Материалы по темеПереводим автомобиль на газ: сколько потратим и сколько сэкономим
В посвященном седану Nissan Almera материале (речь о машине из редакционного парка, которую после пробега 120 000 км подвергли полной ревизии с разбором всех узлов и агрегатов. — Прим. ред.) сказано, что клапаны пострадали от применения газа. А как же тогда эксплуатировать машины на таком топливе?
Можно установить на автомобиль ГБО, эксплуатировать его как обычный и, дождавшись проблем с клапанным механизмом, отремонтировать двигатель, применив некоторые усиленные детали: сёдла выпускных клапанов, клапаны и их направляющие, изготовленные из жаропрочных сплавов.
Однако лучше провести комплекс работ заблаговременно, до перевода автомобиля на газ.
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