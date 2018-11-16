Обязательный техосмотр подорожает после реформы

О пересмотре тарифов, которые устанавливаются местными властями, попросили операторы, проводящие диагностику транспортных средств.

Вокруг пакета законопроектов Минэкономики, которые ведомство подготовило для реформы системы обязательного техосмотра, не утихают споры. На обсуждении в Госдуме вопросы к министерству возникли не только у депутатов, но и у представителей профильных ассоциаций.

Одна из законодательных инициатив Минэкономики предусматривает введение обязательного фото- видеоконтроля на пунктах инструментального контроля. По задумке ведомства все записи будут отправляться в облачное хранилище. Это и планируемый возросший поток повлекут дополнительные расходы для операторов техосмотра.

По словам представителей отрасли, после принятия пакета законопроектов честно захотят проходить техосмотр до 80% автовладельцев, и операторы с возросшей нагрузкой не справятся. А при нынешних тарифах на обязательный техосмотр модернизировать оборудование не получится.

Тарифы устанавливают региональные власти. Например, в Москве он составляет 720 руб. и не менялся с 2012 года, а в Новосибирске и вовсе 450 руб. При этом, пишет «КоммерсантЪ», тарифы рассчитывались по методике Федеральной антимонопольной службы, которая была утверждена в 2011 году.

Также операторы говорят о плохой защищенности базы ЕАИСТО, а представитель «Опоры России» назвал предлагаемые Минэкономикой меры, в основном, карательными, предложив ведомству поменять их, с тем чтобы диагностические карты смогли выдавать и дилеры, у которых машина проходит техобслуживание.

Другая проблема связана с планируемым введением штрафа в 2000 руб. за непройденный техосмотр. Минэкономики предлагает фиксировать это нарушение камерами. Но существующие системы не готовы к обработке такого количества обращений. Например, московские камеры фиксируют до 80 млн проездов транспортных средств в сутки, столько же обращений должна обрабатывать база МВД, которая просто к этому не готова. Именно по этой причине в Москве так и не запустили эксперимент по фиксации камерами автомобилей без ОСАГО. Сами комплексы готовы фиксировать такие нарушения, а вот информационные базы МВД и Российского союза автостраховщиков — нет.

Летом страховщики потребовали повысить расценки на прохождение обязательного техосмотра: по их мнению, слишком низкая цена как раз и привлекает мошенников, оформляющих диагностические карты.

Правила техосмотра могут снова поменять и вносить всю информацию о нем в электронный ПТС.

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