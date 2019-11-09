Как узнать настоящий пробег б/у автомобиля? Вот 5 способов!

Скручивают пробеги не только профессиональные мошенники, но зачастую и обычные, в остальном добропорядочные продавцы.

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Велик же соблазн слегка приукрасить реальность и получить больше денежек, а расходы на корректировку пробега совсем небольшие.

Как не попасть на удочку мошенникам, рассказали специалисты auto.ru.

Документы

Первое, что может насторожить, это отсутствие документов на машину. Помимо обязательного оригинала ПТС стоит попросить у продавца сервисную книжку автомобиля с отметками о выполненных ТО. Здесь будут записи с перечнем работ и указанием пробега на определенную дату. Хотя книжки тоже подделывают, поэтому нелишне заехать к дилеру и сверить записи, убедившись, что были реальные, а не фейковые ТО. Поскольку сейчас многие ведут электронные сервисные книжки, информация стекается в единую базу, проверить ее можно у любого официального дилера той же марки.

Внешний вид

Второе — машины могут выглядеть по-разному, но главный принцип — экстерьер и интерьер должны соответствовать возрасту и заявленному на одометре пробегу. Обилие на кузове сколов, трещин, разводов, потертостей и других дефектов — явный признак пробега больше 100 тыс. км. Факт покраски битых деталей автомобиля можно выявить с помощью толщиномера. Не будет лишним взглянуть на пороги — в поисках коррозии.

Если в дверях заметен люфт, это говорит о том, что их часто открывали-закрывали, а стекла должны быть ровесниками автомобиля или иметь «прозрачную» причину замены. Об изрядном пробеге подскажут изношенные элементы отделки, руль, приборы и прочие органы управления. Например, исцарапанная и болтающаяся личинка замка зажигания, кнопки со стертым рисунком, ручки, пластик обшивки. Сиденья в салоне должны быть изношены равномерно, а водительское кресло — чуть сильнее прочих.

Однако и слишком идеальное состояние лакокрасочного покрытия, фар (прозрачный пластик корпусов), сидений, руля, накладок — должно насторожить, их зачем-то меняли.

Проверка истории автомобиля

В-третьих, нужно попробовать «пробить» автомобиль по информационным базам —это тоже помогает проверить пробег, заявленный на одометре. Если машину продают в Москве, то сделать это можно на mos.ru. Здесь, пройдя регистрацию, можно бесплатно проверить автомобиль по базе техосмотра (ЕАИСТО), где указан пробег из диагностических карт. Для проверки необходимо знать VIN-код или госномер автомобиля, а также номер его СТС. В других регионах, скорее всего, придется обратиться к платным источникам информации.

Проверка данных одометра

Скрутка механического одометра — процедура для мошенников не слишком хлопотная, хотя и небыстрая. Но следы вмешательства на большинстве машин останутся — цифры на приборе станут не очень ровными. На этом этапе проверки пробега нужно внимательно осмотреть щиток приборов, в том числе поискать следы его снятия-установки.

С электронным одометром проще — достаточно подключить к диагностическому разъему ноутбук со специальной программой и установить желаемые цифры. Однако если коррекцией будет заниматься дилетант, следы реального пробега сохранятся в блоке управления двигателем.

А у совсем навороченных автомобилей пробег записывается в архивы множества электронных блоков — в блок управления трансмиссией, в модули сервисной электроники и так далее. Корректно исправить пробег там трудно и дорого, а порой и невозможно.

Посещение сервиса

Подскажут реальный пробег автомобиля и на профильном сервисе — у официального дилера или клубном. Там есть сканер и прочее диагностическое оборудование, а кроме того, люди обладают необходимым опытом. Сканер поможет определить целостность подушек безопасности, корректность работы датчиков, состояние электроники и основных электронных блоков управления.

А знаете ли вы, где в России живут самые спокойные водители, которые не загонят свой автомобиль до изнеможения?



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