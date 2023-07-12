Новая Лада Веста: первый тест-драйв и видео

Этот автомобиль станет бестселлером – даже тени сомнения в этом нет.

Мне повезло. Я познакомился с Вестой еще на стадии прототипов. В 2015 году участвовал в запуске производства на заводе в Ижевске. Затем – встречал последние ижевские машины, уже с индексом NG. И видел, как сходят первые машины с конвейера в Тольятти…

Наконец, я сам больше года езжу на универсале Веста SW Cross – предыдущего поколения. Так что мне есть с чем сравнить – и есть что рассказать.

Лада Веста (седан). Цена в России от 1 239 900 ₽

Хороша!

Веста и прежде была красоткой (знаю немало людей, которые брали ее именно за внешность), а теперь она стала еще элегантнее. Улыбка «Икс-фейс» чуть шире. Крышка багажника – изящнее. Датчики парктроника окрашены в цвет кузова. Выхлопная труба спрятана так, что ее вообще не видно.

Но главное – светодиодные фары, которые входят в базовое оснащение. Мало того, что они красивые, так еще светодиодные пушки ближнего и дальнего света лупят, словно прожекторы. Ширина пучка увеличилась на 50%. Световой поток ближнего света увеличен на 32% и бьет на 10% дальше.

По настройке ходовой части машина принципиально не изменилась. Веста всё так же бодро управляется и не боится даже глубоких ям – подвеска глотает всё. Автомобили на 16‑дюймовых колесах заметно мягче на ходу, чем Кроссы с 17‑дюймовыми низкопрофильными шинами.

Разрешите?

Интерьер переработан практически полностью. Извините за интимные подробности, но теперь Весту приятно гладить. И даже нагло щупать.

Вся верхняя часть передней панели салона – мягкая. И дверные обивки мягкие, с широкими подлокотниками. И мягкость эта не только приятна, но и полезна – такие материалы лучше держат тепло и активнее глушат звуки. Отчасти поэтому теперь и аудиосистема звучит чуть благороднее.

Взаимное расположение сиденья, руля и педалей не изменилось, что хорошо, потому что водителю и прежде было удобно. Новая расцветка с бежевыми вставками «под бархат» – на любителя. Надеюсь, что она такая же износостойкая и немаркая, как и в старых машинах.

Потолок теперь может быть не только светлым, но и темным.

На топовых машинах установлен огромный 10‑дюймовый вертикальный планшет мультимедийной системы, над созданием которого трудились в том числе специалисты Яндекса. Да-да, онлайн-навигация и помощница Алиса тоже есть. И Apple CarPlay, и Android Auto. А можно раздать интернет со своего телефона или модема – и пользоваться приложениями с полным функционалом.

В задних дверях появились небольшие карманы. Вместо одного USB-разъема сзади теперь два. Сохранились 12‑вольтовая розетка и загадочные углубления по углам заднего дивана.

Авторизация занимает секунды: навел камеру смартфона на QR-код – и вот уже красавица приветствует меня: «Добро пожаловать, Максим!»

По правде говоря, для меня этих возможностей – даже с избытком. Но я понимаю, зачем это сделано. Точнее – для кого. Для молодых покупателей – для которых подобный сервис является само собой разумеющимися слагаемыми успеха.

Ух!

Если вам интересны мои личные пристрастия, то меня потрясла цифровая панель приборов, которую ставят на машины в высоких комплектациях. Конечно, я видел ее и раньше – на первых конвейерных (еще ижевских) машинах. Но теперь поездил – и думаю, что Весту будут покупать не только за светодиодные глазки, но и за продвинутую приборку.

На эту панель можно выводить карту навигационной системы. До тех пор, пока навигация не нужна, между спидометром и тахометром может отображаться любая выбранная водителем информация – например, о расходе топлива.

Из трех вариантов конфигурации я чаще использовал нижний – с большой картой навигации. Удобная штука!

Нажал кнопку на руле – и вот между тахометром и спидометром появляется навигационная Яндекс-карта: с подсказками, с трафиком – в реальном времени!

А если вам такая карта мала, ее можно растянуть на весь дисплей – на все 10 дюймов!

До сих пор таких возможностей на автомобилях этого ценового сегмента не было. Да и сейчас нет – такие приборы имеет только Веста.

Вертикальный экран живьем смотрится уместнее, чем на фото. И он удобный! Линии разметки камеры заднего вида пока неподвижны.

Пассажир может в это время бродить по дебрям мультимедийной системы, выбирать любимую радиостанцию, менять настройки – а перед глазами водителя по-прежнему будет карта и будет исправно работать навигация. Вот бы на мою Весту такую панель!

Да и кнопки, что в обилии расположены на спицах руля, стали удобнее, интуитивно понятнее. И функционал их расширен.

Продолжение – на следующей странице.