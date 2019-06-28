Не успели оформить ГБО? У вас остался ровно год!

Помните, как три года назад в некоторых городах гаишники проводили облавы на джиперов и тюнингеров, требуя вернуть машинам первозданный вид? Тогда посыпались жалобы: почему нет четкого порядка оформления переоборудования автомобилей? Теперь такой порядок появится. (Правда, новый ГОСТ, согласно которому автомобили с изменениями обязаны проходить осмотр в сертифицированных лабораториях и который должен был вступить в действие с 1 июля, отложен на год. — Прим. ред.)
Тюнинг — это не только красивые колеса на быстрых тачках. Под переоборудованием понимаются практически любые конструктивные изменения: повышение мощности двигателя, изменение подвески, рулевого управления, световых приборов (если захотите ксенон вместо галогенок), установка нестандартных порогов, силовых бамперов, ГБО, фаркопа и даже нестандартного багажника на крыше!
Допустим, решили вы установить ГБО на новый УАЗ Патриот. Вот как это будет происходить по новому ГОСТу.
Надо пойти в ГИБДД и получить разрешение на переоборудование (машину сначала пробьют по всем базам). Затем — визит с автомобилем в сертифицированную лабораторию (они в нашей стране наперечет) на предварительную техническую экспертизу. Там выдадут бумагу, что на ваш Патриот действительно можно ставить вот такое-то ГБО. После — визит в сертифицированную (это обязательно!) СТО, где установят сертифицированное ГБО. И — снова бумаги.
После СТО с утра пораньше на техосмотр — получать диагностическую карту. С распухшей папкой бумаг вернетесь в сертифицированную лабораторию, специалисты которой должны подтвердить, что всё сделано правильно. И — снова в ГИБДД, где после площадки осмотра внесут изменения в СТС и ПТС. И всё это — с документами, ксерокопиями, мокрыми печатями и проверками: «Так-так, а вот этой СТО в списке сертифицированных нет…»
Не слабо, да? Расходы на эти мытарства (не считая переездов с точки на точку, нервов и времени) — от 5000 до 20 000 рублей, в зависимости от региона. Причем во многих уголках страны таких лабораторий попросту нет, а порядок будет корректироваться сообразно местным условиям.
И вроде бы всё верно: сложное и опасное оборудование должно быть установлено правильно, без нарушений. Но знаете, в чем прикол? Если завтра я куплю точно такой же Патриот и захочу поставить точно такое же ГБО, мне придется пройти те же круги ада! Так почему, черт возьми, не сделать единый реестр стандартных изменений? Допустим, на УАЗ Патриот в возрасте до трех лет (машина считается новой и не требует регулярного техосмотра) можно устанавливать такое-то ГБО такого-то поколения — и полный список уполномоченных сервисных центров. То же с фаркопами, багажниками и т. д. Можно сразу ехать на СТО и ставить оборудование!
Но нет, наш человек должен пострадать. И заплатить. И ведь все говорят только о том, как затюнинговать автомобиль. А как его, простите, растюнинговать? Купил машину со старым ГБО: техосмотр уже не пройти, ставить новое оборудование дорого… Может, снять баллон и дело с концом? Не-а! Написано в СТС, что установлено ГБО, - значит, должно быть! А если его нет — кто снимал, качественно ли провел работу, есть ли карта техосмотра, чист ли выхлоп? И всё по кругу, но в обратном направлении: разрешение на снятие, уполномоченный сервис, техосмотр, подтверждение сертифицирующего органа, ГИБДД…
А если нет отметки в СТС на переоборудование — штраф 500 рублей. И требование устранить «самопал». Не покажешь гаишникам в течение десяти дней возвращенный в девственное состояние автомобиль — его автоматически снимут с регистрации.
И ведь об эту стену будут биться обычные автомобилисты, которым на Весты, Солярисы и Rio нужны, по большому счету, фаркоп, багажник, ГБО — и всё! Те, кто чипуют и жестко тюнингуют свои тачки, давно уже нашли ходы-выходы. Например, на внедорожник ставят нестандартный бампер, который кое-как соответствует требованиям безопасности, а после оформления документов вместо него кроят силовой бампер-швеллер. Как гаишник на дороге его проверит? Написано в СТС, что установлен нестандартный бампер? Вот он, нестандартный! Всё, гуляй, служивый.
Ходить по инстанциям станут немногие — только самые честные и желающие сэкономить хоть какую-то копейку. А подавляющее большинство заплатит за бумажки. Сейчас подобная услуга «под ключ» стоит около 15 тысяч рублей. Может, будет дороже. Зато все довольны. Как вы понимаете, к безопасности вся эта бумажно-денежная волокита не имеет никакого отношения. Просто дойка.
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