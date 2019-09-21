На асфальте новинка Continental IceContact 3 шумит чуть меньше предшественницы — издает более глухой, не столь раздражающий звук.

В отличие от шины предыдущего поколения с асимметричным протектором, новая имеет направленный рисунок с широкими канавками, способными быстро отвести воду из пятна контакта. А своеоб­разные «мостики», связывающие шашки по диагонали, улучшают четкость реакций и повышают сцепление на укатанном снегу и асфальте. Обновленная резиновая смесь замешана на рапсовом масле, что позволяет ей сохранять эластичность при низких температурах.

Но главная особенность «третьего контакта» — это новая технология ошиповки TwinStud (шипы-двойняшки).

Одни шипы обеспечивают максимальное продольное сцепление на льду, то есть отвечают за разгон и торможение; их можно назвать направленными, поскольку в сечении твердосплавной вставки «тормозная» кромка шире «разгонной». Другие заботятся о поперечном «зацепе», поскольку их «фреза» имеет более широкую кромку, обращенную в сторону боковины.

Начиная с 17‑дюймового размера эти шины оснащают более эффективными шипами ContiFlexStud. Дословно это словосочетание переводится как «гибкие шипы Конти». Они являются копиями алюминиевых, только без фасок на пятках. Корпус у них мягче (сделан не из легкого металла, а из резины), а потому удар о дорожное покрытие менее громкий и не столь разрушительный. Разработчики шины говорят о 20‑процентном снижении износа асфальта.

Главное: на льду такие шипы работают лучше металлических, поскольку при наклоне твердосплавных вставок во время интенсивного торможения мягкие корпусы шипов деформируются и не ограничивают глубину проникновения «гвоздиков» в лед. По заверению производителя, «резиновые» шипы эффективнее металлических на 7 %.

В ходе короткой пробной поездки по снежной дороге реакции «трешки» BMW, обутой в шины IceContact 3, были точными, а переходы в скольжение и восстановление сцепления — довольно мягкими и прогнозируемыми.

Материалы по теме Спецтест: когда менять изношенные шины?

Оценить шины на льду в обычных режимах не удалось. Поведение выделенного для езды по ледовой трассе полноприводника Sеat Leon Cupra ST с туговатым рулем показалось неточным и непонятным. Он гораздо охотнее ехал боком, провоцируя всё время «держать угол». Четко перекладывался из одного виража в другой, как раллийный «аппарат» на шинах со спортивными шипами, в скольжениях вел себя понятно и точно. Можно предположить, что и на более спокойных машинах эти шины будут вести себя достойно.

Уровень шума я оценил в сравнении с предыдущей моделью Continental IceContact 2. На асфальте новинка шумит чуть меньше — издает более глухой, не столь раздражающий звук. По методике, которую мы используем в собственных тестах, IceContact 3 с «резиновыми» шипами комфортнее старой модели на 1 балл (по десятибалльной шкале).

В этом сезоне шины Continental IceContact 3 будут продавать в размерах от 14 до 21 дюймов, включая опционные исполнения SSR (ран-флэт), ContiSeal ­(самогерметизация в случае прокола) и ContiSilent (пониженный уровень шума).