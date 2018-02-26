Лада Ларгус CNG: на метане и правда можно сэкономить?

Начальник отдела, сватая мне на недельный тест битопливный Ларгус CNG, заявил: «Ты отъездил на редакционной Альмере с газом, тебе и карты в руки».

К поручению я отнесся скептически. Отлично помню, как ровно пять лет назад выбирали ГБО для той самой Альмеры: классическое пропан-бутановое или экзотическое метановое? Все вопросы снял запрос Яндексу, в ответ на который на всю карту Москвы высветилось всего четыре АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция), где можно заправиться метаном. И все — на МКАД, до которой пилить и пилить. И где тут экономия?

Заправка метаном — процесс небыстрый. Окажетесь за КамАЗом или автобусом — потеряете не меньше 20 минут. Еще один нюанс: на любой АГНКС у вас вправе попросить документы на оборудование и поверку баллона. На деле я столкнулся с этим только на новеньких станциях Газпрома в Москве. Нет бумаг — нет заправки.

В 2014‑м на всю страну было около 230 точек. Сегодня, по данным разных источников, от 370 до 500. Всё равно мало, но как-то жить уже можно.

Вот и сейчас я первым делом полез изучать количество газовых станций. Ого, а прогресс-то есть!Развитием сети масштабно занимается только Газпром. Остальные нефтяные гиганты к метану интереса не испытывают. Кое-где встречаются частные колонки, чаще всего весьма затрапезного вида.

Вдоль МКАД и внутри нее теперь насчитывается дюжина АГНКС. Есть заправки и на основных трассах. Разве что западное направление капитально ими обделено. Самая обширная сеть — на юге: в Ростове-на-Дону, на Ставрополье и Кавказе.

Мой же путь лежит на юго-восток. Решив, что одной Москвой машину не проверишь, я уезжаю из столицы по трассе М5 «Урал», перебираюсь по связке Шилово — Касимов на Егорьевское шоссе и по нему возвращаюсь домой.

Один день и около 800 км пробега. Нужная мне инфра­структура, если верить интернету, на маршруте есть.

Повезет — не повезет

Ларгус мне выдали заправленным под завязку и бензином, и газом. Посему смело пилю до Рязани. С момента заправки наберется без малого 300 км пробега, на которые, как я рассчитываю, газового баллона хватит. Он 90‑литровый и вмещает до 22 м³ метана.

Доехал! Из пяти местных АГНКС одна расположена просто идеально — прямо на объездной дороге. Цена коммунистическая: 14,6 рубля за кубометр метана.

Новые АГНКС в столице появляются близ конечных автобусных остановок, и рейсовые ЛиАЗы постоянные гости на них. На втором месте среди клиентов — Газели. На трассе заезжают и фуры: поголовье метановых «дальнобоев» в России растет. Такие машины предлагает не только КамАЗ, но и иностранные производители. Легковушки — в меньшинстве, и Ларгус вызывал неизменный интерес. Совсем удивительно было заметить на заправке свежий Hyundai Solaris - разумеется, в желтой пленке.

Подсчитываю и не верю результату. При такой цене километр пробега обходится в один рубль (если учитывать только расходы на горючее). На бензине дороже втрое! И это из расчета, что расход на сотню не превысит семи литров, на что Ларгус, обладающий аэродинамикой кирпича, еще надо уговорить.

Следующий пункт моего мини-пробега требовал везения. Газонаполнительная станция в Касимове всего одна. Не будет работать — до ближайшей ехать еще сто километров. Она в Муроме, откуда придется возвращаться в Москву уже по загруженной Горьковке, что в мои планы не входит.

Удача снова на моей стороне! Однако цена уже 17 рублей за куб, так что стоимость километра на втором баллоне вырастает до 1,3 рубля. Но и это фантастическая экономия на фоне бензина.

Баллон на 90 литров отъедает внушительную часть багажника и убивает идею огромного трансформируемого салона. Зато бензобак и запасное колесо остались на своих местах.

Заправочный штуцер выведен под лючок бензобака. Удобно. Вазовцы внедрили европейский разъем, так что на каждой АГНКС приходится использовать прилагающийся к автомобилю переходник. А то и брать еще один у оператора колонки, как это случилось на одной из московских станций.

Взяв курс на Москву, сложностей не предвидел. Следующая станция — уже на МКАД, и, как показал опыт, на 300 км до нее запаса аккурат хватает… Газ закончился буквально за километр до точки назначения. А вот пополнить его запасы я не смог. Две колонки, по две попытки на каждой, полчаса убитого времени, но топливо в Ларгус так и не пошло. Чтό не понравилось автоматике заправки, осталось неизвестным.

До ближайших АГНКС километров по пятнадцать в один конец. На фоне вечерних пробок такое времяпрепровождение попахивает не экономией, а идиотизмом, поэтому еду домой. И полсотни километров Ларгус вынужденно проходит на бензине. В пробочном цикле это литров пять. Немного, но я‑то нацелен на экономию!

Последующие дни прошли в городском ритме. Трассовый запас хода порядка 300 км сократился до 200–220 км (в зависимости от количества пробок). Стоимость километра достигала полутора рублей, всё равно оставаясь на расстоянии пропасти от «бензиновой» (при расходе 10 л/100 км и заправке АИ‑92 это 4,2 рубля на километр).

Заройте ваши денежки

Битопливный универсал дороже обычного на 72 000 рублей. В лучшем случае, если машина станет экономить два рубля с каждого километра, отбивать переплату придется 36 000 км. При интенсивной эксплуатации это меньше года, а для менее активных водителей — как минимум два.

Таков идеальный расклад. И, надо сказать, жела­ющие подвергнуть его проверке уже выстроились в очередь.

Битопливное нутро Ларгуса в салоне выдает только скромный индикатор запаса газа с кнопкой включения-выключения питания метаном. Звукового сигнала о том, что топливо закончилось, нет, сам кругляш надежно скрыт правым коленом. Поэтому в большинстве случаев водитель не заметит момента перехода на бензин.

Иметь АГНКС четко на маршруте повезет единицам. Значит, учтем перепробег только для заправок. В моем случае это 25 км в оба конца. То есть каждые 200–300 км я должен вычитать из гипотетической экономии минимум 25 рублей, а если ездить в городском цикле — под 40 рублей.

ТО битопливной версии обходится существенно дороже. За первые четыре обслуживания переплáтите, к примеру, в Москве 12 300 рублей, а в Тольятти — 11 600. Не так уж мало: отбивать придется еще несколько тысяч километров.

Владелец обычного Ларгуса перевезет громоздкий груз сам, сложив заднее сиденье. Хозяин метановой версии посмотрит на газовый баллон, установленный поперек кузова, и станет звонить газелистам «по вызову».

И еще один минус, сулящий дополнительные траты.

Под капотом метановый довесок ничто не выдает: новые элементы нужно поискать.

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Наконец, нематериальный, но неприятный момент — недостаток динамики. АВТОВАЗ честно декларирует потерю 12 «лошадей» при работе двигателя на метане. Вспоминая бывшую редакционную пропан-бутановую Альмеру, схожую по мощности и темпераменту с Ларгусом, я не ждал большого разочарования. Однако…

То ли у Ниссана потеря мощности была меньше, то ли ее нивелировала автоматическая коробка, но Ларгус теряет в тяге и эластичности очень ощутимо. Настолько, что перед обгоном каждого нагнанного на узком Егорьевском шоссе грузовика внутренний голос настойчиво шептал: «А оно тебе надо?». «Надо», - отвечал я, врубая третью под надрыв мотора.

На подъемах нет-нет да и переходил на четвертую и без обгонов: на высшей Ларгус отказывался удерживать набранные 80–100 км/ч. И это пустая машина! Не считать же за серьезную нагрузку водителя и заправленный баллон. Метан учит не только экономии, но и размеренной езде.

* * *

В лучшем случае, если машина станет экономить два рубля с километра, отбивать переплату за установку ГБО придется 36 000 км.

Поэкономить недельку было забавно и познавательно. Несколько лет в ежедневном режиме — спасибо, нет. К тому же выбор в пользу Лады с «приставкой» CNG обрекает на езду с механической коробкой (на Весту CNG робот тоже не ставят), что в моих глазах существенный минус. Оставлю это удовольствие поклонникам преодоления трудностей и экономии любой ценой. Сам же подожду. Как минимум — увели­чения числа АГНКС.

Суммы в заправочных чеках радуют Отбивать переплату, преодолевая перманентные трудности, надо долго

Лада Ларгус CNG Длина / ширина / высота / база 4470 / 1750 / 1670 / 2905 мм

Объем багажника (VDA) 300 л

Снаряженная / полная масса 1450 / 1790 кг

Двигатель битопливный, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л.с. (69 кВт/94 л.с.)* при 5800 об/мин; 148 Н·м (135 Н·м) при 4200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 13,7 (14,5) с

Максимальная скорость 162 (155) км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑92 / 50 л; метан / 90 л или 22 м³

Расход топлива: смешанный цикл 7,7 л / 100 км (8,0 м³ / 100 км)

Трансмиссия передний привод; М5

* В скобках здесь и далее — данные при работе на метане.

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Лада Ларгус CNG