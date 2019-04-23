Недавно Geely Motors показала журналистам новый двигатель рабочим объемом 1,8 литра. «За рулем» сравнил разработку конструкторов из Поднебесной с тольяттинским мотором. Результат вас удивит.

— На его месте должен был быть я!

к/ф «Бриллиантовая рука»

История

Вазовский мотор ВАЗ-21179 является последним к настоящему моменту звеном эволюции двигателей, разработанных для поперечного расположения на переднеприводных автомобилях.

Первая его версия рабочим объемом 1,3 л была показана публике в 1984 году на выставке «Автопром 84» на ВДНХ. За тридцать пять лет были созданы модификации с рабочим объемом от 1,1 до 1,8 литра.

Мощность самых малокубатурных моторов составляла 54 л.с., а «венец творения» выдает 122 л.с. Все двигатели были безнаддувными, имели поначалу карбюраторную систему питания и электронное зажигание, а затем примерили распределенный впрыск топлива.

Мотор ВАЗ-21179 — флагман вазовской моторной линейки.

Вазовский мотор 1.8 устанавливают на Весту и XRAY, снаряженная масса которых не превышает 1380 и 1300 кг соответственно. Тем не менее эти относительно легкие автомобили с механической коробкой передач все равно разгоняются до 100 км/ч более чем за 10 секунд.

Китайский двигатель JLE-4G18TD второго поколения является развитием 1,8-литрового четырехцилиндрового турбонаддувного бензинового мотора, известного российскому потребителю по седану Emgrand GT. Инженеры Geely при доводке смогли повысить характеристики мотора. Двигатель теперь выдает 184 л.с. (было 163 л.с) и 285 Н∙м (было 250 Н∙м).

Двигатель JLE-4G18TD с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.

Двигатель JLE-4G18TD недавно начали устанавливать на Geely Atlas. Машину собирают в Белоруссии. Среднеразмерный полноприводный кроссовер тоже не выезжает из 10 секунд при разгоне до 100 км/ч, однако нужно учесть, что его снаряженная масса составляет 1745 кг.





Кто мощнее?

Мощность и крутящий момент двигателей ВАЗ-21179 и JLE-4G18TD.

Основные технические характеристики двигателей:

JLE-4G18TD ВАЗ-21179 Рабочий объем, см³ 1799 1774 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 82,5х84,2 82,0х84,0 Степень сжатия 9,7 10,3 Мощность, л.с. 184 при 5300 об/мин 122 при 6000 об/мин Крутящий момент, Нм 285 при 1500–4000 об/мин 170 при 3750 об/мин Система питания Непосредственный Распределенный Минимальное октановое число топлива 92 92 Экологический стандарт Евро-5 Евро-5

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Показатели двигателей отличаются разительно. Страна, первая отправившая человека в космос, так и не смогла создать двигатель для легкового автомобиля с турбонаддувом. Как, впрочем, и с непосредственным впрыском топлива. А китайцы сумели. Мало того, мощностные показатели вазовского мотора достаточно скромные. К примеру, корейцы со своего весьма распространенного 1,6-литрового мотора снимают больше мощности.

Ну а мотор, разработанный инженерами Geely, видимо, не без помощи мотористов из Volvo, показывает очень неплохие результаты. Он не перефорсирован наддувом, парадные цифры максимальной мощности не очень большие, но зато как же велика полка крутящего момента! Такая характеристика крутящего момента обеспечивает ровный и уверенный разгон в широком диапазоне оборотов, что очень удобно при эксплуатации автомобиля. Кроме того, уровень шума и вибраций китайского мотора значительно ниже, чем у вазовского.

Чья конструкция надежнее?

Вазовский двигатель имеет максимально возможный рабочий объем для такой конструкции блока цилиндров. Увеличение диаметра цилиндров до 82 мм уже привело к тому, что мотористы отказались от протоков системы охлаждения между цилиндрами и, как следствие, к достаточно напряженному тепловому режиму работы. Ход поршня тоже максимально возможный.

Мало того, конструкторы из той же заготовки коленчатого вала стали шлифовать больший радиус кривошипа. При этом шатунная шейка уменьшилась в диаметре. В рекламе это называют снижением трения, а на самом деле это уменьшение прочности вала в целом и снижение несущей способности шатунного подшипника в частности. Хорошо еще, что шатун применили широкий, а не такой узкий, что используется в моторе 1.6.

Основные особенности мотора ВАЗ рабочим объемом 1,8 л.

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На торце коленвала вазовского двигателя нанесена метка классов коренных и шатунных шеек для точной подгонки вкладышей по диаметру, то есть для селективной сборки. Решение странное для массового производства. Весь мировой автопром делает коленвалы просто «в номинал». Зато на двигателе появился, наконец-то, фазовращатель, хотя бы на впускном распределительном валу. А еще использованы полые распределительные валы с напрессованными кулачками.

В китайском агрегате куда больше передовых и просто интересных технических решений. Причем сами конструкторы выделяют восемь ключевых технологических особенностей обновленного силового агрегата JLE-4G18TD. Все они сведены в таблицу ниже. Посмотрим, что из этого реализовано на вазовском двигателе.

Технические особенности двигателей:

Geely JLE-4G18TD ВАЗ-21179 Облегченные на 10% поршни с антифрикционным покрытием юбок На вазовском двигателе подобное решение тоже есть Система изменения фаз газораспределения DVVT (на впуске и выпуске) с полыми распределительными валами Регулировка только впускного распредвала Полые выпускные клапаны, заполненные жидким натрием для лучшего охлаждения Нет Цепной привод ГРМ Ременный привод ГРМ Два балансирных вала с цепным приводом для снижения уровня вибраций Нет (единственный двигатель, где ВАЗ применил балансирные валы, был двухцилиндровый двигатель Оки) Лопастной масляный насос переменной производительности, что подразумевает оптимальное маслоснабжение при различных режимах работы и экономию энергии Масляный насос шестеренчатого типа с внутренним зацеплением повышенной производительности Непосредственный впрыск топлива, по 6 отверстий в распылителях форсунок, рабочее давление до 150 бар Распределенный впрыск топлива Двухслойный выпускной коллектор, подводящий газы к турбокомпрессору с интегрированным перепускным клапаном Турбонаддува нет

У китайского двигателя есть ряд технических особенностей, которые нельзя обойти вниманием:

Блок цилиндров у «китайца» чугунный, то есть не «одноразовый», как и у ВАЗа.

У китайского двигателя предусмотрены форсунки охлаждения поршней.

Рокеры привода клапанов роликовые — с пониженным трением.

Снизу жесткость блока цилиндров повышает массивная алюминиевая плита.

Коленчатый вал снабжен 8 противовесами.

Распредвалы полые, облегченные.

Насос системы охлаждения приводится отдельным ремнем от балансирного вала.

Предусмотрен отдельный насос для создания разрежения в вакуумном усилителе тормозов.

Инженерам удалось снизить шум, слышимый на водительском месте Geely Atlas, до 39,5 дБА, что соответствует уровню звукового комфорта премиальных автомобилей немецких и японских брендов.

По заявлению производителя, двигатель без проблем запускается и работает при температурах до —35 °С.

Перепускной клапан ограничивает давление наддува: часть газов сбрасывается через клапан, минуя турбину. Таким образом и достигается широкая полка крутящего момента.

Двухслойный выпускной коллектор снижает температуру в моторном отсеке и повышает КПД турбины.

Выпускные клапаны с натриевым наполнителем для лучшего охлаждения.



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В свое время СССР помогал Китайской Народной Республике строить первые автомобильные заводы. Теперь же все наоборот. На примере двух двигателей с одинаковым рабочим объемом мы убедились в том, насколько далеко наши моторы отстали в конструктивном плане от китайских. А нужно ли их вообще догонять? Ждем вашего мнения в комментариях.

Фото: Алексей Ревин, фирмы-производители