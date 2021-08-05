Во что превращается Лада Веста после 100 000 км. Рассказывают владельцы

С ходовой частью ничего не случится, а вот ремень ГРМ проживет недолго (из-за низкого качества роликов и насоса системы охлаждения).

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Берите механику! (мнение из Беларуси)

Юрий Лихута купил Lada Vesta 1.6 с механической коробкой передач в 2016 году. Использовал для ежедневных рабочих поездок.

От гарантийного обслуживания, вместе с дорогими ТО, отказался после первого посещения официалов при пробеге 15 000 км. После пробега 108 000 км автомобиль был не только профессионально продиагностирован, но и установлен на динамометрический стенд для проверки показателей двигателя.

Понравилось: общая неприхотливость и надежность машины, требующей минимальных затрат.

Не понравилась: мягковатая подвеска, из-за которой на высоких скоростях машина «плавает» на дороге.

Юрий перечислил все, что пришлось поменять за 100 000 км:

треснули крепления стабилизатора поперечной устойчивости — пришлось заваривать. Заодно установил полиуретановые втулки стабилизатора;

заменил ремень ГРМ с роликами и насосом охлаждающей жидкости;

поменял потрескавшиеся вакуумные трубки управления заслонками впускного трубопровода;

заменил передние тормозные диски и колодки. Износ задних колодок составил около 1,5 мм — тоже заменил;

тщательно очистил механизмы самоподвода колодок;

пришлось заменить гофру в системе выпуска отработавших газов.

Кроме того, появились очаги коррозии на внешней стороне передней части задних колесных арок.

На динамометрическом стенде двигатель нового автомобиля показал 112,9 л.с. при 5894 об/мин, а после пробега в 108 000 км — 102 л.с. при 6140 об/мин.

Полный отчет читайте здесь.

У коробки много проблем (мнение из Сибири)

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Владелец с ником серг1111 из Иркутска наездил 100 033 км на Весте 2016 г. выпуска с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой передач.

На трассе в среднем расходовал 6,5 л/100 км. По городу — 10,5 л/100 км. Масло менял через 7500 км у дилера.

Понравилось:

Приличная эргономика салона, прекрасно настроенные подвеска и робот. «Лучший из роботов, на которых я ездил. Высокая общая надежность — ездил без подготовки бессчетное количество раз в Братск, мотался в Хабаровск — за 7700 км. Никаких проблем. Заводилась всегда с первого раза, аккумулятор до сих пор штатный».

Дешевое ТО и запчасти.

Не понравилось: «Мягкое» ветровое стекло. Уже через полгода стало затертым.

Коробка передач. «Не робот, а именно КП. Вторая-третья передачи воют, это врожденное. Есть проблема похуже — эта коробка родом из 80-х, когда-то она была 4-ступенчатая, и передаточные числа в ней не оптимальные. Обгон на трассе — строго на 3-й скорости, на 4-й машина просто не ускоряется. Благо есть ручной режим, и на нем очень удобно обгонять. Но я теперь понимаю, откуда куча тюнинговых „рядов“ на эту КП».

Дешевизна применяемых запчастей. «Все резинки скрипят. Стойки — хорошо работают первые 50 000 км, потом видно снижение энергоемкости. То же самое можно сказать про стойки стабилизатора». Износ элементов салона владелец считает некритичным: ручки-кнопки как новые, сиденье засалено, но криминального продавливания нет. «Самый пострадавший — руль, весь исцарапан, хотя кольца на руках не ношу. Есть еще одно „покоцанное место“ — обивка водительской двери. На новой машине была такая тугая пружина ремня безопасности, что он буквально вылетал, если не придержать руками». В целом владелец с ником серг1111 рекомендует машину к покупке, лучше всего — механику, поскольку робот больше не делают. «Вариатор я бы тоже взял — за период гарантии ничего с ним не будет, а дальше как пойдет». Полный отчет читайте здесь. Главные плюсы — размер и ходовая часть (мнение с юга России) Материалы по теме Новая мультимедиа для Лады — первый тест Лада Веста Юрия Миклина из Краснодара повидала всякое, но ходовая часть осталась «такой же сбитой и крепкой», что и в начале эксплуатации. Не понравилось/пришлось менять: Тормозные колодки менять нужно чаще, чем на других машинах (хотя многое зависит от манеры вождения). «Мне хватает только на 30 000 км пробега».

«Подушки двигателя придется дорабатывать самому». У Юрия подушка стала раскачивать двигатель уже на 50 000 км.

У Юрия подушка стала раскачивать двигатель уже на 50 000 км. На этом же пробеге вышел из строя аккумулятор.

На 74 000 км пришлось заменить подергивающее сцепление. Одновременно заменили ремень ГРМ, ролики и насос охлаждающей жидкости. «Сам ремень в отличном состоянии, но ролики начали шуметь, а уплотнение вала насоса подтекать» .

. При пробеге 80 000 км вышли из строя две катушки зажигания.

Сломался детский замок на левой двери. Полный отчет читайте здесь. Редакционная Веста: покупать не советуем Материалы по теме 115 тыс. км с Вестой: не верьте сервисной книжке! Lada Vesta с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой передач появилась в нашем издательстве в декабре 2015 года. Эксплуатируется одним опытным водителем (и редактором издательства), Кириллом Милешкиным. На сегодняшний день «пробежала» 115 000 км. Ездит в основном в Москве и области, но было и несколько дальних пробегов. Мнение эксперта Недостатки, которые сильно подорвали веру в качество автомобиля: 1. Двигатель, неплохо себя зарекомендовавший до этого, на 108 000 км начал перегреваться. Причина — лопнула пополам крыльчатка насоса охлаждающей жидкости. То есть заявленный заводом ресурс ремня в 180 000 км не может быть реализован из-за низкого качества насосов, да и роликов. Естественно, заменили весь комплект. Насос охлаждающей жидкости обычно служит не больше 100 000 км. Проверено на нескольких редакционных автомобилях с вазовскими моторами.

2.Откровенно слабая система выпуска отработавших газов. Стоит уже третья гофра, и другие элементы пришлось ремонтировать сваркой.

Гофры в системы выпуска живут около 50 000 км.

3. Сцепление под управлением робота долго не живет (особенно в условиях столичных пробок). Стоит уже третий комплект. И он не радует четкой работой. 4. Ресурс элементов передних тормозов недостаточный. 5. Было несколько отказов системы электрооборудования, включая глюки датчика температуры, частое перегорание приборов освещения и световой сигнализации, отказ стеклоомывателя и кончина аккумулятора. 6. Множественные сколы краски на кузове, которые начинают «цвести».

Образовавшиеся сколы краски на кузове быстро покрываются ржавчиной.

Впечатление об автомобиле вначале было положительным, за исключением строптивого «робота». Но после 100 000 км пробега наш эксперт не смог бы порекомендовать машину знакомым. Вывод: ждите подвоха от передней части двигателя Наши аргументы «против» покупки: завод комплектует мотор импортным ремнем высокого качества, но в паре с ним работают ролики и насос охлаждающей жидкости, ресурс которых куда меньше (особенно насоса!). Система выпуска отработавших газов слабовата для наших условий эксплуатации. Аргументы «за»: автомобиль с большим и удобным салоном имеет комфортную и долговечную ходовую. Лакокрасочное покрытие кузова — примерно на уровне одноклассников. С багажником на крышу от отечественного производителя LUX не придется переживать за вместимость автомобиля.

Новинка российского рынка из Турции — багажники на рейлинги Turtle Air — идеально подходят к автомобилям со стандартным и интегрированным рейлингом.