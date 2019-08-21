9 типичных неисправностей Лады Весты

Вазовский флагман на конвейере почти четыре года, и за этот период по дорогам разъехались сотни тысяч Вест. Но без родовых болячек пока не обходился ни один автомобиль. Вот с какими проблемами приходится сталкиваться владельцам Вест в первую очередь.

АМТ

Проблему со сцеплениям АВТОВАЗ решил, выпустив модернизированный узел.

Пожалуй, предметом самого громкого обсуждения вокруг Весты стал ресурс сцепления роботизированной коробки передач.

На первых порах с ним действительно все было плохо. Если начинать ездить с новым комплектом в теплый сезон, то рывки при троганье появлялись уже при 5000–7000 км пробега. Спасал приход зимы, когда проблема проявлялась в меньшей степени.

Нашу редакционную машину неисправность не обошла стороной. Первый комплект прошел 20 000 км, второй — 18 000 км. Третий поставили уже усиленный, который к тому моменту появился и у дилеров, и на заводском конвейере. И сейчас, пройдя 42 000 км, он не показывает признаков износа. Проблема решена!

Правда, родился новый вопрос: как повлияет на ресурс сцепления новая прошивка робота с «ползущим» режимом и ускоренной сменой передач?

Масложор двигателя 1.8

Двигатель 1.8 долго разрабатывали и доводили, но от всех проблем не избавили.

Долго добиравшийся до серийных машин вазовский мотор 1.8 мощностью 122 л.с. огорчил тремя вещами: оказался не таким уж бодрым, охочим до бензина и масла. Конечно, масло уходит не в таких масштабах, как на иных турбомоторах, но прежде двигатели Лад в подобном замечены не были в принципе, а потому тема стала острой.

С расходом топлива в пробках хорошо за 10 л/100 км владельцам Вест 1.8 остается смириться. А вот две другие проблемы АВТОВАЗ косвенно признал, сделав мотору апгрейд. Для улучшения тяговых характеристик изменили прошивку. Масложор устранили целым комплексом доработок «железа» и процесса сборки.

Жалоб вроде бы стало меньше, однако факты повышенного расхода все же встречаются. Побывавшие на длительном тесте в редакции Весты с двигателем 1.8 тоже этим отметились.

Вибрация, троение, провалы при работе мотора

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На форумах владельцев достаточно часто описываются случаи вибрации и троения мотора, провалов при разгоне и неадекватной реакции на нажатие педали газа. И почти всегда следует продолжение: дилер неисправности не увидел, сославшись на плохой бензин. Действительно, ситуация для автомобилистов сложная.