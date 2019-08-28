Речь идет об автомобилях на вторичном рынке, и исследователи утверждают, что как минимум треть машин не старше 10 лет побывали в серьезных авариях.

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Выбирая автомобиль с пробегом, покупатели стремятся найти технически исправный, ухоженный и не попадавший в аварии экземпляр. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений и выяснили, какие тут антилидеры.

Чаще всех в ДТП попадают владельцы моделей Jaguar — 40% машин в продаже побывали в авариях. Японские бренды Acura и Honda отстали о «лидера» ненамного — 38% владельцев не понаслышке знают, что такое авария.

BMW, Infiniti, Mazda и Mercedes—Benz попали в рейтинг с одинаковым показателем — в 36% объявлений встречаются записи о повреждении кузова в результате ДТП.

Больше же всего шансов найти на вторичном рынке не попадавший в аварии автомобиль у тех, кто ищет Lexus или Opel — только 35% машин этих марок побывали в ДТП.

Четыре бренда попали в топ-10 с одинаковым показателем: на четвертом месте в рейтинге расположился еще один немецкий бренд — Audi (37%).

Если отталкиваться от моделей, то самыми проблемными оказались хэтчбеки Opel Astra OPC — 63% машин, выставленных на продажу за последние четыре месяца, побывали в авариях, да еще и по нескольку раз.

Автомобили Peugeot 4008 и Cadillac CTS побывали в авариях у 48% собственников, а владельцы моделей Honda Civic, Hyundai Genesis и Jaguar XF почти в 47% объявлений о продаже указывают о повреждениях, полученных в результате аварий.

Самыми безаварийными оказались премиальный Lexus IS и бюджетный Renault Clio — всего по 46% на «брата».

Пристрастия лихачей и тех, кто практикует опасное вождение, похожи вне зависимости от страны проживания. Подробнее об этом в нашем материале.

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