защиты на высоте! Даже сколы до голого металла остаются блестеть его натуральным цветом. А вот качество покраски не лучшее. Капот, передние бампер и крылья быстро покрываются белыми точками сколов. Но раз они не «цветут», не вижу повода делать из этого проблему.

Ржавчина на подержанной машине — признак некачественного ремонта. По крайней мере, на данный момент, пока Вестам не больше 4,5–5 лет.

Хром у машины нестойкий и обретает позорный вид после трех-четырех зим.

Крепления выпускной системы живут и внимания не требуют. Случившийся на нашей машине прогар в районе гофры, скорее, исключение.

Наш случай с прогаром гофры — редкость. В массе своей выпуск на Весте хлопот не доставляет.

Оптика и остекление: все в царапинах

Фары и фонари на Весту стоят недешево. Дефекты на них — повод для хорошего торга. Головной свет с годами теряет эффективность из-за затертых плафонов. Требовать скидку на цену новых фар слишком нагло, но на полировку — вполне.

Турецкие стекла Sisecam очень мягкие и легко царапаются. Это касается как ветрового, так и боковых. Затертости на них норма, так что не спешите подозревать владельца в скрученном пробеге.

Стекла царапаются быстро, и это, к сожалению, норма.

Интерьер: стойкий

В отличие от оптики, отделка салона вышла очень живучей. Она немаркая, не сильно вытягивается, пластик стоек к царапинам. Загаженный или поврежденный интерьер — ярчайший признак плохого ухода.

При минимальном внимании и уходе сиденья останутся презентабельными на годы. Грязный салон — сигнал о нерадивом владельце.

«Сверчков» в Вестах не проявляется даже при пробегах хорошо за 100 000 км. Они могут возникнуть разве что после некачественной сборки салона за пределами завода. Например, установщиками сигнализации или шумоизоляции. Однако после 70 000 — 80 000 км пробега вполне нормально улавливать при езде легкий фон от чуть гуляющих панелей отделки. К этому пробегу, если машина не весь его провела на идеальном асфальте, начинает проявляться определенная «усталость» крепежей.

Опции

Бюджетный статус модели, к счастью, не отразился на установленных на нее опциях. Речь не о количестве (их много), а о качестве. Все оборудование обычно работает без сбоев. Возможны отдельные глюки, которые чаще всего объясняются особенностями состояния конкретной машины. Так, плохо реагирующая на нажатия кнопок магнитола могла быть залита газировкой. А неадекватно работающий датчик дождя, оказывается, банально «ослеп» за затертым или треснувшим лобовым стеклом.

Если на приглянувшейся Весте потеют стекла, значит, владелец «забил» на замену салонного фильтра. Даже отходивший 15 000 км элемент не допускает такого. Значит, фильтр не меняли еще дольше.





Исключение — часто отказывающие повторители поворотников в боковых зеркалах. Элемент меняется отдельно и стоит около 500 рублей. С декабря на комплектациях Вест с электроскладыванием зеркал ставят и другие зеркала. Они надежнее.

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Лада Веста не проблемнее одноклассников-иномарок. При желании сэкономить на помощь придет масса недорогих расходников. При этом на некоторые крупные детали цены кусаются. Так, легкая авария с контактом спереди или сзади только в части замены оптики на новую облегчит кошелек на несколько десятков тысяч рублей.