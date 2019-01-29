В Госдуме предложили отменить техосмотр

Речь идет только о личных автомобилях. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия».

Справедливоросы предлагают отменить техосмотр для некоммерческих легковых автомобилей. Такой законопроект внес сегодня в Госдуму председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Законопроект касается легковых автомобилей, которые не используются для коммерческих пассажирских перевозок, в такси или как служебный транспорт.

Миронов в пояснительной записке объясняет, что техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения. Число аварий по вине неисправных транспортных средств не превышает 3,8%, а действующая система техосмотра никак не способствует предотвращению таких аварий. При этом более трети таких аварий (37,1%) имеют сопутствующий фактор, а именно связаны с состоянием улично-дорожной сети. Зато коррупционная составляющая в этой области довольно высока. И в лучшем случае проведение техосмотра превращается в бюрократическую процедуру с покупкой символической бумажки. Реальной диагностикой неисправностей и ремонтом владельцы все равно занимаются самостоятельно.

Вот что действительно не мешало бы сделать, считает глава справедливоросов, так это усилить ответственность автомобилистов за эксплуатацию неисправных транспортных средств. Это могло бы стать альтернативой техосмотру. На сайте фракции был проведен опрос на тему отмены техосмотра, и предложение поддержало большинство его участников. Миронов надеется, что коллеги в Госдуме «прислушаются к требованиям людей и здравого смысла».

Другой точки зрения придерживается читатель «За рулем», знающий систему изнутри. Но он предлагает свое решение проблемы техосмотра.

В середине декабря прошлого года Госдума в первом чтении приняла проекты законов, направленных на борьбу с фальшивыми диагностическими картами техосмотра автомобиля без его реального проведения.



Фото: depositphotos.com