Лада Веста с вариатором: все ее новые особенности

Уменьшился ли дорожный просвет Весты с новой коробкой передач и нужно ли на самом деле менять масло в вариаторе вопреки заявлению производителя? На эти и другие вопросы отвечает эксперт «За рулем».

К успеху шел

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Веста вышла на рынок четыре года назад. Даже хулители АВТОВАЗа признали, что это огромный шаг вперед для завода и отечественного автопрома. Разве что робот АМТ не заслужил комплиментов. Тормознутостью, неадекватностью работы и нездоровым аппетитом к сцеплению он портил общее позитивное впечатление от машины.

Через год вазовцы по-тихому поменяли сцепление на усиленное — ресурс заметно вырос. Еще через полтора года, так же шифруясь от прессы и клиентов, внедрили прошивку 2.0. Она преобразила характер автомобиля, и не слишком искушенные могли подумать, что под капотом установлен классический автомат.

Всё это были полумеры. Во‑первых, более «шуструю» прошивку получили роботы, работающие с двигателем 1.8, а машины с более популярным мотором 1.6 остались с прежним софтом. Во‑вторых, прямые конкуренты ездят с преселективами и 6-ступенчатыми автоматами. Надо было что-то менять!

Увы, АВТОВАЗу светят только агрегаты альянса Renault-Nissan. Значит, только вариаторы (на европейские Renault ставят и роботы с двумя сцеплениями, но они дорогие).

Полноценный рестайлинг Весты запланирован на следующий год, и с ним машина изменится очень сильно (соответствующие слухи и предпосылки есть). Но и сейчас одновременно с вариатором флагман обрел немало новшеств. Среди них — синий металлик «дайвинг». Есть в палитре и еще одно пополнение — черный цвет «маэстро».

Лада Веста 1.6 CVT Длина / ширина / высота / база 4410 / 1764 / 1497 / 2635 (4424 / 1785 / 1537 / 2635)* мм

Объем багажника (VDA) 480 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 11,3 (12,2) с

Максимальная скорость 175 (170) км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92/55 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,1 (7,4) л/100 км

Трансмиссия передний привод; CVT * В скобках здесь и далее — отличающиеся данные Весты SW Cross 1.6 CVT.

Вариативность

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Я не забыл! Есть у Renault еще и древний «прожорливый» 4-ступенчатый автомат DP2 — но не ставить же его на Весту! Поэтому ей выделили вариатор Jatco JF015E, известный по Каптюру, Логану и Сандеро в исполнении Stepway City, а также по некоторым моделям Nissan. Ассортимент большой, и, если Лады с вариатором будут хорошо продаваться, не исключено, что его начнут собирать в России.

В вариаторе зашито шесть виртуальных передач. Главная его особенность — двухступенчатый планетарный редуктор, который оберегает многослойный металлический ремень от излишних нагрузок в неприятных режимах. То есть трогается машина словно на механической первой передаче — и лишь затем тягу подхватывает ремень, а переходный процесс обеспечивает гидротрансформатор. То же самое — при движении на задней передаче.

Похоже, именно гидротрансформатор навел маркетологов на мысль продвигать новую трансмиссию под аббревиатурой АТ — типа классический автомат. Но давайте без обмана: это вариатор.

Внедряя вариатор на Логане и Сандеро, инженеры не смогли сохранить клиренс как у машин с механикой — из-за более низкого картера просвет сократился на 20 мм. Поэтому CVT устанавливают только на «приподнятые» Степвеи.

У Весты клиренс не уменьшился. Вариатор, как и на Renault, расположен ниже: по официальным данным, у седана и универсала — на 7 мм, а в кроссовых версиях — на 4 мм. Но нижняя точка защиты двигателя не изменилась — вари­аторная Веста сохранила выдающуюся геометрическую проходимость.

Jatco JF015E далеко не идеал, к его надежности было очень много претензий. Однако еще до установки его на Лады ниссановцы говорили, что все проблемы решены. Если так, свои 150 000–200 000 км до первых вложений он должен выхаживать, и это неплохо, - хотя гидромеханический автомат всё равно надежнее и беспроблемнее. Вазовцы говорят, что масло в вариаторе менять не нужно. Мы придерживаемся другого мнения: масло следует менять каждые 60 000 км, если хотите прожить с исправным вари­атором долго.

Гарантия на Весту CVT такая же, как и на остальные модификации: три года или 100 000 км.

От Весты Sport машинам в комплектации Exclusive досталась черная отделка потолка и окружающей его фурнитуры. Смотрится классно! Не спешите называть «колхозом»: такое оформление уже лет тридцать является фетишем для поклонников автомобилей немецкой «большой тройки».

Еще один экспат

В паре с вариатором работает импортный двигатель. У Ниссана он носит индекс HR16, у Renault — H4M. С рабочего объема 1,6 литра сняли 113 сил. Производство, вплоть до отливки головки и блока, налажено в Тольятти.

АВТОВАЗ официально разрешает кормить двигатель бензином АИ‑92, хотя вряд ли он такой еде обрадуется. Например, редакционной Весте с вазовским 1.6 нравится далеко не каждый «девяносто второй». Зато дилер уже не сможет отфутболить клиента с гарантийным обращением, если в бак заливали АИ‑92.

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Масштабных переделок в подкапотном пространстве не потребовалось. Веста и XRAY изначально рассчитаны под использование этого мотора, а не устанавливали его исключительно из-за дороговизны. Впрочем, в 2016 году хэтчбек несколько месяцев сходил с конвейера с таким двигателем — в связке с механической коробкой.

Не так много времени отняли и калибровки. Мотор и вариатор уже были «подружены», потребовалось только настроить их под Весту. По этой причине CVT вряд ли выйдет в тандеме с более дешевыми отечественными двигателями: придется потратить много сил, чтобы «поженить» вариатор c ними, а значит цену Весты CVT не удастся сделать более привлекательной.

С переходом на вариатор Веста стала тише — вместе с вазовской коробкой ушел «фирменный» гул, а новая выпускная система звучит благороднее. За четыре года на редакционной Весте я к этим нюансам привык и считал машину очень тихой по меркам В‑класса. Оказывается, можно сделать лучше.

И вибраций от парочки экспатов меньше: стоя на месте, не поймешь, пущен ли двигатель, - а от вазовского идет хроническая микродрожь.

Двигатель H4M встал под капот Весты как родной. У него цепной ГРМ, алюминиевый блок и изменяемые фазы на впуске. В плюсы запишем также более тихую и ровную работу, нежели у моторов ВАЗ.

Не увлекаемся

Вариаторная Веста и «механическая» имеют одинаковую массу — 1230 кг. Импортный «алюминиевый» двигатель легче отечественного «чугунного» ровно настолько же, насколько вариатор тяжелее механики. Но 113 сил, частично подъеденных вариатором, Весте для бодрых обгонов на трассе явно не хватает.

Когда впереди тихоход, особых проблем нет. Однако если пришпорить машину хотя бы с 90 км/ч, двигатель больше воет, чем везет. «Семь раз отмерь, один раз обгони» — кредо владельца Весты с вариатором.

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И аппетит не радует! Официальные показатели сулят небольшую экономию: 0,1–0,3 л/100 км. Это относительно машины с роботом и мотором 1.8, который всегда слыл прожорливым. Я за два дня проехал около 500 км практически полностью в загородном режиме, достаточно вальяжном. Маршрутный компьютер седана показал средний расход 8,1 литра на сотню, а универсала SW Cross — 8,3 литра. Но так мы ездим не всегда. Опыт эксплуатации редакционной Весты с роботом подсказывает, что реальный аппетит немного выше.

Выходит, тестовые автомобили на шоссе более чем на литр перекрыли заявленный расход для смешанного цикла (7,1 и 7,4 л/100 км соответственно)! Частично это можно списать на необкатанные моторы, частично — на горный рельеф. Но всё равно ­ на «дармовую» езду с вариатором не рассчитывайте.

В городе на Весте CVT после робота — благодать! Ни затыков, ни тормознутых переключений, ни сбоящей логики. Даже с АМТ версии 2.0 не сравнить, хотя прошивка здорово подправила характер робота. Вариатор в городе лучше! Но если любишь динамичную загородную езду, бери машину с механической коробкой.

Картер вариатора висит на несколько миллиметров ниже, чем у механической коробки. Однако защита двигателя всё равно ближе к земле, так что клиренс не уменьшился.

Полста сверху

Доплата за вариатор на Весте относительно механической коробки составляет 50 000 рублей (за робот на любой вазовской модели доплачиваешь вдвое меньше). АВТОВАЗ к запуску Весты с CVT пересмотрел набор и состав комплектаций, так что прайс-лист новый.

Jatco ставят даже на самые дешевые модификации. Минимум — 736 900 рублей за вариаторный седан, максимум — 982 900 рублей за SW Cross с вариатором и всеми опциями. Конкуренты дороже в среднем на 80 000–120 000 рублей при схожей мощности и близком уровне оснащения.

Машины с роботом АМТ выбирали лишь 9% покупателей Весты. А у Kia и Hyundai почти три четверти продаж составляют версии с автоматической коробкой: даже в бюджетном сегменте люди готовы доплачивать за комфорт.

Теперь у Лады появились возможности для роста. Маркетологи рассчитывают довести долю версий с вариатором как минимум до 30%.

Комплектация Exclusive отныне доступна не только для седана, но и для универсала SW. Ее отличительные особенности снаружи — шильдики на крышке багажника и задних дверях, черные корпусы зеркал, насадка на глушитель, спойлер (у седана) и 16‑дюймовые двухцветные колёса оригинального дизайна (кстати, и в других комплектациях стиль «шестнадцатых» литых дисков поменялся). «Эксклюзивный» салон отделан тканью и экокожей.

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Интересно, а не будет ли следу­ющим шагом установка на Весту 150‑сильного турбомотора 1.3 от Арканы? Он раскрыл бы все возможности шасси! В 2020 году Весту ждет рестайлинг, и — чем черт не шутит.

По официальным данным, Веста с вариатором — самая шустрая из «автоматизированных» версий модели. Седан 1.6 CVT разгоняется до сотни быстрее версии 1.8 АМТ на 0,8 секунды (11,3 против 12,1), универсал — на 1,1 секунды (12,2 против 13,3). Субъективно вариант с 122‑сильным двигателем едет бодрее.

Для города лучше, чем АМТ Высокий расход топлива

И еще пара мелочей

Подстаканники теперь одинаковые и более глубокие (раньше левый был чисто символический). Полулитровая бутылка по-прежнему держится в них неуверенно, а вот картонные стаканчики фастфуда можно ставить смело.

Вслед за Иксреем Cross обогрев руля получила и Веста. К нему прилагается кожаная отделка баранки.

Противотуманные фары подсвечивают повороты, зажигаясь при вращении руля или включении поворотника. Из-за слабых ламп польза от такой «фишки» невелика, что я уже подмечал на Весте Sport, где эта опция появилась впервые.

Дорогие комплектации подразумевают электропривод складывания боковых зеркал. Сложить их можно нажатием клавиши на ключе или водительской двери, раскрыть — той же кнопкой на двери или переводом селектора из «паркинга» в «драйв». Ура, впервые на отечественной машине стекляшки не дрожат на ходу! В версиях без электроскладывания зеркалá остались в старых корпусах.



Вместе с вариатором АВТОВАЗ внедрил на Весте немало нового. Например, двери наконец-то обрели надежные фиксаторы промежуточных положений. Теперь меньше шансов приложить соседнюю машину на стоянке. Возникает вопрос: почему Весте пришлось ждать этого четыре года, а остальным моделям — десятилетия? А еще на все Весты начали ставить бескаркасные щетки. ­Импортные. Неужели в России не нашлось поставщика?!