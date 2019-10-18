Экспресс-тест новой шины для внедорожников: очень много шипов

Michelin X-Ice North 4 SUV — для тех, кому на зимней дороге важно сочетание управляемости, безопасности и комфорта.

Материалы по теме Большой тест шипованных шин: восемь соперников и две сенсации

Сколько? Больше 300 шипов на одну шину! Michelin побил собственный недавний рекорд: в легковой шине X-Ice North было «натыкано» до 250 шипов. И как такой «ежик» умудряется бережно относиться к асфальту, не изнашивая его сверх допустимого?

Как и в легковой шине, число «гвоздиков» зависит от ее ширины. И точно так же для покрышек каждой размерности количество и расположение шипов рассчитывается отдельно (с помощью компьютерного моделирования), чтобы найти идеальный баланс между сцеплением на льду и шумом от ударов «коготков» о дорогу.

Материалы по теме Критический износ шин: когда мы рискуем перейти грань

Резиновая смесь та же самая — с эластомерами нового поколения, что позволяют протектору сохранять эластичность даже при температуре —65 °C. И шипы те же — с уменьшенным в зоне контакта с дорогой диаметром корпуса.

Основное отличие от легкового варианта — двойной каркас, способный не только выдерживать тяжелый внедорожник, но и обеспечивать высокую стойкость шины к повреждениям.

Я взял Land Rover Discovery и поездил по раскатанным снежным и очень скользким ледовым трассам. Если сравнивать с конкурентами (Bridgestone Blizzak Spike‑02, Conti IceContact 2 и Nokian HKPL 9 в исполнениях SUV), новый Michelin поразил удивительной цепкостью, особенно на разгоне и торможении. На этих шинах «диско» быстрее набирает скорость, а перед поворотом позволяет тормозить позже.

Рисунок протектора такой же, как у легковой версии. Однако у покрышек «широких» размеров (255 мм или более) в нем больше шашек, что позволяет равномерно распределять давление в пятне контакта. Шины доступны в размерах от 17 до 22 дюймов, индекс скорости — Т (190 км/ч).

Материалы по теме Шипы или липучки — эксперты ЗР выбирают шины на зиму

Переход в скольжение в поворотах — плавный, «широкий» и потому более понятный. Даже соскальзывая с траектории, машина остается под полным контролем, без промедления реагируя на действия рулем или газом.

Впрочем, в размашистых скольжениях появляется то же ощущение, что и на легковом XIN 4. На этих шинах не возникает желания подрифтить — езда боком не «вставляет» и не провоцирует на хулиганство. Зато у водителя в любых режимах сохраняется чувство уверенности и полного контроля над автомобилем. А это качество важнее для «гражданской» шины.

Рекорды шин Michelin X-Ice North 4 SUV:

Максимум шипов приходится на покрышку 285/45 R22: 316 «гвоздиков», создающих 31 линию торможения.

Наибольшим количеством линий торможения — их 39 — может похвастаться шина 305/35 R21, имеющая 290 «коготков».

Минимум шипов (287 штук) и 22 линии торможения несет шина размерностью 225/60 R18.

Как продлить жизнь щипам? Советы от экспертов шинной группы «За рулем» — тут.

Самый широкий ассортимент средств повышения проходимости для любых шин представлен в специальном разделе нашего интернет-магазина.

Фото: Michelin