Тюнинг по новым правилам отложили на год

Процесс согласования изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств, пока останется прежним из-за острого недостатка аккредитованных компаний.

Материалы по теме Государство поборется с фиктивным техосмотром. Цены вырастут

Более жесткие правила легализации тюнинга, которые должны были начать действовать с 1 июля этого лета, переносятся на 1 июля 2020 года.

Напомним, что реформа предусматривала новые требования к испытательным лабораториям, проверяющим правильность и надежность установки, например, газобаллонного оборудования, лебедок, силовых бамперов, а также фаркопов, дополнительных багажников и так далее. Нововведение пришлось перенести из-за отсутствия в правилах возможности дистанционной экспертизы и, как следствие, невозможности оформить тюнинг жителям большинства регионов страны: в России сегодня насчитывается лишь 17 аккредитованных лабораторий.

В результате Коллегия Евразийской экономической комиссии была вынуждена перенести дату вступления в силу ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» на год, пишет «Коммерсантъ». Тем временем с 1 июня действуют новые требования к оформлению в ГИБДД изменений, вносимых в конструкцию транспортных средств: автомобилист подтверждает возможность тюнинга в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании чего получает разрешение в ГИБДД, затем вносит описанные изменения, проверяет их в лаборатории и узаконивает их в ГИБДД, получая новое СТС.

Сегодня проверка внесенных изменений может проводиться лабораториями по предоставляемым автовладельцами фотографиям. ГОСТ 33670 предусматривает исключительно проверку самого автомобиля с предоставления его экспертам. Из-за того что на территории России сегодня действует лишь 17 аккредитованных лабораторий, вступление более строгого ГОСТа в силу было перенесено.

По мнению членов Коллегии Евразийской экономической комиссии, за год количество лабораторий должно увеличиться в несколько раз, и их будет достаточно для того, чтобы автомобилисты, например, Чукотки или Калининграда, не были вынуждены проезжать тысячи километров, чтобы предоставить доработанный автомобиль экспертам на проверку. По данным Росаккредитации, в данный момент рассматриваются заявки на аккредитацию еще от десяти лабораторий.

С другими материалами рубрики «Закон» можно ознакомиться здесь.

Фото: Tim Meyer/Unsplash