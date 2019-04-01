Как сократить расход — только действенные способы

Топливо на АЗС вряд ли подешевеет. Но прожорливость машины реально сократить без применения нанотехнологий. ЗР объясняет, как именно.

«Расход топлива при эксплуатации автомобиля имеет личностную составляющую»

Из умной книжки в библиотеке


Купив автомобиль, люди начинают экономить топливо. Это немного странно, не правда ли? Ведь для того, чтобы сэкономить топливо (или на топливе), автомобиль правильнее было бы продать.

Первый абзац я целиком позаимствовал из той же умной книги [1], откуда взял и эпиграф. Ее название привожу в конце, хотя и не очень-то верю, что кто-то полезет ее искать и читать. Там вообще много интересных мыслей — сразу видно, что писали не блогеры, а ученые. Приведу еще одну из них:

На сегодняшний день главным резервом по снижению расхода топлива автомобилем является повышение мощности его двигателя.

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Необычно звучит, правда? Ведь любой блогер знает, что чем меньше «лошадей», тем экономичнее машина. Но он потому и блогер, а не профессор, что умных книжек не читал и не писал — он развлекает совсем другую аудиторию.

Как мощность способствует экономичности? Вновь отсылаю к упомянутой книжке, а здесь вкратце процитирую ее авторов. Если автомобиль движется равномерно, то при прочих равных условиях любое совершенствование рабочего процесса в ДВС (повышение степени сжатия, увеличение числа клапанов и т.п.) приведет к повышению эффективной мощности — машина начнет разгоняться. Для сохранения равномерного движения придется уменьшить подачу топлива и, соответственно, снизить его расход.

Примеров из истории довольно много. Дефорсированные Волги, как и Москвичи, во все советские времена были прожорливее своих «мощных» коллег. А современный шведо-китаец Вольво S90 с мотором в 249 л.с. потребляет горючки вдвое меньше, чем та же Волга, мотор которой в два с лишним раза слабее (90 л.с.).

Впрочем, я отвлекся. Просто хотел лишний раз подчеркнуть, что мощный автомобиль очень даже способствует экономичной езде. Однако сейчас попробуем прикинуть, каким образом можно умерить аппетит не абстрактного автомобиля, а лично вашего. Мы время от времени возвращаемся к этой теме, поэтому прошу прощения у тех, кто и так всё знает. Таким людям можно только позавидовать, хотя зависть — смертный грех…

Итак, самое мощное и самое эффективное средство для снижения прожорливости машины — это изменение стиля езды. Взгляните еще раз на эпиграф — он как раз об этом. Большинство водителей искренно не понимают, как вообще можно двигаться на машине плавно, без кикдаунов и торможений «в дым».

Почему-то многие убеждены, что разговоры об экономичном стиле езды сводятся к вот таким вот скоростям. Ничего подобного: при излишне низкой скорости никакой экономии вы не добьетесь. К тому же езда на высшей передаче при невысокой скорости очень негативно отразится на здоровье мотора. Когда я ездил на одном баке из Москвы в Питер и обратно, то на спидометре было около 90…
Почему-то многие убеждены, что разговоры об экономичном стиле езды сводятся к вот таким вот скоростям. Ничего подобного: при излишне низкой скорости никакой экономии вы не добьетесь. К тому же езда на высшей передаче при невысокой скорости очень негативно отразится на здоровье мотора. Когда я ездил на одном баке из Москвы в Питер и обратно, то на спидометре было около 90…

— Незачем покупать мощную машину, чтобы тащиться вместе со всеми! — учил меня жизни один высокопосаженный добрый человек. — Не хочешь нормально ездить — пересаживайся на Оку!

Спорить на эти темы мне неинтересно. Впрочем, обладатели бюджетных машинок, в свою очередь, зачастую тоже хотят что-то «доказать» обладателям более престижных моделей. Дескать, это я только снаружи Логан или Ларгус, а вот сейчас как выкручу мотор на светофоре, и как «сделаю» всех! Догадывается ли Ауди в соседнем ряду, что ее кто-то «сделал», таким гонщикам неведомо.

Если хотя бы часть поездки происходит в подобных режимах, то ни свечи, ни масла, ни моющие бензины не сэкономят вам ничего.
Если хотя бы часть поездки происходит в подобных режимах, то ни свечи, ни масла, ни моющие бензины не сэкономят вам ничего.

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Ладно, каждому — свое. Но главный резерв по части экономии — здесь: основная энергия тратится как раз для придания массе ускорения. И расход топлива на одном и том же автомобиле в схожих условиях легко может отличаться на десятки и даже на сотни процентов! Тем, кто не хочет с этим соглашаться, нет никакого смысла искать иные пути экономии, подбирая моторные масла, свечи или шины. Там эффект если и будет, то совсем микроскопический по сравнению с упомянутыми потерями. Однако же вспомним и эти способы:

  • заправлять топливо с улучшенными моющими свойствами;
  • применять сверхмаловязкие масла типа 0W-16;
  • поиграть со свечами зажигания;
  • не ездить с загрязненными фильтрами;
  • чуть поднять давление в шинах, если основная езда — по асфальту;
  • не ездить без необходимости с багажником на крыше и прочими «ухудшателями» аэродинамики (а также не возить с собой ненужное барахло).

Отдельная тема — переход на газ. Сторонников у такого топлива довольно много, но я к ним не отношусь. Если бы такие автомобили повсеместно сходили с конвейера, а метановые заправки встречались с той же частотой, что и бензиновые, тогда можно было бы порассуждать. Но сегодня перевод машины на газ — это тюнинг, и не более того. К тому же отбить затраты на переделку смогут только те, кто реально много ездит. Впрочем, сегодня газовые вопросы опять всплыли на поверхность — посмотрим, надолго ли.

Другая «общечеловеческая» тема, о которой часто вспоминают читатели — это пробки. Дескать, выстраивайте маршруты так, чтобы не торчать в заторах, и будет вам счастье. Тут возразить, конечно же, нечего: ведь расход топлива на автомобиле, воняющем на одном месте, равен бесконечности.

Каким чудом можно просачиваться мимо любых пробок, мне неизвестно. Я бы сформулировал читательскую мысль иначе: если на трамвае проще, то и поезжай на трамвае. Сам именно так и делаю.
Каким чудом можно просачиваться мимо любых пробок, мне неизвестно. Я бы сформулировал читательскую мысль иначе: если на трамвае проще, то и поезжай на трамвае. Сам именно так и делаю.

К моему большому сожалению, все технические способы сэкономить на заправке сегодня начисто проигрывают организационным ухищрениям типа «трамвай вместо машины». И это вполне понятно: какой смысл выискивать какие-то энергосберегающие масла, если средняя скорость современной машины редко превышает 20 км/ч, а энергия из бензобака утекает в мировое пространство?

Всем удачи на дорогах… и на АЗС!

Литература:

1. Московкин В.В., Дзоценидзе Т.Д., Шкель А.С.,. Козловская М.А, Семикин С.Н. «Тягово-скоростные характеристики и топливная экономичность автомобиля». ЗАО «Металлургиздат», 2012 г.

2. Колодочкин М.В., Шабанов А.Ю. «Автомобиль и экономия». «Живое время», 2011 г.

Как сократить расход — только действенные способы


Как сократить расход — только действенные способы
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