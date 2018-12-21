Такая реформа техосмотра работать не будет! Мнение читателя

В стране начался очередной виток борьбы с левым техосмотром. Новый пакет законопроектов предусматривает и штрафы для водителей, и строгие наказания для операторов техосмотра. Но изменить ситуацию эти меры не помогут, уверен читатель ЗР, знающий систему изнутри.

Вот что написал в редакцию Валерий Михайлов из Екатеринбурга (ООО «Технический осмотр»):

— Вспомните, по какой причине забрали и передали технический осмотр от МВД к РСА, ссылаясь на многочасовые очереди и катастрофическую нехватку пунктов техосмотра. А как вы думаете, у РСА были пункты технического контроля автомобилей? Конечно же, нет. Их не было ни одного.

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Вся та реформа затевалась для перераспределения денежных потоков и, как следствие, для сокращения штата сотрудников ГАИ, потому что средства, которые поступали от ТО государству, ушли в РСА. Так появились фиктивные техосмотры — не только частных машин, но и транспорта, который массово перевозит людей (автобусы, маршрутки, такси), и спецмашин, перевозящих опасные грузы.

А теперь давайте посмотрим, что приняли в первом чтении законопроекта о борьбе с фиктивным техосмотром автомобилей.

Фото- и видеофиксация процедуры техосмотра

Это хорошо, но мы делали это и раньше.

Предполагается, что диагностическая карта, необходимая для получения полиса ОСАГО, будет формироваться по результатам ТО только в электронном виде в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта. Это должно исключить возможность выдачи поддельных диагностических карт.

Возможно, это поможет, но это не панацея от всех бед ТО.

На мой взгляд, очень правильно сформулирована позиция профильного комитета Госдумы: «Положения законопроекта, касающиеся диагностической карты, сформулированы неконкретно и нечетко», — сказал на заседании председатель комитета Евгений Москвичев.

Предлагается разделить контроль за соблюдением операторами техосмотра требований аккредитации, оставив его в компетенции Российского союза автостраховщиков (РСА).

Вот отсюда и начинаются все беды теперешнего техосмотра, потому что страховщики заинтересованы в выдаче диагностических карт любыми путями — без этого не оформить страховку. И понятно, что РСА тут совершенно лишнее звено, которое ни тогда, и ни сейчас не может помочь этой реформе.

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Что, на мой взгляд, может реально изменить ситуацию с техосмотром:

контроль за соблюдением установленных правил проведения технического осмотра надо оставить за МВД России;

требования по аккредитации, все регламенты проведения техосмотра и технический надзор за состоянием используемого оборудования — передать союзу «Техэксперт».

Есть еще один аспект, о котором хочется сказать. Зная, что автомобиль — объект повышенной опасности, следует со старших групп детского сада обучать правилам движения и рассказывать, почему нужен технический осмотр на транспорте.

И еще. Хватит проводить технический осмотр пассажирского транспорта, спецтранспорта и опасных грузов где-то в глубинке «на коленке». Для этих целей нужны специализированные техцентры, обладающие технической базой, квалифицированным персоналом и многолетним опытом, при которых в обязательном порядке должны быть специалисты по газобаллонному оборудованию. Предполагаю, что в скором времени появится большое количество автомобилей на природном газе, на сжиженном природном газе и пропан-бутане. Это единственная возможность улучшить экологию больших городов, которые уже задыхаются от смога.

Текст: Валерий Михайлов, ООО «Технический осмотр» (г. Екатеринбург)

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