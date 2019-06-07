Появится ли Lada Largus с мотором 1.8, когда ждать Весты с вариатором и Гранту CNG — эти и многие другие вопросы волновали читателей «За рулем». Мы собрали их и адресовали непосредственно производителю. Ниже — новая порция ответов АВТОВАЗа.

Почему не выпускаете автомобили с пропановым ГБО с завода? (автор вопроса: Catsoi)

Метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в три раза.

Почему ВАЗ не разрабатывает двухместные авто? Например, конкурента Мазда МХ. Да, это нишевые авто с малыми объемами продаж. Но таким авто владельцы могут многое простить. Да и процент маржи много больше, чем с Весты или Гранты. И всегда есть на чем отработать новые передовые технологии. (автор вопроса: Евгений)

LADA специализируется на массовом производстве доступных автомобилей. Нишевые модели оригинальной конструкции не являются нашим профилем. Более того, спрос на такие автомобили очень мал.

Я бы купил заднеприводный родстер на базе Гранты или Весты, за 1 млн рублей... (автор вопроса: Евгений)

Платформа LADA Granta или LADA Vesta не может быть заднеприводной.

Есть ли в планах выпуск авто А-класса, таких как Kia Picanto? (автор вопроса: KarinaK)

Спрос на автомобили класса А в РФ очень невысок. Объемы продаж подобного автомобиля с сохранением привлекательной цены не смогут оправдать необходимые для его разработки инвестиции.

Планируется ли выпуск более дешевых автомобилей или более дешевых комплектаций существующих автомобилей? На данный момент таким автомобилем является Granta седан 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Standard стоимостью 434 900 руб. Пожалуйста, начните выпуск более дешевых автомобилей или более дешевых комплектаций существующих автомобилей. (автор вопроса: Безымянный)

В настоящее время LADA Granta — самый доступный автомобиль на российском рынке. Более дешевым автомобиль LADA Granta сделать невозможно из-за предъявляемых к нему стандартов качества, экологии и безопасности.

LADA исторически является наиболее привлекательным с точки зрения цены игроком на рынке, мы и в дальнейшем будем прикладывать максимальные усилия для сохранения нашей непревзойденной конкурентоспособности. Мы постоянно работаем над новыми базовыми версиями автомобилей, а также специальными предложениями, что позволяет нашим клиентам приобретать машины по очень привлекательным ценам.

В старых планах значились автомобили

C cross и C sedan, планируется ли их выход? И будет ли на Весте турбомотор 1.3 от Арканы? (

автор вопроса:

STEALTH3000GT)

У нас есть стратегия развития до 2026 года, согласно которой мы планируем выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В настоящий момент мы, к сожалению, не сможем остановиться на этом вопросе подробнее.

Мы являемся частью Альянса и имеем возможность использовать имеющиеся технологии, но их выбор и применение должны быть обоснованы с точки зрения объемов и инвестиций.

Когда уже появится Granta CNG? (автор вопроса: Безымянный)

Будет ли установлено метановое оборудование на Lada X-RAY? (автор вопроса: KarinaK)

LADA — единственный производитель CNG на российском рынке, у которого есть сразу две модели — Vesta CNG и Largus CNG. На них существует стабильный спрос. В настоящий момент мы не планируем расширять линейку моделей на газомоторном топливе, но будем отслеживать рынок и реакцию потребителей.

Останется ли после 2022 года в стране свой российский автомобиль? 4х4, Vesta, XRAY и, скорее всего, Granta сойдут с конвейера к тому времени… (автор вопроса: Безымянный)

Повторим, что у нас есть стратегия развития до 2026 года, согласно которой мы планируем выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.

И как мы уже говорили на Московском автосалоне, новая модель LADA 4x4 появится не ранее 2022 года.

Почему в фирменных магазинах нет в наличии Вест с АМТ в средних комплектациях? Ожидание в два месяца очень радует конкурентов… (автор вопроса: Анатолич)

Два месяца — средний срок для ожидания заказанной комплектации в производство, если ее нет в наличии. Для облегчения поиска и заказа нужного автомобиля работает сервис онлайн-мониторинга складов и заказа автомобиля.

Уточните, пожалуйста, когда планируете вывести на рынок обновленную версию Лады Ларгус, с более современным дизайном и более комфортным салоном? Рассматриваю данную модель не как коммерческий транспорт, а как семейный автомобиль в семиместном исполнении. (автор вопроса: Сергей)

Largus

пользуется большой популярностью и стабильным спросом у корпоративных клиентов, в том числе в пяти- и семиместном пассажирских версиях. Мы постоянно пополняем модельный ряд этого автомобиля. В апреле 2019 года мы вывели на рынок

LADA

Largus

CNG

. Изучаем возможности рестайлинга

LADA

Largus

, но он увидит свет не ранее чем через 2–3 года.

LADA

Почему двигатель 1.8 не ставится на Lada Largus? Очень многие хотели бы такую комплектацию. (автор вопроса: Сысой Сысуевич)

Это решение обусловлено спросом: мотор 1.8 увеличит цену автомобиля. А одной из сильных сторон LADA Largus является сочетание практичности, вместительности и цены.

Дата начала выпуска Lada Vesta с вариатором как-то связана с датой рестайлинга или это независимые процессы? (автор вопроса: Сысой Сысуевич)

Мы видим запрос со стороны рынка на альтернативные типы трансмиссий и работаем в этом направлении. Думаю, что очень скоро сможем дать вам чуть больше конкретики.

Рестайлинг является отдельной темой. Любой автомобиль в процессе своего жизненного цикла претерпевает серию изменений, в том числе рестайлинг. LADA Vesta не будет исключением. Мы изучаем возможные варианты этих изменений и их объем, но в настоящий момент о какой-то конкретике говорить рано. Машина не так давно выведена на рынок и является одним из лидеров продаж.