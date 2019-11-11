Лада Веста после гарантии: сэкономить не удастся

Гарантия на нашу Весту истекла больше года назад, и ее стали обслуживать в редакционном техцентре. А это, по идее, означает самостоятельный выбор расходников и бесплатные работы.

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Я предвкушал дальнейшее снижение стоимости километра пробега — она у Весты, судя по парку «За рулем», на среднем уровне. Не сложилось. Поломок за последнее время не случилось — просто подошла пора затратных плановых замен, они-то и подпортили экономические выкладки.

Сделанное в конце весны ТО на пробеге 75 000 км обошлось в копейки на фоне дилерских обслуживаний. Синтетическое масло Lada Ultra (1187 рублей) и три фильтра (оригинальный масляный, воздушный Pilenga и салонный Finwhale) вместе потянули всего на 1969 рублей. Серьезная экономия на фоне 7000–9000 рублей ­за официальное ТО!

Потребности в дополнительных работах придирчивый осмотр не выявил. Разве что передние колодки и диски уже подошли к концу. У них мы даже не стали мерить остаточную толщину. Выработка на кромке и состояние рабочей поверхности не оставляли сомнений в том, что третий комплект колодок ставить на них уже нельзя.

Самая странная неисправность Весты — зеркало заднего вида отклеилось от основания. В тесном дворе мне приходится складывать его практически каждый день, - но это же не повод отваливаться! День проездил с изолентой, а дома подклеил клеем Момент.

Ткань сидений после четырех лет эксплуатации заслуживает самых добрых слов. Для машины этой ценовой категории выглядит отлично, вытягивается меньше, чем у одноклассников, к тому же немаркая. У меня три собаки, и подстилка под ними иногда сбивается, но светлые вставки по краям заднего сиденья до сих пор выглядят чистыми. С них легко удалить грязь влажной салфеткой — как с кожи.

Ассортимент предлагаемых для Весты деталей огромен. Я выбрал средние по цене: 1148 рублей за колодки Remsa и 2560 рублей за диски Blue Print. Можно найти бренды и подешевле, и подороже, причем в обе стороны стоимость может разниться в три-четыре раза. Дотянув до 80 000 км, приехал на замену. Два комплекта оригинальных передних колодок отслужили 40 000–45 000 км. Задние тормоза вмешательства до сих пор не потребовали. И чем, скажите, плохи «барабаны»?

Еще весной при переобувке обратил внимание на ужасное состояние зимних шин. Я довольно много поездил на покрышках Michelin X-Ice North первого и второго поколений. Впечатления от них исключительно положительные, а потому для Весты без колебаний выбрал X-Ice North 3. И сильно разочаровался.

После трех сезонов шины Michelin X-Ice North 3 растеряли слишком много шипов. Будто и не к премиум-сегменту относятся.

На шинах Matador (штатная комплектация) наша Веста не ездила, сразу сменила их на GT Radial Champiro FE1. Было интересно опробовать шины малоизвестного бренда, только готовившиеся в 2016 году к старту продаж в России. Я ими доволен: нешумные, отлично противостоят аквапланированию и не заставляют нервничать на высоких скоростях. Но главное — долговечные. На фото — состояние протектора после четырех сезонов. Если пренебречь рекомендацией о пятилетнем сроке службы, можно оставить и на шестое лето.

К управляемости и уровню шума у меня претензий нет. Но шины оказались очень «скользкими», даже в Москве! И скорость потери шипов ужаснула. За три сезона (или примерно 35 000 км) на двух шинах сохранилось меньше половины «гвоздей», на второй паре — меньше четверти. Причем они не только вылетали целиком, но даже обламывались. Поэтому, несмотря на еще толстый протектор, решил поменять покрышки.

Эту зиму Веста встречает на шинах Gislaved Nord*Frost 200. Помнится, «сотая» модель тоже у меня была и отличалась, как и «третий» Michelin, активной потерей шипов. Посмотрим, как проявит себя ее преемница. Пока могу посетовать только на сравнительно высокий уровень шума. Снег Москву так и не посетил, так что чисто зимних впечатлений у меня еще нет.

За четыре лета я не замечал, чтобы кондици­онер терял эффективность. Датчик температуры двигателя (на этой машине он работает точно) после включения кондиционера не уходит вправо, так что показаний к мойке радиатора тоже нет. И похвалю систему вентиляции: включать кондиционер в сырую погоду для подсушивания воздуха нет нужды — стёкла и так не потеют.

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Вложения в крупные расходники добавили к стоимости километра пробега 22 копейки за последние 5000 км. Итого — 4,72 рубля за километр. Не думаю, что мне удастся заметно сократить этот показатель в ближайшем будущем. Начинает потихоньку пробуксовывать сцепление; неизвестно, переживет ли подвеска ТО‑90 000 км без вложений. А еще, несмотря на отсутствие указаний в сервисной книжке, я склонен поменять на ближайшем обслуживании комплект ГРМ. Опыт редакционных Гранты и Датсуна показывает, что с заменой ремня лучше не затягивать.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–85 700 км)*

Расходы на содержание: 0–80 700 км 363 388 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,2 л/100 км) 292 616 руб.

Расходы на содержание: 80 700–85 700 км 41 358 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0 л/100 км) 17 449 руб.

Зимние щетки стекло­очистителя, 2 шт. 1001 руб.

Передние тормозные колодки, комплект 1148 руб.

Передние тормозные диски, 2 шт. 2560 руб.

Зимние шины Gislaved Nord*Frost 200, 4 шт. 19 200 руб.

Общие расходы 404 746 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,72 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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