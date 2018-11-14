За непройденный техосмотр будут штрафовать на 2000 рублей. Каждый день!

Поправки предусматривают штрафы для автомобилистов и уголовную ответственность для техсервисов.

Диагностические карты станут электронными и будут храниться в базе вместе с видеозаписями процесса осмотра

Госдума РФ в ближайшие дни должна принять ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), которые помогут реформировать техосмотр транспортных средств. Суть поправок состоит в привлечении к ответственности водителей транспортных средств, не прошедших техосмотр, и владельцев автосервисов, которые занимаются проведением техосмотра, не имея для этого аккредитации. Таким образом, водителям будет выписываться штраф в размере 2000 рублей, причем фиксироваться нарушения будут не только инспекторами ГИБДД, но и видеокамерами, а сотрудников неаккредитованных сервисов посадят на полгода.

Работать новые законы должны следующим образом. При фиксации на дороге автомобиля без ТО его владельцу будет автоматически выписываться штраф в размере 2000 рублей, но не чаще чем раз в 24 часа с момента первого проезда под зафиксировавшей нарушение видеокамерой.

Для сервисов и их работников законодатели вводят, во-первых, штрафы, пишет «Коммерсантъ». Для юридического лица уже действует штраф в 300 000 рублей, если он выдал диагностическую карту на транспортное средство, которое не проходило осмотр, либо скрыл выявленные недостатки. Теперь штраф предусматривается и для замешанных в афере работников сервиса — 10 000 рублей. Повторное нарушение будет грозить работнику дисквалификацией, а фирме — штрафом в размере до 500 000 рублей. Передача же в систему неверных данных ТО будет чревата не только для сервиса, но и для ответственного работника, который получит штраф в 10 000 рублей.

Правки в Уголовный кодекс будут вноситься в ст. 171 «Незаконное предпринимательство». Предполагается, что за проведение ТО без необходимой аккредитации замешанные в этом сотрудники могут получить не только штраф до 300 000 рублей, но и быть арестованными на срок до 6 месяцев.

Напомним, что реформа техосмотра подразумевает также переход на электронные диагностические карты и введение обязательной фотовидеофиксации процесса осмотра. Так государство намерено бороться с покупкой фиктивных диагностических карт. По оценке экспертов, только 20% автовладельцев проходят техосмотр по всем правилам.

Частые ДТП и большие пробеги станут поводом для более частого прохождения обязательного техосмотра.

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