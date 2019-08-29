Кризис в стране: мощные автомобили покупают все чаще — журнал За рулем

Кризис в стране: мощные автомобили покупают все чаще

Спрос на машины мощностью более 250 л.с. вырос почти по всей России — в 17 крупнейших городах, утверждают аналитики рынка. Чаще всего выбирают автомобили Mercedes-Benz, BMW и Toyota.

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Наибольшей популярностью мощные машины пользовались в Москве — в втором квартале 2019 года ими интересовались 11,1% пользователей, просматривающих объявления о машинах, как новых, так и подержанных, сообщает Авито.Авто, проанализировав свою базу данных.

На втором месте Краснодар — 7,9% от общего спроса, на третьем — Иркутск с 6,4%. В пятерку городов, где проживают любители мощных автомобилей, также вошли Красноярск — 6,3%, и Екатеринбург — 6%.

По динамике роста во втором квартале 2019 года (по сравнению с тем же периодом прошлого года) лидирует снова Москва — спрос на мощные машины в столице вырос на 1,9%. На втором месте Краснодар — рост на 1,1% за год, на третьем — Ульяновск (0,8% за год). В целом по России спрос вырос незначительно — на 0,2%.

Так какие же марки и модели предпочитают россияне, которые любят мощные машины? Топ-5 по маркам составили Mercedes-Benz — 23%, BMW — 20%, Toyota — 10% спроса, Infiniti — 7% и Audi — 6%. По динамике спроса лидирует Nissan — автомобилями этой марки, мощностью более 250 л.с., стали интересоваться на 32% чаще.

В пятерку самых любимых моделей с мощными моторами вошли Mercedes-Benz S-класса — 7% спроса (рост на 4%), BMW X5 — 6% (рост на 9%), BMW 7-й серии — 4% (снижение на 1% за год), Toyota Camry — 4% (рост на 5%) и BMW X6 — 3% (рост на 1%).

Дороже всего мощные автомобили стоят в Москве — в среднем около 1,8 млн рублей, далее идут Самара и Казань — чуть менее 1,6 млн рублей.

Выгоднее всего такие машины можно приобрести в Ульяновске — там они в среднем обходятся в 900 000 рублей.

В среднем по России цена мощного «железного коня» составила 1,4 млн рублей, что на 7% больше, чем просили за него годом ранее.

Фото: Unsplash

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