9 типичных неисправностей Лады Весты

АМТ
Проблему со сцеплениям АВТОВАЗ решил, выпустив модернизированный узел.
Проблему со сцеплениям АВТОВАЗ решил, выпустив модернизированный узел.
Пожалуй, предметом самого громкого обсуждения вокруг Весты стал ресурс сцепления роботизированной коробки передач.
На первых порах с ним действительно все было плохо. Если начинать ездить с новым комплектом в теплый сезон, то рывки при троганье появлялись уже при 5000–7000 км пробега. Спасал приход зимы, когда проблема проявлялась в меньшей степени.
Нашу редакционную машину неисправность не обошла стороной. Первый комплект прошел 20 000 км, второй — 18 000 км. Третий поставили уже усиленный, который к тому моменту появился и у дилеров, и на заводском конвейере. И сейчас, пройдя 42 000 км, он не показывает признаков износа. Проблема решена!
Правда, родился новый вопрос: как повлияет на ресурс сцепления новая прошивка робота с «ползущим» режимом и ускоренной сменой передач?
Масложор двигателя 1.8
Двигатель 1.8 долго разрабатывали и доводили, но от всех проблем не избавили.
Двигатель 1.8 долго разрабатывали и доводили, но от всех проблем не избавили.
Долго добиравшийся до серийных машин вазовский мотор 1.8 мощностью 122 л.с. огорчил тремя вещами: оказался не таким уж бодрым, охочим до бензина и масла. Конечно, масло уходит не в таких масштабах, как на иных турбомоторах, но прежде двигатели Лад в подобном замечены не были в принципе, а потому тема стала острой.
С расходом топлива в пробках хорошо за 10 л/100 км владельцам Вест 1.8 остается смириться. А вот две другие проблемы АВТОВАЗ косвенно признал, сделав мотору апгрейд. Для улучшения тяговых характеристик изменили прошивку. Масложор устранили целым комплексом доработок «железа» и процесса сборки.
Жалоб вроде бы стало меньше, однако факты повышенного расхода все же встречаются. Побывавшие на длительном тесте в редакции Весты с двигателем 1.8 тоже этим отметились.
Вибрация, троение, провалы при работе мотора
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На форумах владельцев достаточно часто описываются случаи вибрации и троения мотора, провалов при разгоне и неадекватной реакции на нажатие педали газа. И почти всегда следует продолжение: дилер неисправности не увидел, сославшись на плохой бензин. Действительно, ситуация для автомобилистов сложная.
Сервисмены, возможно, что-нибудь бы и нарыли, но заинтересованности в этом у них нет. Посему отправляют на все четыре стороны, хотя ощущения от машины у водителя не самые приятные.
Остается обладателям Вест самим экспериментировать в стремлении избавить машину от недуга: менять заправки и сорта бензина, свечи, катушки, прошивки. Наш седан проблема обошла стороной.
Лада Веста
Лада Веста
Скрип втулок стабилизатора
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Едва ли не первое массовое нарекание к новеньким Вестам. Машины начали продавать в конце ноября 2015 года, и еще до наступления 2016-го посыпались нелестные отзывы.
Сначала дилеры смазывали скрипящие резинки, затем завод предложил замену. Которая, к слову, у некоторых особо «везучих» вестоводов все равно скрипит.
Не осталась в стороне и народная смекалка. Люди массово подбирали альтернативные детали от иномарок, просто ориентируясь на похожие размеры. В Сети можно найти больше десятка различных вариантов, от народных до элитных. С редакционной машиной экспериментировать не стали, и на очередном ТО дилер по гарантии заменил втулки на модернизированные. Стало тихо.
Стуки в подвеске
Стойки стабилизатора стоят недорого, 1000–1500 рублей за пару, но покрываются гарантией.
Стойки стабилизатора стоят недорого, 1000–1500 рублей за пару, но покрываются гарантией.
Рычаги на Вестах в целом обладают хорошим ресурсом. Источниками посторонних шумов служат стойки стабилизатора и амортизаторы. Первые порой не выхаживали и 10 000 км.
В силу того, что разболтанные шарниры легко и четко диагностируются, проблем с заменой по гарантии не было. И снова АВТОВАЗ со временем предложил усиленный вариант. Как и в случае с втулками, народная смекалка подобрала уйму иномарочных замен.
Стойки казенной машины застучали на 43 000 км. Остановили свой выбор на оригинале, поверив, что он стал прочнее. Прошли уже 35 000 км — молчат.
Посторонние шумы от амортизаторов прошли мимо нас, но, судя по форумам, встречаются нередко. Тут ситуация сложнее. Обычно дилер соглашается на замену деталей, только когда на них становятся четко видны подтеки масла. Если амортизаторы с виду сухие, клиента норовят отфутболить. На проверку на вибростенде с целью сверки характеристик с нормативными можете даже не надеяться: не практикуется.
Ржавеющая гофра выпуска
Выпускную систему убрали из исключений: гарантия на нее такая же, как на весь автомобиль.
Выпускную систему убрали из исключений: гарантия на нее такая же, как на весь автомобиль.
Недолговечная выпускная система всегда была «визитной карточкой» отечественных машин. Веста верность традиции сохранила. Гофра ржавеет весьма активно! Некоторое время звук будет оставаться в рамках приличия, но потом все равно «прорвет», и вы с ревом истребителя поедете в сервис.
Когда начало «подсекать» под днищем у нас, на одометре было 38 000 км. По действовавшим на тот момент условиям, выпуск покрывался гарантией в течение года или 35 000 км пробега. Однако сейчас он из исключений убран, и владелец вправе требовать бесплатной замены в течение трех лет или 100 000 км с момента покупки. Мы этим правом воспользовались на пробеге 63 000 км.
Неработающие повторители поворотников
Поворотники в зеркалах на редакционной машине меняли дважды.
Поворотники в зеркалах на редакционной машине меняли дважды.
Светодиодные повторители поворотников в корпусах зеркал оказались ненадежными. Сначала были негерметичными и их убивала попадающая внутрь влага. Потом стали умирать целиком и сразу, без помощи воды. Неисправность без проблем признают гарантийной. Сейчас ее лечение куда проще, чем в первые годы выпуска Вест. Тогда приходилось ждать поставки зеркал в сборе, причем уже окрашенных в цвет кузова: долго, дорого и глупо. Сейчас меняют только сам оптический элемент. Владельцы негарантийных машин могут не переживать: стоит он в розницу около 500 рублей.
Царапающиеся стекла
Царапины на боковых стеклах можно разглядеть на многих Вестах.
Царапины на боковых стеклах можно разглядеть на многих Вестах.
Еще одна беда Весты, проявившаяся сразу после начала продаж. На боковых стеклах всего за несколько циклов подъема-опускания проступали вертикальные царапины. Во всем обвинили слишком жесткие и близко проложенные уплотнители в дверях.
Дилеры их и подрезали, и меняли, но, по нашим наблюдениям, помогало слабо. Судя по количеству затертостей и мелких сколов на ветровом стекле редакционной машины, на Весте применяются слишком «мягкие» стекла. Но тут никаких изменений завод вносить не стал: на машины продолжают ставить тот же Sisecam.
Некачественное уплотнение капота
Этот моторный отсек мыли меньше 20 000 км назад. Заметно?
Этот моторный отсек мыли меньше 20 000 км назад. Заметно?
В течение первых примерно полутора лет на Весты ставили уплотнитель капота из двух половин с разрывом по центру в районе замка. Там-то грязь и прорывалась под капот в огромных количествах. За 15–20 тыс. км моторный отсек становится пригоден для посадок овощей.
Позже завод перешел на сплошную резинку. Беда в том, что в центральной части она все равно не проклеена. Скорость загрязнения подкапотного пространства снизилась, но нулевой не стала. Любителям чистоты в каждом закоулке машины все равно нужно заниматься «колхозом». Да и не только им: Веста в этой части такая грязнуля, что даже уровень масла проверять неприятно.