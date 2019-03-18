Стимулировать переход транспортных средств на газомоторное топливо решили на всех уровнях.

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Минэнерго разработало федеральную подпрограмму «Развитие рынка газомоторного топлива», в рамках которой планируется субсидировать разработки автомобилей на газу, закупать такую технику для муниципальных и коммунальных нужд, компенсировать часть затрат на перевод техники на ГБО таксистам и пассажирским перевозчикам и даже доплачивать частным автовладельцам за перевод автомобилей на газ.

Подпрограмма входит в государственный проект «Энергоэффективность и развитие энергетики». Газомоторному топливу в ней посвящена значительная часть. Предполагается, что субсидирование должно помочь не только развитию рынка газомоторного топлива, но и улучшить экологию, ведь автомобили на газу выбрасывают в атмосферу значительно меньше вредных веществ, чем бензиновые или дизельные.

Правда, воспользоваться помощью государства смогут не все. Предполагается, что возраст автомобиля не должен превышать пять лет. В Минэнерго предложили выделять из бюджета 27 тыс. руб. владельцам легковых автомобилей, пишут «Известия», которые ознакомились с проектом. При этом референтная стоимость переоборудования машины на ГБО определена на отметке в 90 тыс. руб. Владельцы легкого коммерческого транспорта получат 48 тыс. руб., автобусов малой вместимости (длиной до 8 метров) — 63 тыс. руб., других автобусов — 111 тыс. руб., грузовиков — 114 тыс. руб., а магистральных тягачей — 147 тыс. руб.

«Никакого различия по владельцам не делается. И мы ожидаем, что основной объем транспортных средств, переоборудованных по программе, составит именно личный транспорт, принадлежащий гражданам», — сообщили изданию в пресс-службе министерства энергетики.

За пять лет Минэнерго предлагает выделить на субсидии и компенсации 187 млрд руб. В ведомстве отмечают, что по их прогнозу порядка 80% тех, кто воспользуется возможностью получить компенсации за установку ГБО, станут частные автовладельцы. Программу планируется реализовывать в тех регионах, которые подадут соответствующую заявку. Средства будут выделены из федерального бюджета, но организацией процесса выплат компенсаций и субсидий займутся региональные власти.

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Фото: Владимир Мир/«За рулем»