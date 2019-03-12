Вечная проблема: кто уступает — кто из двора или кто во двор?! Распространенная ситуация: у одного водителя преимущественное право проезда, но нет технической возможности ехать. А у другого — наоборот. ЗР объясняет, как проще разъехаться, взяв инициативу в свои руки. Что будет с ресурсом двигателя при переходе на ГБО — ответ эксперта Разобрав редакционную Алмеру, на которой в свое время было установлено газовое оборудование, обнаружили, что выпускные клапаны и их сёдла нуждаются в замене. Стоит ли из-за этого отказываться от перевода машины на газовое топливо? На вопрос читателя отвечает эксперт ЗР. Тормозим на широких шинах — результат вас удивит Зависит ли вообще тормозной путь от ширины шин? Испытания ЗР подтверждают: зависит! Хотя, на первый взгляд, данное утверждение может противоречить законам физики.