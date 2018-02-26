3000 км на метановом Ларгусе: считаем реальную экономию!

Ладу Ларгус CNG начали выпускать в апреле 2019 года, дополнив линейку российских легковых битопливных автомобилей.
Первой среди таких машин стала Lada Vesta, вставшая на конвейер два года назад. Она разошлась тиражом более трех тысяч экземпляров.
Битопливный универсал Lada Largus был не менее ожидаемой новинкой. Причина в изначальной утилитарности машины и наличии в кузовной линейке фургона. Не исключено, что именно в этом исполнении битопливные Лады будут наиболее востребованы среди российских автолюбителей и логистических компаний.
Каков реальный запас хода и средний расход топлива у битопливного Ларгуса? Это мы и собираемся выяснить в реальных условиях по дороге из Тольятти до Смоленска и обратно. Общая протяженность маршрута составит 3000 км. Но прежде о нескольких важных особенностей машины.
Багажник
Автомобиль в этой поездке будет использоваться в качестве грузового. Весь багажный отсек и задний ряд пассажирских сидений, включая место на полу, заняты дорожным скарбом. Общая масса груза, водителя и одного пассажира — 550 кг. Таким образом, масса тестового автомобиля перед поездкой составила примерно 2000 кг. Снаряженная масса битопливного Ларгуса — 1450 кг. Это на 190 кг больше, чем у обычной модификации.
Динамика разгона
Отличий в соотношении оборотов коленвала и скорости движения автомобиля при использовании разного топлива нет. Мотор раскручивается до 3000 об/мин при скорости почти в 120 км/ч. Конечно, при обгонах на трассе нет-нет, да и переключишься на пониженную передачу. При этом газовая смесь начинает обогащаться бензином. Делается это для снижения термического воздействия на двигатель. Кроме того, запуск мотора всегда происходит на бензине. Вот эти два режима работы силового агрегата и добавляют к стоимости километра пути на метане несколько рублей, потраченных на бензин.
Расход топлива
Автомобиль за время поездки эксплуатировался в режиме «трасса», близком к смешанному. Да, маршрут в большей степени пролегал по «межгороду», но стоит учитывать и населенные пункты, в которые приходилось заезжать. Кроме того на пути было немало участков, на которых ремонтировали дорогу (в Пензенской и Рязанской областях).
|
Перед отправлением из Тольятти был заправлен полный баллон метана (17,5 куб. м — 291 рубль) и полный бак бензина.
|
Цены на метан в нашей стране варьируются от 14 до 16 рублей за куб. м.
А еще во многих пресс-релизах говорилось, что Largus CNG способен проехать более 1000 км без дозаправки, используя и метан, и бензин. Так вот, у нас это получилось… Почти. Когда загорелся индикатор низкого уровня бензина в баке, на одометре значилось 950 км, которые мы преодолели без заправки. Осушать бак не стали, так как последний участок пролегал по территории парка Смоленское Поозерье, где и с бензиновыми заправками туго. А брать с собой канистру с бензином неспортивно, если оцениваешь инфраструктуру заправок. К тому же это лишний вес. Учитывая, что машина была изрядно загружена, а с горящим индикатором низкого уровня топлива можно проехать и до 100 км по трассе, можно считать утверждение из пресс-релизов верным.
ГБО и его обслуживание
ГБО, устанавливаемое на битопливный Ларгус, идентично оборудованию для Весты. Его компоненты поставляют ведущие компании Италии и Китая. К примеру, баллоны производит хорошо зарекомендовавшая себя в этой сфере фирма Sinoma.
В комплект ГБО входят баллон, редуктор, кнопка переключения топлива, а также необходимые элементы топливопровода. Некоторые отличия обусловлены другим расположением деталей под капотом и иным креплением штуцера заправки газом под лючком бензобака. Сделано это для того, чтобы лючок Ларгуса закрывался. Напомним, что Веста проектировалась под использование и других видов топлива, поэтому место для штуцера было предусмотрено изначально.
Техническое обслуживание битопливных Лад, как и продажи, осуществляют официальные дилеры LADA. Специалисты проходят обучение в той же ГК «АТС». В итоге покупатель получает автомобиль со всем пакетом документов, включая бумаги на ГБО, — никаких дополнительных процедур по оформлению проходить не нужно. При этом сохраняется стандартная гарантия на автомобиль — 36 месяцев или 100 000 километров пробега.
В стоимость обслуживания Лады Largus CNG включены дополнительные нормочасы, которые уходят на проверку герметичности соединений ГБО. Среднее удорожание обслуживания (первое и второе ТО) — от 2000 до 2500 рублей.
Инфраструктура АГНКС
До поездки этот вопрос представлялся нам одним из важных. Теперь мы считаем его самым важным. Автомобиль без каких-либо сомнений можно использовать в черте города. В том же Тольятти, где метановых заправок всего две на семисоттысячный город, это доставит в общем умеренные неудобства. А вот в поездках по России все еще хуже. Наш маршрут был составлен с учетом инфраструктуры АГНКС, которые расположились в Тольятти, Сызрани, Пензе, Рязани, Туле, Калуге и Смоленске. Именно поэтому мы вынуждены были отклоняться от кратчайшего пути и заезжать в черту города.
В некоторых городах мы могли выбирать из двух заправок, более комфортно прокладывая маршрут в навигаторе. Теоретически весь путь мы могли бы преодолеть на метане. Но одной из задач было выяснить, каков реальный запас хода на одном баллоне. Так что первую заправку в Сызрани (удаление от трассы М5 всего несколько сотен метров) мы пролетели «на всех парусах» и предполагали, что метана хватит до Пензы (путь от Тольятти до Пензы — 350 км). Не хватило.
Безопасность
Еще одно беспокойство в среде автолюбителей — это возможные утечки при заправке. Никаких посторонних запахов мы не почувствовали. Малое неудобство, обусловленное вашей же безопасностью: пассажиров из автомобиля попросят высадить. Заправка нашего автомобиля никогда не занимала более четырех минут.
Цены и окупаемость
На сегодняшний день объемы выпуска битопливных версий Весты и Ларгуса примерно одинаковы, это от 160 до 200 автомобилей в месяц.
Разница в цене между битопливным и бензиновым Ларгусом (70 000 рублей) окупится примерно через 30 000 километров, что для коммерческого автомобиля вполне приемлемо. Что касается количества метановых заправок, то по данным того же сервиса АГНКС.РУ, в России их на сегодняшний день около 500. Налицо и динамика расширения инфраструктуры — около 20 заправок открыто в первой половине 2019 года. Центральная часть России и Поволжье — это не самые газифицированные в плане автомобильного топлива регионы. В лидерах Краснодар, Ставрополье, Татарстан и Башкирия. Вот там экономия на топливе дополняется и удобствами заправки.
- Тем, кто дорожит своим автомобилем и хочет продлить срок его службы, рекомендуем пользоваться доказавшими свою эффективность присадками VALENA и SUPROTEC. Если же есть риск заправиться некачественным бензином, возьмите в дорогу модификатор бензина IFO.
Текст: Виталий Архиреев
Читать комментарии (2)