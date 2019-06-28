Не успели оформить ГБО? У вас остался ровно год!

Новый ГОСТ, согласно которому автомобили с изменениями обязаны проходить осмотр в сертифицированных лабораториях, должен был вступить в силу 1 июля. Недавно стало известно, что ужесточение правил легализации тюнинга отложат на год — выяснилось, что лабораторий маловато. У главреда журнала «За рулем» есть идея: а не потратить ли это время на подготовку единого реестра стандартных изменений?

Помните, как три года назад в некоторых городах гаишники проводили облавы на джиперов и тюнингеров, требуя вернуть машинам первозданный вид? Тогда посыпались жалобы: почему нет четкого порядка оформления переоборудования автомобилей? Теперь такой порядок появится. (Правда, новый ГОСТ, согласно которому автомобили с изменениями обязаны проходить осмотр в сертифицированных лабораториях и который должен был вступить в действие с 1 июля, отложен на год. — Прим. ред.)

Тюнинг — это не только красивые колеса на быстрых тачках. Под переоборудованием понимаются практически любые конструктивные изменения: повышение мощности двигателя, изменение подвески, рулевого управления, световых приборов (если захотите ксенон вместо галогенок), установка нестандартных порогов, силовых бамперов, ГБО, фаркопа и даже нестандартного багажника на крыше!

Допустим, решили вы установить ГБО на новый УАЗ Патриот. Вот как это будет происходить по новому ГОСТу.

Надо пойти в ГИБДД и получить разрешение на переоборудование (машину сначала пробьют по всем базам). Затем — визит с автомобилем в сертифицированную лабораторию (они в нашей стране наперечет) на предварительную техническую экспертизу. Там выдадут бумагу, что на ваш Патриот действительно можно ставить вот такое-то ГБО. После — визит в сертифицированную (это обязательно!) СТО, где установят сертифицированное ГБО. И — снова бумаги.

После СТО с утра пораньше на техосмотр — получать диагностическую карту. С распухшей папкой бумаг вернетесь в сертифицированную лабораторию, специалисты которой должны подтвердить, что всё сделано правильно. И — снова в ГИБДД, где после площадки осмотра внесут изменения в СТС и ПТС. И всё это — с документами, ксерокопиями, мокрыми печатями и проверками: «Так-так, а вот этой СТО в списке сертифицированных нет…»

Не слабо, да? Расходы на эти мытарства (не считая переездов с точки на точку, нервов и времени) — от 5000 до 20 000 рублей, в зависимости от региона. Причем во многих уголках страны таких лабораторий попросту нет, а порядок будет корректироваться сообразно местным условиям.

И вроде бы всё верно: сложное и опасное оборудование должно быть установлено правильно, без нарушений. Но знаете, в чем прикол? Если завтра я куплю точно такой же Патриот и захочу поставить точно такое же ГБО, мне придется пройти те же круги ада! Так почему, черт возьми, не сделать единый реестр стандартных изменений? Допустим, на УАЗ Патриот в возрасте до трех лет (машина считается новой и не требует регулярного техосмотра) можно устанавливать такое-то ГБО такого-то поколения — и полный список уполномоченных сервисных центров. То же с фаркопами, багажниками и т. д. Можно сразу ехать на СТО и ставить оборудование!