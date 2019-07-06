Как сократить расходы на топливо летом: 8 простых способов

«За рулем» собрал для вас простые методы сократить расходы на горючее. Сейчас это особенно актуально.

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«Старайтесь не ехать выше 80–90 км/ч. Превышая эту скорость, расход топлива будет увеличиваться в гелиометрической прогрессии»

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Гелиометрическая прогрессия, упомянутая в эпиграфе, — это гениальный новояз. Много глупостей бродит по Сети, но эта меня развеселила. Да и в тему подходит, потому что как-то связана и с солнцем, и с экономией. А нам как раз нужно попытаться снизить расход топлива в жаркое время года.

Летний расход топлива практически всегда ниже зимнего. Не надо греть машину, не нужно ползать по снежным брустверам, нет надобности в шипованной резине. Но это никоим образом не означает, что если на улице жара, то никому не хочется сэкономить при посещении АЗС. Бумажники на жаре, увы, не расширяются…

Топл иво

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К сожалению, первый же совет будет совсем непопулярным. Например, банальное использование 92-го вместо 95-го в жару ничем хорошим не кончится. Напротив, все топливные гуру советуют заливать в жаркую погоду высокооктановый 98-й — это, мол, предотвратит нежелательную детонацию. Увы — они правы.

Где тут экономия? Назовем это отложенной экономией: вы продлеваете срок службы своего двигателя, избегая преждевременных ремонтов.

И еще про топливо. Тем, кто выискивает АЗС с самыми низкими ценниками, бубня про себя, что «все они из одной бочки», напомню, что при каких-либо проблемах с гарантийным мотором на сервисе сразу же потащат пробу топлива из вашего бака на экспертизу. Шаг вправо, шаг влево — вердикт: «Отказать!».

Колеса

Если вы не собираетесь в жару штурмовать Гримпенские трясины и им подобные места, то для асфальта смело можете поднять давление в шинах на пару десятых. Много не выгадаете, но один-два процента будут ваши…

Окна, климат-контроль и… маршрут!

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И открытые в жару окна, и работающие кондеи — все это приятно для тела, но крайне вредно для кошелька. Крайне желательно для экономии окна позакрывать (разве что щелочку оставить), а кондеи выключить или хотя бы убавить их аппетит, чуть увеличив заданную температуру. А чтобы езда все-таки доставляла удовольствие, можно совершать часть поездок в прохладное время суток. Кстати, в этом есть и другой аспект экономии: если ночью меньше пробок, то и расход будет ниже… Не случайно бывалые дачники все чаще пытаются вырваться из города кто в пять утра, кто в час ночи. Сколько при этом удастся сэкономить, неизвестно: как повезет…

К сожалению, ночная езда не избавляет от дневных пробок. Мы не в силах их одолеть, но всегда можно попытаться в них не попадать. Тут совет банальный: пользуйтесь маршрутником, который иногда дает дельные советы.

Фильтр

Лето — это пыль, тополиный пух, мухи и прочие удовольствия. Посему не забывайте периодически заменять воздушный фильтр. Он, заслоняя собой дорогу пыли, невольно ухудшает наполнение цилиндров двигателя, а это непосредственно влияет на расход горючего. При этом реальное состояние такого фильтра важнее, чем его бренд — грубо говоря, при полностью забитом фильтре мотор просто заглохнет. Эффект от своевременной замены фильтра может составлять пару процентов.

Следите за крышей

Устанавливать на крышу багажник всегда лень, а снимать его — и вовсе неохота. Но если сиюминутной необходимости в нем нет, то все-таки сделайте это: освобожденная крыша может подарить вам процентов десять экономии. Заодно можно немножко разобраться в багажном отделении: вдруг обнаружите там коньки или лыжные ботинки…

Абсолютное оружие

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Абсолютное или не абсолютное, но именно стиль вашей езды — хоть летом, хоть зимой — перевешивает все остальные попытки на чем-то сэкономить. Причем в жару сэкономить можно даже больше, чем зимой: ведь как ни крути, а манящий вид сухого ровного шоссе, уходящего вдаль, невольно провоцирует нажать на педальку посильнее и порезче. И если владельцу какой-нибудь Панамеры на расход, скорее всего, наплевать, то бюджетные автомобильчики, пытающиеся как-то самоутвердиться выжиманием из моторчиков последних сил, должны все-таки решить — мы экономим или играем в догонялки? Совмещения не получится, а расход на трехзначных скоростях легко может превысить привычные циферки раза в два. А то и в три.

Отдельно отмечу, что по указанной причине расход топлива на пустой дороге может быть даже выше, чем на загруженной.

Всех, кто хочет предложить иные способы экономии в летнее время года (кроме сапсанов, пароходов и самолетов), приглашаем высказаться.

Фото: depositphotos.com