Где в России самые спокойные водители? Проверьте свой регион!

Эксперты назвали регионы с самым спокойным и опасным стилями вождения, а определили это с помощью установленных на тысячах машин телематических устройств.

Аварийность региона оценивалась в баллах: чем выше скоринговый балл, тем более регион безопасен для водителей. Скоринг зависит от ряда параметров, в частности пробега, скорости, времени, проведенного за рулем, ускорений. Исследование провело Национальное рейтинговое агентство (НРА) и эксперты РАНХиГС и ВШЭ, на него ссылается РБК.

Лидирует по безопасности Омская область, которой присудили 86,7 балла, в пятерку лучших также попали Новосибирская, Самарская, Архангельская области и Ненецкий АО — 86 баллов, Костромская область — 85,9 и Москва — 85,2 балла.

Наиболее опасный стиль вождения демонстрируют водители Чечни и Ингушетии — 75,1 балл. На втором месте расположился Забайкальский край — 75,6 балла, третье место поделили Оренбургская и Ленинградская области — по 77,1 балла, на четвертом — Челябинская область — 77,2 балла, замыкает пятерку Татарстан — 78,6 балла.

Есть прямая связь между качеством вождения и уровнем жизни населения и долей дорог с твердым покрытием. Влияют на стиль вождения также протяженность дорог, уровень безработицы и обеспеченность общественным транспортом, отмечают исследователи.

Также они смогли разбить всех водителей на группы, каждая из которых отличается характерным стилем вождения.

«Типичный городской водитель» часто ездит с детьми или по семейным делам. Скорость предпочитает невысокую и чаще всего аккуратно добирается с работы домой и обратно. Низкоаварийная категория. Водитель выходного дня редко садится за руль, поэтому реже попадает в аварии и среди них много начинающих. «Активный городской водитель» часто ездит по городу, стоит в пробках и нечасто ускоряется на дороге, поэтому аварийность у него средняя.

Водителей с самым большим недельным пробегом исследователи называют «дальнобойщиками», они умело управляют машиной, предпочитают высокую среднюю и максимальную скорости. Их уровень аварийности оценивается как средний. Самый высокий уровень аварийности у категории «живущих на колесах» водителей. Они часто работают за 100–200 км от дома, зачастую это профессиональные водители.

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