Специально для России: зимние шины... со вкусом орехов!

Японская компания Toyo Tires Corporation применила оригинальное решение — ее специалисты добавили в резиновую смесь помолотую скорлупу от грецких орехов. Она тверже льда, но мягче асфальта. Новую модель фрикционных шин Observe GSi-6 автор «За рулем» опробовал в деле.

Неожиданная начинка

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Все началось 20 лет назад. Японские власти запретили использовать в Стране восходящего солнца шипованные шины. Дескать, они портят асфальт, соскабливая с его поверхности микрочастицы, которые, попадая в воздух, неблагоприятно влияют на дыхательную систему человека. Местные производители сразу бросились искать «противоядие». Самое оригинальное решение использовали в компании Toyo — они догадались добавлять в резиновую смесь помолотую скорлупу от грецких орехов. Она тверже льда, но мягче асфальта — своеобразный заменитель шипов.

Поначалу я тоже счел эту историю маркетинговой уловкой. Однако на презентации японцы, увидев мои сомнения, предложили повнимательнее посмотреть на протектор и погладить его поверхность. Потомки самураев не обманули! Микрокусочки скорлупы я действительно разглядел, да и на ощупь покрышка оказалась «ершистой». Да уж, чего не ожидаешь увидеть в современной покрышке, так это «ореховой технологии».

Острые боковые кромки призваны облегчить движение в снежных колеях.

Другие нюансы

Если шину-предшественницу разрабатывали с расчетом на канадские условия эксплуатации, то модель GSi-6 — с прицелом на Россию и Скандинавию. Это значит, что ее характеристики затачивались не на движение по заснеженным трассам, а по наледи и накатанному снегу — типичному для наших стран зимнему покрытию.

Как водится, для новой шины усовершенствован состав резиновой смеси — за счет добавки особого полимера улучшена эластичность при низких температурах. А это значит, что даже в крепкие морозы шина продолжает эффективно работать.

Рисунок протектора на редкость агрессивен. Observe GSi-6 — настоящий Годзилла среди зимних шин!

Протектор удивил на редкость ощерившимся рисунком — столь агрессивной поверхности мне еще встречать не приходилось. Причем агрессивность эта для японцев не была самоцелью. Так, экзотические ламели со спиральной кромкой дают «круговой» зацеп на льду и снегу и повышают управляемость и устойчивость в поворотах. Особая зазубренная конструкция ребра повысила тяговые характеристики на снегу, а сплошное центральное ребро с мультиламелями обеспечивает уверенное торможение на льду. Кроме того, по сравнению с моделью-предшественницей равномернее распределяется давление в пятне контакта. Сопротивление качению улучшилось на 2% по сравнению с прежней моделью. А еще японцы сократили массу. К примеру, GSi-6 размерности 205/55 R16 весит 9,7 кг — это на 3% меньше, чем Observe Gsi5.

Преимущества шин Observe GSi-6 перед прежней моделью в цифрах.

Новинка будет выпускаться с широким диапазоном типоразмеров: от 195/50 R16 до 255/40 R19.

Особенности поведения

Обычно тесты покрышек проводятся на зимних полигонах — в естественной среде их обитания. Тут тебе и лед, и снег разной степени глубины, и разнообразный рельеф. А главное — снежные брустверы, обеспечивающие безопасный вылет с траектории особо ретивых журналистов. Однако на этот раз японцы решили сломать добрую традицию, устроив покатушки на… ледовой арене в Мытищах! За день до презентации она прославилась громким (в информационном смысле) падением футбольного тренера Жозе Моуриньо, который проводил торжественное вбрасывание на одном из матчей КХЛ. Именитый португалец не удержался и потерял равновесие на льду подмосковной площадки. А как проявит себя на столь коварном покрытии новая шина?

Но сначала нам предстояло проехать пару кругов на покрышках уходящего поколения, в которые обута двухпедальная 1,6-литровая Skoda Octavia. Маршрут простенький: стартовая прямая, в зоне за противоположными воротами пластиковыми конусами размечен круг (здесь надо было крутануться два раза), затем — выход с переставкой и финиш. Перед заездом получаю инструктаж. Организаторы рекомендуют не превышать порог в 12 км/ч. Черепаший темп! Я наверняка поеду быстрее.

Но не тут-то было. Мытищинский лед настолько скользкий, что малейшее превышение оборачивается срывом с траектории — «поймать» Октавию на льду затруднительно даже при помощи ESP, которая то и дело вступала в дело.

Теперь все то же самое, но на шинах последнего поколения (их размерность аналогичная — 205/55 R16). В новой обувке Octavia едет поувереннее. В поворотах она позднее уходит в скольжение и дает точнее работать акселератором, позволяя уверенно заправлять машину внутрь виража под закрытие дросселя. Система стабилизации в дело почти не вступала, и это при том, что скорость выполнения маневров по спидометру возросла до 13–14 км/ч. Прогресс налицо.

На шинах прошлого поколения Octavia не особо устойчива — она легко уходит в скольжение, из которого вывести ее на льду проблематично. С новыми шинами Octavia показала более высокую стабильность на льду. Она дольше держится за траекторию, ее проще «отловить» при начале скольжения.

Конечно, заданных упражнений слишком мало, чтобы в полной мере оценить новые шины. Ясно, что они лучше сопротивляются боковому скольжению на льду. Но как они проявят себя при торможении? А как поведут себя на мокром асфальте? Каков будет уровень шума? Это, а также многое другое мы рассчитываем выяснить в ходе традиционного сравнительного шинного теста «За рулем».

Что, где, когда?

Сейчас купить шины Observe GSi-6 нельзя — они поступят в розничную продажу позже. Поэтому и с ценами пока ясности нет. Но в том, что новая шина будет дороже модели уходящего поколения, можно не сомневаться — осенью шинников обязуют чипировать свою продукцию, что неизбежно повысит конечную стоимость.