Государство будет бороться с фиктивным техосмотром. Цены при этом вырастут

Новые требования к техосмотру транспортных средств, которые Госдума приняла накануне, вступают в силу в РФ через год. Сегодня РСА подробно разъяснила, в чем будут заключаться нововведения.

Требования к процедуре техосмотра будут ужесточены, а надзирать за ним уполномочены два ведомства — РСА и ГИБДД. Аккредитовывать операторов будет РСА, а надзирать за организацией и проведением процедуры, ее легитимностью, и наличием технического оснащения будет ГИБДД. У полицейских будет право проводить внеплановые внезапные проверки уполномоченных пунктов и даже производить «контрольные закупки», то есть под видом автовладельцев проходить техосмотр. Особое внимание ведомства будет направлено на техосмотр общественного транспорта.

На пункте ТО оператор по итогам осмотра автомобиля сформирует диагностическую карту в электронном виде, заверенную усиленной квалифицированный электронной подписью. Это также одна из новых мер борьбы с мошенниками. При желании автовладельца, документ ему могут и распечатать, но основанное значение будет иметь именно электронная форма, без нее бумажка остается только бумажкой и законной силы не имеет.

Данные о техосмотре будут поступать в облачное хранилище, и при оформлении полиса ОСАГО страховая компания увидит, есть ли соответствующий документ у автовладельца. Без него полис не выдадут.

Каждый заезд на ТО будет сопровождаться фотографией транспортного средства с указанием координат места нахождения автомобиля, даты и времени начала и окончания техосмотра. В окончательной редакции документа от полной видеосъемки процедуры решено было отказаться.

Особые требования будут предъявлены к пункту инструментального контроля — при аккредитации будет определена его пропускная способность (сколько машин в сутки он в состоянии проверить), и после выполнения нормы прием машин автоматически закрывается, то есть диагностическую карту оформить будет невозможно.

К каждой диагностической линии ПиКа будет прикреплен один эксперт. Он должен обладать соответствующей квалификацией, которую будет подтверждать раз в два года.

То есть предполагается сделать все возможное, чтобы ТО невозможно было пройти, минуя реального, а не виртуального оператора техосмотра. Поскольку за время управления техосмотром РСА, система пунктов ТО была практически разрушена, пока неясно, будет ли их на первых порах достаточно, чтобы автовладельцы как раньше, не томились в очередях. Очевидно, что с этим будет полегче в крупных городах, а вот в малонаселенных регионах, где бизнес техосмотра по этой причине окажется не очень рентабельным, возможно, будет посложнее.

Теперь о ценах на ТО. Представители РСА объяснили журналистам, что сильно они вырасти не должны, но то, что корректировке подвергнутся, это очевидно. По их оценкам, сегодня проведение техосмотра не может стоить менее 1000 рублей, а между тем, в Дагестане это сейчас всего 350 рублей, а в Тюмени — 290 рублей. В любом случае, размеры тарифов будут определять региональные власти самостоятельно, предварительно согласовывая сумму в Федеральной антимонопольной службе.

До сих пор н рассмотрении законодателей остается внесение изменений в КоАП и Уголовный кодекс. В первом случае — это административный штраф для автовладельца за отсутствие легитимного техосмотра — предположительно 2000 рублей. Во втором — наказание для владельцев пунктов техосмотра за различные нарушения процедуры и проведение процедуры без аккредитации.

Поправки в закон о техосмотре должны искоренить широко распространенную сейчас практику, когда водители не приезжают на пункт техосмотра для реальной проверки, а покупают документы, отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. По некоторым оценкам, сейчас так делают до 80% автовладельцев, покупающих полисы ОСАГО.

А вот мнение наших экспертов — с чего следует начинать реформу техосмотра.

Ранее справедливоросы предлагали вообще отменить техосмотр для некоммерческих легковых автомобилей. Вместо этого, его решили усложнить и сделать строже.



Фото: Depositphotos