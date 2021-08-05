Во что превращается Лада Веста после 100 000 км. Рассказывают владельцы

Берите механику! (мнение из Беларуси)
Юрий Лихута купил Lada Vesta 1.6 с механической коробкой передач в 2016 году. Использовал для ежедневных рабочих поездок.
От гарантийного обслуживания, вместе с дорогими ТО, отказался после первого посещения официалов при пробеге 15 000 км. После пробега 108 000 км автомобиль был не только профессионально продиагностирован, но и установлен на динамометрический стенд для проверки показателей двигателя.
Понравилось: общая неприхотливость и надежность машины, требующей минимальных затрат.
Не понравилась: мягковатая подвеска, из-за которой на высоких скоростях машина «плавает» на дороге.
Юрий перечислил все, что пришлось поменять за 100 000 км:
- треснули крепления стабилизатора поперечной устойчивости — пришлось заваривать. Заодно установил полиуретановые втулки стабилизатора;
- заменил ремень ГРМ с роликами и насосом охлаждающей жидкости;
- поменял потрескавшиеся вакуумные трубки управления заслонками впускного трубопровода;
- заменил передние тормозные диски и колодки. Износ задних колодок составил около 1,5 мм — тоже заменил;
- тщательно очистил механизмы самоподвода колодок;
- пришлось заменить гофру в системе выпуска отработавших газов.
Кроме того, появились очаги коррозии на внешней стороне передней части задних колесных арок.
На динамометрическом стенде двигатель нового автомобиля показал 112,9 л.с. при 5894 об/мин, а после пробега в 108 000 км — 102 л.с. при 6140 об/мин.
Полный отчет читайте здесь.
У коробки много проблем (мнение из Сибири)
Владелец с ником серг1111 из Иркутска наездил 100 033 км на Весте 2016 г. выпуска с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой передач.
На трассе в среднем расходовал 6,5 л/100 км. По городу — 10,5 л/100 км. Масло менял через 7500 км у дилера.
Понравилось:
- Приличная эргономика салона, прекрасно настроенные подвеска и робот. «Лучший из роботов, на которых я ездил. Высокая общая надежность — ездил без подготовки бессчетное количество раз в Братск, мотался в Хабаровск — за 7700 км. Никаких проблем. Заводилась всегда с первого раза, аккумулятор до сих пор штатный».
- Дешевое ТО и запчасти.
Не понравилось:
- «Мягкое» ветровое стекло. Уже через полгода стало затертым.
- Коробка передач. «Не робот, а именно КП. Вторая-третья передачи воют, это врожденное. Есть проблема похуже — эта коробка родом из 80-х, когда-то она была 4-ступенчатая, и передаточные числа в ней не оптимальные. Обгон на трассе — строго на 3-й скорости, на 4-й машина просто не ускоряется. Благо есть ручной режим, и на нем очень удобно обгонять. Но я теперь понимаю, откуда куча тюнинговых „рядов“ на эту КП».
- Дешевизна применяемых запчастей. «Все резинки скрипят. Стойки — хорошо работают первые 50 000 км, потом видно снижение энергоемкости. То же самое можно сказать про стойки стабилизатора».
Износ элементов салона владелец считает некритичным: ручки-кнопки как новые, сиденье засалено, но криминального продавливания нет. «Самый пострадавший — руль, весь исцарапан, хотя кольца на руках не ношу. Есть еще одно „покоцанное место“ — обивка водительской двери. На новой машине была такая тугая пружина ремня безопасности, что он буквально вылетал, если не придержать руками».
В целом владелец с ником серг1111 рекомендует машину к покупке, лучше всего — механику, поскольку робот больше не делают. «Вариатор я бы тоже взял — за период гарантии ничего с ним не будет, а дальше как пойдет».
Полный отчет читайте здесь.
Главные плюсы — размер и ходовая часть (мнение с юга России)
Лада Веста Юрия Миклина из Краснодара повидала всякое, но ходовая часть осталась «такой же сбитой и крепкой», что и в начале эксплуатации.
Не понравилось/пришлось менять:
- Тормозные колодки менять нужно чаще, чем на других машинах (хотя многое зависит от манеры вождения). «Мне хватает только на 30 000 км пробега».
- «Подушки двигателя придется дорабатывать самому». У Юрия подушка стала раскачивать двигатель уже на 50 000 км.
- На этом же пробеге вышел из строя аккумулятор.
- На 74 000 км пришлось заменить подергивающее сцепление. Одновременно заменили ремень ГРМ, ролики и насос охлаждающей жидкости. «Сам ремень в отличном состоянии, но ролики начали шуметь, а уплотнение вала насоса подтекать».
- При пробеге 80 000 км вышли из строя две катушки зажигания.
- Сломался детский замок на левой двери.
Полный отчет читайте здесь.
Редакционная Веста: покупать не советуем
Lada Vesta с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой передач появилась в нашем издательстве в декабре 2015 года. Эксплуатируется одним опытным водителем (и редактором издательства), Кириллом Милешкиным. На сегодняшний день «пробежала» 115 000 км.
Ездит в основном в Москве и области, но было и несколько дальних пробегов.
Мнение эксперта
Недостатки, которые сильно подорвали веру в качество автомобиля:
1. Двигатель, неплохо себя зарекомендовавший до этого, на 108 000 км начал перегреваться. Причина — лопнула пополам крыльчатка насоса охлаждающей жидкости. То есть заявленный заводом ресурс ремня в 180 000 км не может быть реализован из-за низкого качества насосов, да и роликов. Естественно, заменили весь комплект.
Впечатление об автомобиле вначале было положительным, за исключением строптивого «робота». Но после 100 000 км пробега наш эксперт не смог бы порекомендовать машину знакомым.
Вывод: ждите подвоха от передней части двигателя
Наши аргументы «против» покупки: завод комплектует мотор импортным ремнем высокого качества, но в паре с ним работают ролики и насос охлаждающей жидкости, ресурс которых куда меньше (особенно насоса!). Система выпуска отработавших газов слабовата для наших условий эксплуатации.
Аргументы «за»: автомобиль с большим и удобным салоном имеет комфортную и долговечную ходовую. Лакокрасочное покрытие кузова — примерно на уровне одноклассников.
- С багажником на крышу от отечественного производителя LUX не придется переживать за вместимость автомобиля.
- Новинка российского рынка из Турции — багажники на рейлинги Turtle Air — идеально подходят к автомобилям со стандартным и интегрированным рейлингом.