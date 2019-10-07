Топ-10 популярных у пенсионеров автомобилей

Российские пенсионеры продолжают преимущественно ездить на отечественных машинах, но многие владеют иномарками.

В ходе проведенного опроса было выяснено, какими автомобилями владеют люди пенсионного и предпенсионного возраста в России. В рейтинг попали не только представители отечественного автопрома, но и некоторые достаточно дорогие иномарки.

Специалисты агентства «Автостат» проанализировали данные более 9 тыс. анкет автомобилистов в возрасте старше 55 лет, собранных онлайн в период с 2013 по 2019 годы.

Самым популярными автомобилями остаются представители классического семейства АВТОВАЗа — модели ВАЗ-2101-07, которые служат им уже много лет (последняя «классика» сошла с конвейера в 2012 году). Этими автомобилями до сих пор владеют 3,1% людей старше 55 лет. На втором месте рейтинга оказалась иномарка — Ford Focus, которая стоит в гаражах у 2,4% людей пенсионного и предпенсионного возраста. На третьем месте — Лады семейства Samara с показателем 2,2%.

В пятерку самых популярных автомобилей также вошел Renault Logan, который есть у 2,1% людей старше 55 лет. Пятое место делят Lada Kalina и Toyota Corolla — ими владеют по 2% пенсионеров и предпенсионеров.

На седьмом месте рейтинга недорогая Lada Granta, которую предпочли 1,9% людей в возрасте. Три последних места достались трем японским кроссоверам, каждый из которых предпочли и смогли себе позволить 1,8% автомобилистов пенсионного и предпенсионного возраста. Это Toyota RAV4, а также Nissan X-Trail и Qashqai.

Топ-10 популярных моделей у российских автомобилистов старше 55 лет

Место Марка, модель Доля, % 1 Lada Classic 3,1 2 Ford Focus 2,4 3 Lada Samara 2,2 4 Renault Logan 2,1 5 Lada Kalina 2 6 Toyota Corolla 2 7 Lada Granta 1,9 8 Toyota RAV4 1,8 9 Nissan X-Trail 1,8 10 Nissan Qashqai 1,8

Согласно свежему опросу ВЦИОМ, сегодня у 67% россиян автомобиль есть.

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