Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности

Официально обновленную Весту показали только снаружи. Но мы хорошо изучили машину и внутри.

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Это ж надо было попасть в такое неудачное время с дебютом!

Рестайлинговую Весту торжественно запустили в производство 22 февраля, но в этот день показали только экстерьер. Потом должны были раскрыть салон, провести тест-драйв для прессы…

В профиль узнать рестайлинговую Весту можно только по литым дискам нового дизайна. Бампер с решеткой радиатора новые. Противотуманки стали светодиодными и, надеюсь, более эффективными. От старых не было толку. Заглушка крепления буксировочной проушины теперь неокрашенная — не поцарапаешь, когда ее выковыриваешь.

Светодиодные фары эффектны со своими полукруглыми секциями поворотников и ходовых огней (видны реношные мотивы). Они должны стоять на всех версиях. В теории, дают существенную прибавку только по ширине пучка: +50% в обоих режимах. Ближний свет стал дальнобойнее на 10% и на 32% ярче. А вот дальний, если верить подсмотренным мной графикам, по метражу хуже прежнего галогенного — хотя важна не только дальность, но и освещенность во всех точках.

Фары уже появились в продаже как запчасть. Цена на удивление гуманная: 25 тысяч рублей. На старую Весту их не поставить — как минимум, нужно менять бампер. Единственное изменение под капотом — более длинный уплотнитель. На ранних машинах он был еще и с разрывом посередине. Обе версии работали плохо. Посмотрим, будет ли надежнее этот вариант.

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Но за пару месяцев санкции отодвинули вазовский флагман с большой долей импортных компонентов на рыночные задворки. Всего собрали 1040 машин, это по 2–4 штуки на дилера. АВТОВАЗ даже не объявлял рекомендованные цены — ­продавцы пишут ценники по своему ­усмотрению.

За Вестой нужно идти, имея от 2,0 до 2,6 млн рублей. Где-то за машину с мотором 1.6 и механикой просят больше, чем в другом месте — за версию с реношным двигателем и вариатором! Зато разница с дореформенными Вестами очевидна — до полумиллиона рублей.

Комбинация приборов — от Renault, но с собственным дизайном. Шкалы плохо читаются — на них нанесен ненужный частокол рисок (снова привет от Renault), а конец стрелки сливается с бело-оранжевой подложкой. Хорошо, что показания скорости можно вывести на крупный центральный дисплей. Пока Весты в продаже только с такой медиасистемой. Дисплей маловат. В меню появились настройки парктроника и индикация открытых дверей. Встроенной навигации больше нет. Развлекать и помогать призваны онлайн-сервисы Яндекса.

Эксклюзив для В‑класса: верх приборной панели у Весты из мягкого пластика. На подоконниках дверных карт пластик мягкий только на вид, но тоже смотрится на порядок лучше прежнего. А еще на всех четырех дверях появились удобнейшие мягкие накладки подлокотников.

Визуально руль похож на старый, но блоки кнопок переделаны: и кнопки другие, более изящные, и расположены они по-другому. Управление микроклиматом от Дастера — стильное и удобное. Будет жаль, если оно падет жертвой «импортозамещения». Ниша внизу стала вмещать современный смартфон, USB-портов теперь два, древний вход AUX упразднен.

Изменений в двигателях, шасси и ключевых узлах не было — другие только внешность и салон. Да и то в рамках лимитированной партии собрали Весты исключительно в люксовой, но не в максимальной комплектации. У них нет переднего парктроника, сканера мертвых зон и самых интересных опций — вертикально ориентированного большого медиадисплея и цифровой комбинации приборов, на которую, по нашим данным, можно будет выводить карту Яндекс Навигатора.

Потолочный блок полностью новый. На него перенесли очечник. Спасибо, что сохранили эту редкую для В‑класса опцию. Кнопки обогрева сидений перенесли выше блока климат-контроля. Старое место заткнули заглушками от базовой дореформенной Весты. Клавиши стеклоподъемников стали приятнее на ощупь, но звук нажатия тот же, что в Калине первого поколения. У передних стекол добавлен авторежим на опускание и подъем.

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Производство Весты возобновится весной 2023 года и уже в Тольятти, а не в Ижевске. В каком виде — пока сказать невозможно. Не исключен ряд упрощений. Неизвестно, какие договоренности есть у АВТОВАЗа с Renault в части поставок комплектующих и как они станут работать. Потому что без помощи альянса у Весты, например, вряд ли будет автоматическая коробка.

Передние сиденья не меняли. Они и так одни из лучших в классе. После семи лет на Весте могу это уверенно подтвердить. Бокс под центральным подлокотником остался микроскопическим. Шторки безопасности не появились: в Весте две фронтальные подушки и две боковые. Теперь на большем числе версий будет черный потолок. В сочетании с черной отделкой нижней части и любимой дилерами тонировкой сзади получается совсем мрачно — но многим нравится. Из функциональных изменений для задних пассажиров — только карманы в дверных картах.

Перенос оборудования обойдется АВТОВАЗу в миллиард рублей. С точки зрения стратегии и организации производства это, наверное, оправдано. Но покупатели, многим из которых даже «голая» Гранта стала не по карману, эту трату не поймут. Рабочие ижевского завода — тоже. Вот если бы Лада потратила хотя бы 1% от этой суммы на сдерживание дилерских наценок — было бы колоссальное облегчение. Но это мои фантазии. С вас 2,6 миллиона в кассу.

Подготовка к зиме Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков На рестайлинговой Весте увеличена площадь обогрева лобового стекла. Теперь оттаивают и нижние углы. Мелочь? Но раньше о такой аппендикс коробился кончик правой щетки. Из-за этого начинала плохо очищаться зона датчика дождя, и он работал некорректно. Форсунки стеклоомывателя — по-прежнему на капоте и всё так же лишены обогрева. Датчик низкого уровня незамерзайки не появился. И совсем удивительно, что вслед за Нивой Travel не поставили омыватель задней камеры. Ладно седан: там пришлось бы тянуть с нуля всю магистраль. Но на универсалах-то вода в пятой двери уже есть.

Крышка багажника и пятая дверь на универсалах — единственная новая железная деталь кузова. С нее убрали молдинг над номерной нишей и увеличили шрифт надписи Lada. Фонари полностью светодиодные, за исключением секций поворотников. На бампере появился хром. Красиво, но у АВТОВАЗа с ним не складывается, он быстро теряет товарный вид. Хотя сзади хром сохраняется дольше: Веста слабо затягивает грязь на корму. Буксировочная проушина вместо стационарной стала вкручивающейся.

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