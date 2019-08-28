Сегодня, в 17:32 Эти автомобили чаще попадают в ДТП в России — известен список! Речь идет об автомобилях на вторичном рынке, и исследователи утверждают, что как минимум треть машин не старше 10 лет побывали в серьезных авариях.
Материалы по теме
Выбирая автомобиль с пробегом, покупатели стремятся найти технически исправный, ухоженный и не попадавший в аварии экземпляр. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений и выяснили, какие тут антилидеры.
Чаще всех в ДТП попадают владельцы моделей Jaguar — 40% машин в продаже побывали в авариях. Японские бренды Acura и
Honda отстал и о «лидера» ненамного — 38% владельцев не понаслышке знают, что такое авария. BMW, Infiniti, Mazda и Mercedes— Benz попали в рейтинг с одинаковым показателем — в 36% объявлений встречаются записи о повреждении кузова в результате ДТП.
Больше же всего шансов найти на вторичном рынке не попадавший в аварии автомобиль у тех, кто ищет Lexus или Opel — только 35% машин этих марок побывали в ДТП.
Четыре бренда попали в топ-10 с одинаковым показателем: на четвертом месте в рейтинге расположился еще один немецкий бренд — Audi (37%).
Если отталкиваться от моделей, то самыми проблемными оказались хэтчбеки Opel Astra OPC — 63% машин, выставленных на продажу за последние четыре месяца, побывали в авариях, да еще и по нескольку раз.
Автомобили Peugeot 4008 и Cadillac CTS побывали в авариях у 48% собственников, а владельцы моделей Honda Civic, Hyundai Genesis и Jaguar XF почти в 47% объявлений о продаже указывают о повреждениях, полученных в результате аварий.
Самыми безаварийными оказались премиальный Lexus IS и бюджетный Renault Clio — всего по 46%
на «брата». Пристрастия лихачей и тех, кто практикует опасное вождение, похожи вне зависимости от страны проживания. Подробнее об этом в нашем материале. Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter