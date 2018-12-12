Госдума начала борьбу с фальшивым техосмотром

Депутаты в первом чтении приняли проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального проведения.

Первый законопроект вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направлен на противодействие массовому оформлению диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств. Это приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий. Те пункты инструментального контроля, которые будут пойманы на оформлении фальшивой карты без проведения реального техосмотра, будут оштрафованы: должностные лица — в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридические лица — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Рассматривается возможность дисквалификации технических экспертов за нарушения, выявленные в ходе их работы. Для водителя за управление машиной без диагностической карты предусмотрен штраф в 2 тыс. рублей.

Вторым законопроектом вводится уголовная ответственность оператора техосмотра за проведение ТО без соответствующей аккредитации. Эта мера направлена на пресечение массовой продажи «серых» диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

Два этих законодательных проекта в КоАП и УК РФ соответствуют базовому закону о техосмотре автомобилей, предусматривающему видеоконтроль за проведением процедуры техосмотра, установление госконтроля за работой операторов и оформление диагностической карты в виде электронного документа.

Недавно прошла информация, что в Москве у таксистов изымают автомобили за отсутствие отметки о техосмотре.

Реформа техосмотра неизбежно потянет повышение стоимости услуги, особенно учитывая тот факт, что тарифы, которые устанавливаются региональными властями самостоятельно в каждом регионе, не менялись с 2012 года.



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