Что будет с ресурсом двигателя при переходе на ГБО — ответ эксперта

Разобрав редакционную Алмеру, на которой в свое время было установлено газовое оборудование, обнаружили, что выпускные клапаны и их сёдла нуждаются в замене. Стоит ли из-за этого отказываться от перевода машины на газовое топливо? На вопрос читателя отвечает эксперт ЗР.

Материалы по теме
Переводим автомобиль на газ: сколько потратим и сколько сэкономим

В посвященном седану Nissan Almera материале (речь о машине из редакционного парка, которую после пробега 120 000 км подвергли полной ревизии с разбором всех узлов и агрегатов. — Прим. ред.) сказано, что клапаны пострадали от применения газа. А как же тогда эксплуатировать машины на таком топливе?

Можно установить на автомобиль ГБО, эксплуатировать его как обычный и, дождавшись проблем с клапанным механизмом, отремонтировать двигатель, применив некоторые усиленные детали: сёдла выпускных клапанов, клапаны и их направляющие, изготовленные из жаропрочных сплавов.

Однако лучше провести комплекс работ заблаговременно, до перевода автомобиля на газ.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые