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Ездить со снегом на крыше автомобиля опасно: названы причины

Эксперт Ян Хайцеэр перечислил три причины убрать снег с крыши автомобиля

Ездить на машине со снегом на крыше опасно, так как это грозит аварией, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он пояснил, что снег может отлететь в едущую сзади машину, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Дворники могут не справиться, и случится ДТП.

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Похожим образом при торможении снег с крыши машины может завалить стекло водителю, и дворники тоже могут справиться не сразу.

Снег с крыши эксперт рекомендует убирать как можно быстрее, иначе он превратится в лед и при очистке останутся царапины на краске.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: m24.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 261
15.12.2024 
Фото:Unsplash
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