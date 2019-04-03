Больше тысячи километров без дозаправки: в Тольятти запустили Ладу Largus CNG

В Тольятти официально дан старт производства второй Лады, работающей как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане) — Largus CNG. Переоборудованием, как и прежде, занимается компания «Альтернативные топливные системы» (АТС).

Под новую модель возвели свой корпус рядом с тем, где делают метановую Весту. Эти автомобили не только соседи, но еще и родственники по газовому оборудованию: ради сокращения сроков разработки и минимизации издержек внедряемые компоненты максимально унифицированы. По словам гендиректора «АТС-авто» Алексея Сучкова, детали на 80% схожие. К примеру, цилиндрический 90-литровый баллон на 22 кубометра метана, так что общий запас хода битопливного Ларгуса переваливает за тысячу километров. Однако есть и отличия: среди поставщиков стали появляться отечественные, а трудоемкость установки оборудования выросла из-за особенностей конструкции.

Lada Largus CNG

Подход принципиально не изменился. Как и в случае с Вестой, в автомобиле не заменяют какие-либо детали, а добавляют. Стальные трубки, идущие от баллона к редуктору, сгибают по месту и тщательно следят за отсутствием контакта магистралей с острыми кромками металла кузова, чтобы не допустить возможности разгерметизации. Но, конечно, на всякий пожарный случай контроллер, который вместе со всей дополнительной электрикой монтируют после установки баллона, магистрали, редуктора и рампы, обучен перекрывать подачу топлива при утечке. На предприятии действует строгий контроль качества: затянутый крепеж маркируется, а на каждом посту ведется видеонаблюдение.

Lada Largus CNG отличается большим разнообразием модификаций и комплектаций, чем Vesta CNG. Если силовой агрегат — безальтернативный 1,6-литровый 16-клапанник 21129, адаптированный для работы на газе, то по кузовам изобилие — от аскетичного фургона до универсала и Cross—версии.

К слову, у грузовой модификации баллон с газом расположили сразу за кабиной, что не только ограничило доступ в грузовой отсек через боковые двери, но и «съело» 315 литров полезного объема (всего 2225 литров). В двух других версиях баллону нашлось место лишь за сиденьями второго ряда.

Спереди же в салоне все как у базовой модели... ...разве что у рычага 5-ступенчатой коробки передач приютился переключатель вида топлива с указателем запаса газа — такой же, как на Весте.

У фургона единственная комплектация Norma с пакетом Comfort стоимостью от 728 300 рублей (с учетом субсидии), у обычного универсала — одноименное исполнение с двумя вариантами отделки салона и ценой от 753 900 рублей, Luxe с тремя цветами обивки на выбор от 774900 и Luxe с пакетом Prestige от 784900. Универсал Cross доступен лишь в исполнении Luxe с характерной оранжевой или серой отделкой — за такой Largus CNG попросят уже от 813 400 рублей.

Гарантия на автомобиль стандартная, 3 года или 100 тысяч километров, а обслуживать оборудование предстоит в рамках регулярных ТО.

У грузовой модификации баллон с газом расположили сразу за кабиной. В универсале баллон закреплен за задними сиденьями и несколько ограничивает грузовые возможности — на 315 литров.

На церемонии запуска производства Ларгуса CNG присутствовали президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов. После посещения производства они провели совещание с участниками рынка газомоторного топлива и производителями автомобилей по дальнейшему развитию отрасли. На нем, в частности, стало известно, что в нашей стране на данный момент действует 419 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 304 из которых принадлежат «Газпрому». Естественно, этого недостаточно для того, чтобы газ по доступности заправок был равноценен бензину и дизельному топливу, поэтому, по словам Виктора Зубкова, «Газпром» планирует за 2019 год ввести в строй 100 газовых заправок, а в дальнейшем поднять эту цифру до 200 ежегодно.

Впрочем, даже нынешнее количество АГНКС загружено далеко не полностью, поэтому необходимо также наращивать и парк метановых автомобилей за счет не только новых, но и переоборудованных. При этом нельзя забывать о качестве работ и безопасности, поэтому г-н Зубков внес предложение о создании при дилерских центрах мастерских по установке метанового оборудования с соответствующим уровнем и гарантией.

По итогам всего мероприятия остался лишь один вопрос: когда все-таки Lada Largus CNG поступит в продажу? Об этом станет известно совсем скоро. Но на довольно стабильный спрос машина в любом случае может рассчитывать, ведь вместительные и экономичные универсал и фургон явно придутся ко двору.

Текст и фото: Владимир Пшенин