Статью о том, каким в идеале должен быть технический осмотр автомобилей, обсуждали и комментировали весьма активно. Но вопросы все-таки остались. Так что давайте продолжим дискуссию.

— В материале «Новая реформа техосмотра: опять профанация» высказано недовольство действующим состоянием дел, но не прозвучало конкретных предложений. Что нужно, по мнению «За рулем», сделать для наведения порядка в процедуре проведения техосмотра?

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— Многие водители обслуживают свои машины самостоятельно и содержат их в идеальной форме. Роль государства сводится к контролю. Причем этот контроль водитель почему-то обязан оплачивать (или стоять в очередях), что побуждает уклоняться от этой процедуры.

Проверки технического состояния могут осуществлять различные структуры: полиция, страховщики и даже Ассоциация каскадеров. Результат зависит от честности организации: будет она закрывать глаза на то, что автомобиль не годен к эксплуатации, или нет? Чем закончились все предыдущие попытки что-то наладить, известно. Так что начинать придется с победы над коррупцией, в данном случае речь идет о неприкрытой продаже «талонов». Без этого любые реформы лишены смысла.

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