Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»

Такого в шинных испытаниях «За рулем» еще не было: фантастический разрыв между лидерами и аутсайдерами!

В топ-группу 205/55 R16 мы отобрали три наиболее передовых продукта. Победитель нашего прошлогоднего теста в размерности 195/65 R15 — шины Nokian Hakkapeliitta 9 родом из Финляндии. Новинка сезона — немецкий Continental IceContact 3 (в этой размерности предлагается с шипом с алюминиевым корпусом). Еще одну прошлогоднюю новинку мы взяли впервые — по просьбам читателей. Это Michelin X-Ice North 4, сваренный в России. Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.

Ныне на долю среднеценового диапазона приходится примерно половина продаж шин. Потому эта группа наиболее многочисленная. Популярный у нас Nordman 7 сделан в России, но имеет финские корни. Совсем свежая шина Yokohama iceGUARD iG65 — с японской родословной, но тоже сварена у нас. Gislaved Nord*Frost 200 — из Германии. Здесь же догнавший топовые модели по количеству шипов южнокорейский Hankook Winter i*Pike RS2. Из числа любимчиков российских покупателей и довольно свежие японские покрышки Toyo Observe Ice-Freezer малайзийской варки.

Доля бюджетных шин на нашем рынке растет и уже превышает четверть. Из них мы отобрали корейский Roadstone WinGuard WinSpike, отечественные Viatti Brina Nordico и Tunga Nordway 2. И не смогли обойти стороной китайский Sailun Ice Blazer WST3, который вызывает интерес у покупателей.

Считаем шипы

Требования Технического регламента Таможенного союза ограничивают количество шипов на погонный метр окружности: не более 60 штук. Так что их максимум для размерности 205/55 R16 составляет 119.

Из всех отобранных на тест участников «в лоб» это требование выполняют лишь двое — Roadstone (98 шипов) и Viatti (92). Хотя по факту они уложились в более жесткий лимит для «шиповок», разрешенных к продаже в странах Скандинавии, - 50 шипов на метр, или 99 «гвоздиков» для данной размерности.

Остальные десять производителей воспользовались «планом Б». Наш Технический регламент и скандинавское законодательство не ограничивают количество шипов, если шины изнашивают дорожное покрытие в допустимых пределах. Это позволяет легально увеличить число «коготков» — в меру технологических способностей и финансовых вливаний в производство.

Выскочка или стимул прогресса? Michelin XIN 4 Появление очень сильной шины Michelin XIN 4 вносит сумятицу в давно установившийся порядок на рынке шипованных шин. Новинка, сильно задрав планку собственных результатов, заставила бюджетные шины в нашем тесте рухнуть ниже плинтуса. Более того, изменила сложившуюся иерар­хию шипованных «топов». Она не просто обошла Nokian HKPL 9 на два-три балла, а конкретно отодвинула ее от привычного первого места, причем на приличное расстояние (более чем 20 баллов). Такие пертурбации наверняка подтолкнут многих шинников взяться за улучшение собственных продуктов, в том числе за счет нестандартных технических решений. Подсуетился и Continental, который выбросил на рынок новую модель IceContact 3: она продолжает курс наиболее сбалансированной шины, оказавшись чуть сильнее финского конкурента. Подлил масла в огонь Hankook со своей моделью Winter i*Pike RS2, которая буквально дышит в затылок Nokian HKPL 9. А та неожиданно для всех совершила поворот, сдав лидирующие позиции на снегу и льду и развернувшись в сторону асфальта. Рвется со снежно-ледовых просторов на город­ские улицы? Или это отвлекающий маневр в преддверии появления новой модели в скором будущем?

Гольф на Технотраке

Во второй половине января 2019 года мы отправились на Technotrac — полигон южнокорейской компании Hankook, недавно построенный в финском Заполярье. Нелегкую роль автомобиля-носителя для тестируемых шин исполнил любимый большинством испытателей-шинников Volkswagen Golf. Проводить замеры нам помогал VBOX Racelogic — мерительный комплекс на базе GPS-ГЛОНАСС.

Во всех «белых» упражнениях мы постоянно мониторили состояние покрытия, начав с «базовых» шин и возвращаясь к ним не позже чем через каждые два-три зачетных комплекта покрышек. Морозец от 20 до 25 градусов постоянно бодрил, редко балуя ослаблением до минус десяти.

Цепляемся за лед

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Лед — самое скользкое и коварное покрытие. Именно на нем разворачивается основная битва «шиповок». Первым делом оцениваем продольное сцепление — замеряем время разгона с места до 30 км/ч и величину тормозного пути с 30 до 5 км/ч. Развязка ожидаема — и в разгоне, и при торможении шины Michelin с 250 шипами на каждой оказываются впереди всех. Худшие показатели выдает Sailun — тоже вполне прогнозируемо. Однако разница в результатах невообразима! Только вдумайтесь: у «китайца» показатели продольного сцепления без малого в два с половиной раза хуже, чем у лидера!

Немного придя в себя, принимаемся за сравнение поперечного сцепления, которое оценивается временем прохождения ледового круга.

Здесь превосходство в шипах Мишлену не помогло. Лучше всех «вбок» держат Continental и Gislaved, а Michelin показывает лишь второй результат. Самый слабый поперечный «зацеп» демонстрирует Toyo, отставший от лидеров почти на 15 %.

А теперь — управляемость. Ледовая трасса подметена, ESP у Гольфа отключена. Вперед!

В процессе оценки управляемости на снегу корма Гольфа покрывается снежно-ледяной коркой.

Больше всех порадовал Michelin — четкими реакциями, отличной информативностью и надежным поведением Гольфа, обутого в эти шины. На них чувствуешь себя за рулем очень уверенно даже в скольжениях. Самое удивительное в том, что при этом не возникает желания запустить машину боком. Плавное и предсказуемое начало скольжений позволяет стабильно быстро ехать на грани срыва.

На фоне лидера Continental, Hankook и Nokian не вызвали восторга, хотя и недостатков в их поведении не нашлось. А вот Sailun, Tunga и Roadstone огорчили непонятными реакциями, непредсказуемыми срывами в долгие скольжения и отказом реагировать на действия рулем и газом даже в начале проскальзываний. На них Golf превращается в шайтан-арбу! Не понимаешь, катятся колёса или скользят, а баранка становится бесполезным бубном и помочь не может. Давненько мы такого не видели!

Ворошим снег

Завершив тесты на льду, приступаем к снежным испытаниям. Начинаем с определения времени разгона с места до 40 км/ч и величины тормозного пути с 40 до 5 км/ч, выполняя каждый замер со смещением на свежий участок снежного плато.

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В разгоне первенство принадлежит Континенталю, которому удалось опередить Michelin, пускай и на одну десятую долю секунды. Аутсайдеры — Roadstone и Tunga, разгоняющиеся на 17 % дольше лидера.

Торможение вернуло в фавориты Michelin. Ему буквально на пятки наступают Gislaved и Continental. Худший результат — у Тунги, однако отставание от лидера на 11 % нельзя назвать про­вальным.

Выполнив сравнение сцепных свойств, переходим к оценке управляемости. Сначала в сдержанном режиме, аккуратно «облизывая» повороты в начальной фазе скольжений, а затем в активном, запуская машину боком.

Как при спокойном, так и при «адреналиновом» стиле вождения лучшую управляемость Гольфу обеспечил Michelin. Точные реакции на действия рулем и изменение тяги, предсказуемое поведение, а также плавные и понятные скольжения — всё это вселяет необычайную уверенность. При этом, как и на льду, отнюдь не провоцирует водителя на агрессивную езду. Браво!

Хуже всех в обоих режимах вела себя Tunga. Долгие задержки в реакциях заставляют поворачивать руль на очень большие углы, перекручивая его, что провоцирует затяжной занос. А когда его удается погасить, резкое восстановление сцепления «отстреливает» машину в противоположную сторону. При активном вождении сложно управлять автомобилем, обутым не только в Тунгу, но и в Sailun. Когда эти шины теряют сцепление, Golf полностью выходит из-под контроля.

Дополняет картину упражнение «переставка» — резкая смена полосы движения. И здесь Michelin утер нос всем, продемонстрировав отменные реакции и безупречное поведение. А вот Roadstone и Sailun создают проблемы. Оба заставляют поворачивать баранку на очень большие углы из-за долгих задержек в реакциях. Поэтому Golf, теряя сцепление задних колес на дуге, срывается в глубокий занос. Причем на шинах Roadstone это происходит более активно, поскольку ярко выраженный снос еще в начальной фазе маневра заставляет крутить руль интенсивнее. Не хотелось бы ощутить все эти «прелести» в реальной дорожной ситуации!

Следующий тест — оценка курсовой устойчивости и поведения автомобиля при плавном маневрировании на скорости 100 км/ч. Здесь отличившихся четверо: Continental, Hankook, Toyo и Yokohama. К ним у экспертов не было никаких претензий.

Хуже всех проявила себя Tunga: задумчивые реакции, недостаточно информативный руль. А самое неприятное то, что на этих шинах Golf уходит в занос даже при плавном маневрировании. На высокой скорости это особенно опасно — не заметишь, как окажешься в кювете.

Финальные испытания на снегу: выясняем, насколько хорошо участники теста пробираются через сугробы. На снежной целине Continental, Hankook, Nokian и Nordman увереннее остальных трогаются, идут вперед, маневрируют и выбираются из сугроба задним ходом. Самой слабой проходимостью обладает Tunga. Как ни старайся, сдвинуть с места остановившийся в снегу автомобиль, обутый в эти шины, не получится.

Местами деревья совсем рядом с трассой, чуть ошибешься — станешь дровосеком. Тем более что некоторые аутсайдеры теста ошибок не прощают.

В одни ворота

В «белых» тестах впереди всех оказался Michelin. И не только из-за несметного количества шипов, позволившего ему вырваться вперед почти во всех ледовых дисциплинах. Он и на снегу показал себя королем, взяв верх в четырех упражнениях из семи. Значит, и протектор работает отменно.

На второй строчке белого рейтинга расположился Continental — с заметным отставанием. А Nokian неожиданно для нас довольствовалась лишь четвертым местом, пропустив вперед Hankook. Таким образом, «кореец» стал лидером средней группы. За ними идет Nordman с 128 шипами, переигравший шины Yokohama — их не спасли 172 «гвоздика». Следом — Gislaved, опередивший Toyo. Бюджетная группа закономерно оказалась в конце списка. Ее возглавляют Viatti с наименьшим (92) количеством шипов. Затем — Roadstone, а замыкают белый строй Tunga и Sailun. Первый провалился на самое дно в снежных дисциплинах, второй — на льду.

На скользких дорогах некоторые бюджетные шины ведут себя непредсказуемо. Обутый в покрышки Tunga Nordway 2 тестовый Golf неожиданно резко потерял сцепление в повороте и выскочил за пределы трассы.

Царапаем асфальт

«Черную» работу мы выполнили в апреле, когда уже подсохли дороги и стихли весенние ветры, но температура ночного воздуха еще не поднималась выше +8 °C. Тестовой площадкой, как обычно, послужил полигон АВТОВАЗа в окрестностях Тольятти.

Асфальтовые тесты мы традиционно открываем замерами топливной экономичности, совмещая прогревочный круг с оценкой курсовой устойчивости на скорости до 130 км/ч.

Хорошими реакциями, понятной информативностью и надежным поведением отличились лишь Gislaved и Nokian. Неприятное впечатление произвели Roadstone и Tunga. Замечания к ним — как под копирку: низкая информативность, задержки в реакциях, заставляющие поворачивать руль на большие углы, неприятное запаздывающее подруливание задней оси, приводящее к заносу. Быстро ездить на этих покрышках нельзя!

На очень низкой скорости АБС допускает блокировку колес. Чтобы исключить этот эффект, мы измеряем тормозной путь до скорости 5 км/ч, а не до полной остановки автомобиля.

Рейтинг экономичности формируется после пересчета всех полученных результатов с учетом повторов «базовых» шин. К шинам Nokian и Nordman, утвердившимся за многие годы в звании самых экономичных, на этот раз примкнули покрышки Hankook. А наибольший расход Golf показал на шинах Tunga. И если пятипроцентная разница с лидерами упражнения при скорости 90 км/ч кажется не такой уж принципиальной, то увеличенный более чем на 9 % расход при городских 60 км/ч уже заставляет задуматься.

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Завершая комбинированный заезд для оценки внутреннего шума и плавности хода, испытатели направляют Golf ­ на служебные дороги полигона, где дефекты асфальта представлены в полном ассортименте: трещины, выбоины, вспученные швы.

Самым низким уровнем шума порадовал экспертов Hankook. А «премиальной» плавностью хода удивили шины Nokian, словно ограждающие седоков от изъянов дороги. Отметим, что Continental, Hankook, Michelin и Toyo не вызвали восхищения своим ездовым комфортом, однако и претензий к ним не возникло. Совсем другое дело — оказавшаяся самой некомфортной Tunga. Прямо как в «Зимнем вечере» Пушкина: то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя… И постоянно передает дрожь и вибрации на автомобиль.

Заканчиваем царапать асфальт торможением на мокрой (60–5 км/ч) и сухой (80–5 км/ч) дорогах. На мокром асфальте наиболее эффективно машина осаживается на Континентале. Каких-то десять сантиметров уступили ему Gislaved и Nokian. На сухом асфальте вперед неожиданно вырвалась Yokohama, отодвинув Continental на вторую позицию с минимальным разрывом: 0,1 метра. Аутсайдер — вновь Tunga, уступившая лидерам более 17 % на мокром асфальте и почти 11 % на сухом.

«Асфальтовая» табель о рангах

Звание лучших асфальтовых шин заслужили Continental, Gislaved… и Nokian, набравшие в промежуточном зачете одинаковое количество баллов. Для покрышек Nokian это удивительный результат, ведь ранее шины этой марки не были сильны на асфальте. Четвертое место заняла Yokohama, обставив Michelin, который сполз на территорию среднеценовых продуктов. Далее следуют Hankook, Toyo, Sailun и Roadstone. Nordman скатился в бюджетную зону — на десятое место, превзойдя лишь Viatti и Тунгу.

Строй по ранжиру

Группа «Плохие шины»

Двенадцатую позицию занял Sailun Ice Blazer WST3. Полный провал на льду, очень слабые результаты на снегу. Правда, на асфальте чуть обыгрывает Nordman, а по экономичности — Gislaved.

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Одиннадцатое место — у модели Tunga Nordway 2 (723 балла). Худшие объективные и субъективные результаты на снегу и асфальте, по комфорту и экономичности.

Оба последних «бюджетника» считаем допустимыми лишь для неспешной езды по твердым дорогам, хорошо очищенным от снега и льда. На скользких покрытиях эти шины могут быть опасны даже на автомобилях с электронными ограничителями. Категорически не рекомендуем для начинающих водителей.

Не поднявшись выше группы «Слабые шины», «бюджетники» не смогли потягаться даже со среднеценовыми коллегами. На десятой строчке — шины Roadstone WinGuard WinSpike (755 баллов). Скромные результаты во всех номинациях. Позволят ездить аккуратно, без фанатизма и резких маневров. На скользких покрытиях допустимы только для автомобилей с постоянно включенными системами контроля.

Самый лучший результат этого сегмента — 771 итоговый балл и девятое место в общем зачете. Похвастаться им могут шины Viatti Brina Nordico, занявшие первое место в секторе бюджетных продуктов. На снегу и льду самодостаточны, очень слабы на асфальте, хотя в комфорте и экономичности соревнуются со средними шинами. Помогут в кризисные времена жителям российской глубинки, нечасто выбирающимся на асфальт.

12 место 11 место 10 место 9 место Сумма баллов, набранных в тесте 722 723 755 771 Марка, модель Sailun Ice Blazer WST3 Tunga Nordway 2 Roadstone WinGuard WinSpike Viatti Brina Nordico Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 3390 3680 3990 3650 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 0 7 (-) 4 (-) 10 (+) Страна изготовления Китай Россия Корея Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 94Q 94T 91T Глубина рисунка по ширине, мм 8,5 9,3 9,5 8,9 Твердость резины по Шору, ед. 65 57 60 49 Количество шипов, шт. 128 130 98 92 Выступание шипов после тестов, мм 0,9–1,3 1,4–1,7 1,2–1,6 0,9–1,3 Масса шины, кг 9,6 9,9 9,5 9,4 ПЛЮСЫ Не обнаружены Не обнаружены Неплохая

проходимость Удовлетворительная управляемость на снегу; достаточно мягкие; выгодная цена МИНУСЫ Низкие сцепные свойства на скользких покрытиях; неудовлетворительная управляемость; плохая курсовая устойчивость Плохо цепляются за лед, снег и асфальт; плохие управляемость и курсовая устойчивость; самые неэкономичные и некомфортные Скромные сцепные свойства на льду и снегу; плохая управляемость; очень шумные; никудышная плавность хода Посредственные сцепные свойства на любых зимних дорогах; низкий уровень акустического комфорта

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

В группе «Посредственные шины» всего один участник — Toyo Observe Ice-Freezer, имеющий в активе 803 балла. И на «белых», и на «черных» дорогах показывает скромные результаты. Уровень комфорта средний, экономичность — чуть ниже среднего.

Категория «Хорошие шины»

Gislaved Nord*Frost 200 (853 балла) занимает седьмую строчку общего зачета. Отлично цепляется за асфальт, способен неплохо работать на снегу и льду, обес­печивает средний уровень комфорта. Что касается экономичности, достижения скромные.

Лишь три балла уступил ей Nordman 7. В отличие от старшей модели Hakkapeliitta 9, эта шина увереннее чувствует себя на снегу и льду, а на асфальте конкурирует лишь с бюджетными продуктами, располагая к неспешной езде. Показывает лидирующие результаты по экономичности.

Yokohama iceGUARD iG65 (860 баллов). Достойные показатели на асфальте, средние — на снегу и льду позволяют назвать эту шину универсальной. Разве что по комфорту сваливается в бюджетный сектор.

Все «хорошисты» вполне устроят любого водителя, который предпочитает спокойный стиль езды, без куража.

8 место 7 место 6 место 5 место Сумма баллов, набранных в тесте 803 853 857 860 Марка, модель Toyo Observe Ice-Freezer Gislaved Nord*Frost 200 Nordman 7 Yokohama iceGUARD iG65 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4550 4890 4890 4860 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 2 (-) 4 (+) 5 (+) 6 (+) Страна изготовления Малайзия Германия Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 91T 94T 94T 94T Глубина рисунка по ширине, мм 8,8 9,2 9,5 8,9 Твердость резины по Шору, ед. 59 49 54 51 Количество шипов, шт. 115 130 128 172 Выступание шипов после тестов, мм 0,9–1,3 0,8–1,0 1,1–1,5 0,8–1,6 Масса шины, кг 9,9 10,5 9,2 9,9 ПЛЮСЫ Отличная курсовая устойчивость на снегу; завидная плавность хода; стабильная управляемость Высокое поперечное сцепление на льду, а также продольное на снегу и асфальте; стабильная управляемость Завидная топливная экономичность; превосходная проходимость; надежное поведение при экстремальных маневрах на снегу Лучшие тормозные свойства на сухом асфальте; четкое следование курсу и уверенная проходимость на снегу МИНУСЫ Слабое поперечное сцепление на льду; посредственные разгон и торможение на снегу; шумноваты Скромные продольные сцепные свойства на льду; повышенный расход топлива при скорости 60 км/ч Слабое торможение на сухом асфальте; посредственный комфорт Сложная управля­емость на скользких покрытиях; низкая плавность хода; высокий уровень внутреннего шума

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

С 905 баллами, на четвертом месте расположился Hankook Winter i*Pike RS2. Лидирующая модель среднеценового сегмента, прорвавшаяся в категорию «Отличные шины» в общем зачете. На «белых» дорогах конкурирует с Континенталем и Nokian. По экономичности — в числе лучших.

Nokian Hakkapeliitta 9, набрав 907 баллов, - на третьем месте. Нарушив многолетние традиции, на этот раз на асфальте выглядит лучше, чем на снегу и льду, а потому имеет право называться городской шиной. Показатели экономичности — на высоте.

Continental IceContact 3 заработал 912 баллов. Это наиболее сбаланси­­ро­ванная по всем показателям «шиповка», а потому универсальная по назначению.

Впереди всех со значительным отрывом от ближайшего соперника расположился Michelin X-Ice North 4, набрав в тесте 929 итоговых баллов. Лучшая зимняя шина с креном в сторону снега и льда, где она выглядит просто блестяще. В остальном — на верхнем уровне среднеценовых шин. Тем не менее отрыв от ближайших соперников значительный.

Все шины из группы отличных подойдут любому водителю, вплоть до любителей активного драйва.

4 место 3 место 2 место 1 место Сумма баллов, набранных в тесте 905 907 912 929 Марка, модель Hankook Winter i*Pike RS2 Nokian Hakkapeliitta 9 Continental IceContact 3 Michelin X-Ice North 4 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4840 7150 6260 5760 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 19 (+) 19 (-) 7 (-) 5 (+) Страна изготовления Корея Финляндия Германия Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 94T 94T 94T Глубина рисунка по ширине, мм 8,8 9,0 8,0 8,0 Твердость резины по Шору, ед. 50 49 45 51 Количество шипов, шт. 190 190 190 250 Выступание шипов после тестов, мм 0,8–1,2 0,8–1,2 0,8–1,3 0,7–1,3 Масса шины, кг 9,4 9,2 9,7 9,8 ПЛЮСЫ Надежные сцепление на льду; высокая экономичность; выдающиеся проходимость и курсовая устойчивость на снегу; самые тихие Уверенно цепляются за лед и асфальт; самые экономичные; понятные управля­емость и следование курсу; отличная

проходимость Превосходные поперечное сцепление на льду, продольное на снегу и асфальте; надежная управля­емость; высокая проходимость Лучшие продольные сцепные свойства на льду и эффективность торможения на снегу; отменная управля­емость на скользких покрытиях МИНУСЫ Среднего уровня торможение на асфальте; небольшие претензии к курсовой устойчивости на асфальте Великоват тормозной путь на снегу; легкие замечания к акустическому комфорту Небольшие претензии к повышенному уровню внутреннего шума Среднее торможение на асфальте; легкие замечания к проходимости и курсовой устойчивости на асфальте

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 12–1 места.

Перед отправкой снятых шин в холодное хранилище нужно обязательно очистить от снега протектор, иначе он покроется коркой льда.

Извлекаем выгоду

Среди «бюджетников» самой выгодной покупкой будут шины Viatti Brina Nordico, позволяющие сэкономить относительно справедливой цены до 10 %. Покупая шины Roadstone WinGuard WinSpike и Tunga Nordway 2, придется переплатить от 4 до 7 %. Цена шин Sailun Ice Blazer WST3 совпадает со справедливой.

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Тем, кто ориентирован на продукты среднеценового сегмента, рекомендуем присмотреться к шинам Hankook Winter i*Pike RS2: выгода при их покупке близка к 20 %. Это самая выгодная покупка и в абсолютном зачете. Выберете Gislaved Nord*Frost 200, Nordman 7 или Yokohama iceGUARD iG65 — сэкономите 4–6 %. Выбрав Toyo Observe Ice-Freezer, переплатите 2 %.

Предпочитающим «топы» советуем взглянуть на Michelin XIN 4. И продукт очень достойный, и цена разумная — позволит отыграть 5 % от справедливой. Тех, кто западет на Continental IceCon­tact 3, ждет перерасход в 7 %. Любители Nokian Hakkapeliitta 9 выложат на 19 % больше справедливой цены.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, сотрудникам полигонов Technotrac и АВТОВАЗ, а также тольяттинскому Шинторгу за техническую поддержку. Отдельное спасибо компании Hankook за предоставленный полигон Technotrac.

В Финляндии авторам в испытаниях ассистировал Антон МИШИН. На асфальтовых тестах к ним присоединились Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН и Андрей ОБРАЗУМОВ.

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