Новая Лада Веста: первый тест-драйв и видео
Мне повезло. Я познакомился с Вестой еще на стадии прототипов. В 2015 году участвовал в запуске производства на заводе в Ижевске. Затем – встречал последние ижевские машины, уже с индексом NG. И видел, как сходят первые машины с конвейера в Тольятти…
Наконец, я сам больше года езжу на универсале Веста SW Cross – предыдущего поколения. Так что мне есть с чем сравнить – и есть что рассказать.
Хороша!
Веста и прежде была красоткой (знаю немало людей, которые брали ее именно за внешность), а теперь она стала еще элегантнее. Улыбка «Икс-фейс» чуть шире. Крышка багажника – изящнее. Датчики парктроника окрашены в цвет кузова. Выхлопная труба спрятана так, что ее вообще не видно.
Но главное – светодиодные фары, которые входят в базовое оснащение. Мало того, что они красивые, так еще светодиодные пушки ближнего и дальнего света лупят, словно прожекторы. Ширина пучка увеличилась на 50%. Световой поток ближнего света увеличен на 32% и бьет на 10% дальше.
Разрешите?
Интерьер переработан практически полностью. Извините за интимные подробности, но теперь Весту приятно гладить. И даже нагло щупать.
Вся верхняя часть передней панели салона – мягкая. И дверные обивки мягкие, с широкими подлокотниками. И мягкость эта не только приятна, но и полезна – такие материалы лучше держат тепло и активнее глушат звуки. Отчасти поэтому теперь и аудиосистема звучит чуть благороднее.
Потолок теперь может быть не только светлым, но и темным.
На топовых машинах установлен огромный 10‑дюймовый вертикальный планшет мультимедийной системы, над созданием которого трудились в том числе специалисты Яндекса. Да-да, онлайн-навигация и помощница Алиса тоже есть. И Apple CarPlay, и Android Auto. А можно раздать интернет со своего телефона или модема – и пользоваться приложениями с полным функционалом.
Авторизация занимает секунды: навел камеру смартфона на QR-код – и вот уже красавица приветствует меня: «Добро пожаловать, Максим!»
По правде говоря, для меня этих возможностей – даже с избытком. Но я понимаю, зачем это сделано. Точнее – для кого. Для молодых покупателей – для которых подобный сервис является само собой разумеющимися слагаемыми успеха.
Ух!
Если вам интересны мои личные пристрастия, то меня потрясла цифровая панель приборов, которую ставят на машины в высоких комплектациях. Конечно, я видел ее и раньше – на первых конвейерных (еще ижевских) машинах. Но теперь поездил – и думаю, что Весту будут покупать не только за светодиодные глазки, но и за продвинутую приборку.
На эту панель можно выводить карту навигационной системы. До тех пор, пока навигация не нужна, между спидометром и тахометром может отображаться любая выбранная водителем информация – например, о расходе топлива.
Нажал кнопку на руле – и вот между тахометром и спидометром появляется навигационная Яндекс-карта: с подсказками, с трафиком – в реальном времени!
А если вам такая карта мала, ее можно растянуть на весь дисплей – на все 10 дюймов!
До сих пор таких возможностей на автомобилях этого ценового сегмента не было. Да и сейчас нет – такие приборы имеет только Веста.
Пассажир может в это время бродить по дебрям мультимедийной системы, выбирать любимую радиостанцию, менять настройки – а перед глазами водителя по-прежнему будет карта и будет исправно работать навигация. Вот бы на мою Весту такую панель!
Да и кнопки, что в обилии расположены на спицах руля, стали удобнее, интуитивно понятнее. И функционал их расширен.
Продолжение – на следующей странице.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен