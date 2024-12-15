Ездить со снегом на крыше автомобиля опасно: названы причины
Эксперт Ян Хайцеэр перечислил три причины убрать снег с крыши автомобиля
Ездить на машине со снегом на крыше опасно, так как это грозит аварией, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Он пояснил, что снег может отлететь в едущую сзади машину, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Дворники могут не справиться, и случится ДТП.
Похожим образом при торможении снег с крыши машины может завалить стекло водителю, и дворники тоже могут справиться не сразу.
Снег с крыши эксперт рекомендует убирать как можно быстрее, иначе он превратится в лед и при очистке останутся царапины на краске.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
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Источник: m24.ru
Фото:Unsplash
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15.12.2024
Фото:Unsplash
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