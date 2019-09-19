Кроме того, у россиян узнали, как часто они используют собственную машину и по каким причинам не хотят от нее отказаться.

Как и в 2018 году, 67% респондентов заявили о наличии у них собственного автомобиля, а вот автомобилей в семье стало больше — в каждой пятой семье есть не одна машина (18%), хотя чаще об этом сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (24%).

Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (78%). Самые активные водители — люди от 35–44 лет (67%) и 25–34 (65%). 70% водителей ездят каждый день, хотя среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот процент ниже — 55%

Могут ли россияне реже использовать автомобиль? 22% признались, что могут, а у остальных 78% есть важные причины, почему он нужен им часто. Так, у 22% работа связана с вождением и «автомобиль кормит их семью», еще 14% должны отвозить детей в школу, садик или на секции, у 13% работа находится далеко от дома, и это вынуждает их почти ежедневно садиться за руль.

В непростой экономической ситуации некоторые все же сокращают использование автомобиля. Россияне думают, что это из-за того, что топливо стоит уже слишком дорого (47%), 16% — что дорого обслуживать автомобиль, платить страховку и налоги, 15%, по мнению россиян, столкнулись с финансовыми трудностями и поэтому сократили число поездок. В связи с пробками и нежеланием в них ежедневно стоять меньше стали ездить 14%. И только 8%, по мнению респондентов, сделали это, чтобы наносить меньше вреда окружающей среде. Заботятся о собственном здоровье и стараются больше ходить пешком и того меньше — всего 6%.

На что, хотя бы изредка, люди готовы заменить свой автомобиль? 43% признались, что поездили бы на велосипеде, преимущественно об этом сообщают люди в возрасте 25–34 (44%) и 35–44 лет (56%), 33% — на электромобиле, 10% — на электроскутере и 9% — на электросамокате.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводили 17 сентября 2019 года. В нем участвовало 1600 жителей России в возрасте от 18 лет.