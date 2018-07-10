ГИБДД идет навстречу: упростился порядок установки газобаллонного оборудования

Не дожидаясь принятия новых регламентов, в ГИБДД решили самостоятельно упростить процедуру согласования установки ГБО на автомобили.

Установка газобаллонного оборудования (ГБО) в России всегда пользовалась популярностью. Причем на газ переводят не только массовые бюджетные автомобили, но и дорогие люксовые.

С учетом феноменального роста цен на топливо, который произошел весной, популярность ГБО только выросла. Да, автомобиль теряет в мощности, но газ пока в нашей стране дешевле бензина.

Судя по всему, в ГИБДД столкнулись с массовыми обращениями за согласованиями на установку такого оборудования: ведомство самостоятельно изменило процедуру согласования всех переделок.

Сама процедура подразумевает несколько визитов в Госавтоинспекцию. Сначала автовладелец должен обратиться в испытательную лабораторию, пройти экспертизу и получить предварительное заключение о возможности установки ГБО. Вместе с ним он должен поехать в ГИБДД, там написать соответствующее заявление и предоставить автомобиль на осмотр. С положительным заключением автовладелец отправляется в автосервис и устанавливает оборудование. Затем он вновь идет в испытательную лабораторию и получает уже финальное заключение. Далее ему предстоит еще один визит в ГИБДД, которая выдает свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности, и зарегистрировать изменения. Оформление всех документов занимает несколько дней, пишет «КоммерсантЪ», и требует до 10 тыс. рублей. Если же не пройти все эти «круги ада», первый же инспектор может приостановить регистрацию автомобиля из-за несогласованных внесений изменений в конструкцию автомобиля.

В ГИБДД решили сделать жизнь желающих перевести автомобиль на газ легче и отменили первый визит, а само заявление об его установке подается по электронной почте (ответ также приходит в виде электронного письма).

ГИБДД хочет упростить легализацию переделок в автомобиле и подготовила соответствующие изменения. Сейчас доработанные предложения находятся на рассмотрении в правительстве.

Оспорить процедуру регистрации автомобилей пытались в Верховном суде. Но высшая судебная инстанция встала на сторону МВД.

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин назвал автомобили на газомоторном топливе гораздо более экологичными, чем электромобили.

Фото: Владимир Миро/«За рулем»