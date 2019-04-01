Топливо на АЗС вряд ли подешевеет. Но прожорливость машины реально сократить без применения нанотехнологий. ЗР объясняет, как именно.

«Расход топлива при эксплуатации автомобиля имеет личностную составляющую»



Из умной книжки в библиотеке

Купив автомобиль, люди начинают экономить топливо. Это немного странно, не правда ли? Ведь для того, чтобы сэкономить топливо (или на топливе), автомобиль правильнее было бы продать.

Первый абзац я целиком позаимствовал из той же умной книги [1], откуда взял и эпиграф. Ее название привожу в конце, хотя и не очень-то верю, что кто-то полезет ее искать и читать. Там вообще много интересных мыслей — сразу видно, что писали не блогеры, а ученые. Приведу еще одну из них:

На сегодняшний день главным резервом по снижению расхода топлива автомобилем является повышение мощности его двигателя.

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Необычно звучит, правда? Ведь любой блогер знает, что чем меньше «лошадей» , тем экономичнее машина. Но он потому и блогер, а не профессор, что умных книжек не читал и не писал — он развлекает совсем другую аудиторию.

Как мощность способствует экономичности? Вновь отсылаю к упомянутой книжке, а здесь вкратце процитирую ее авторов. Если автомобиль движется равномерно, то при прочих равных условиях любое совершенствование рабочего процесса в ДВС (повышение степени сжатия, увеличение числа клапанов и т.п.) приведет к повышению эффективной мощности — машина начнет разгоняться. Для сохранения равномерного движения придется уменьшить подачу топлива и, соответственно, снизить его расход.

Примеров из истории довольно много. Дефорсированные Волги, как и Москвичи, во все советские времена были прожорливее своих «мощных» коллег. А современный шведо-китаец Вольво S90 с мотором в 249 л.с. потребляет горючки вдвое меньше, чем та же Волга, мотор которой в два с лишним раза слабее (90 л.с.).

Впрочем, я отвлекся. Просто хотел лишний раз подчеркнуть, что мощный автомобиль очень даже способствует экономичной езде. Однако сейчас попробуем прикинуть, каким образом можно умерить аппетит не абстрактного автомобиля, а лично вашего. Мы время от времени возвращаемся к этой теме, поэтому прошу прощения у тех, кто и так всё знает. Таким людям можно только позавидовать, хотя зависть — смертный грех…

Итак, самое мощное и самое эффективное средство для снижения прожорливости машины — это изменение стиля езды. Взгляните еще раз на эпиграф — он как раз об этом. Большинство водителей искренно не понимают, как вообще можно двигаться на машине плавно, без кикдаунов и торможений «в дым».

Почему-то многие убеждены, что разговоры об экономичном стиле езды сводятся к вот таким вот скоростям. Ничего подобного: при излишне низкой скорости никакой экономии вы не добьетесь. К тому же езда на высшей передаче при невысокой скорости очень негативно отразится на здоровье мотора. Когда я ездил на одном баке из Москвы в Питер и обратно, то на спидометре было около 90…

— Незачем покупать мощную машину, чтобы тащиться вместе со всеми! — учил меня жизни один высокопосаженный добрый человек. — Не хочешь нормально ездить — пересаживайся на Оку!

Спорить на эти темы мне неинтересно. Впрочем, обладатели бюджетных машинок, в свою очередь, зачастую тоже хотят что-то «доказать» обладателям более престижных моделей. Дескать, это я только снаружи Логан или Ларгус, а вот сейчас как выкручу мотор на светофоре, и как «сделаю» всех! Догадывается ли Ауди в соседнем ряду, что ее кто-то «сделал», таким гонщикам неведомо.

Если хотя бы часть поездки происходит в подобных режимах, то ни свечи, ни масла, ни моющие бензины не сэкономят вам ничего.

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главный резерв по части экономии — здесь: основная энергия тратится как раз для придания массе ускорения. И расход топлива на одном и том же автомобиле в схожих условиях легко может отличаться на десятки и даже на сотни процентов!

Ладно, каждому — свое. НоТем, кто не хочет с этим соглашаться, нет никакого смысла искать иные пути экономии, подбирая моторные масла, свечи или шины. Там эффект если и будет, то совсем микроскопический по сравнению с упомянутыми потерями. Однако же вспомним и эти способы:

заправлять топливо с улучшенными моющими свойствами;

применять сверхмаловязкие масла типа 0W-16;

поиграть со свечами зажигания;

не ездить с загрязненными фильтрами;

чуть поднять давление в шинах, если основная езда — по асфальту;

не ездить без необходимости с багажником на крыше и прочими «ухудшателями» аэродинамики (а также не возить с собой ненужное барахло).

Отдельная тема — переход на газ. Сторонников у такого топлива довольно много, но я к ним не отношусь. Если бы такие автомобили повсеместно сходили с конвейера, а метановые заправки встречались с той же частотой, что и бензиновые, тогда можно было бы порассуждать. Но сегодня перевод машины на газ — это тюнинг, и не более того. К тому же отбить затраты на переделку смогут только те, кто реально много ездит. Впрочем, сегодня газовые вопросы опять всплыли на поверхность — посмотрим, надолго ли.

Другая «общечеловеческая» тема, о которой часто вспоминают читатели — это пробки. Дескать, выстраивайте маршруты так, чтобы не торчать в заторах, и будет вам счастье. Тут возразить, конечно же, нечего: ведь расход топлива на автомобиле, воняющем на одном месте, равен бесконечности.

Каким чудом можно просачиваться мимо любых пробок, мне неизвестно. Я бы сформулировал читательскую мысль иначе: если на трамвае проще, то и поезжай на трамвае. Сам именно так и делаю.

К моему большому сожалению, все технические способы сэкономить на заправке сегодня начисто проигрывают организационным ухищрениям типа «трамвай вместо машины». И это вполне понятно: какой смысл выискивать какие-то энергосберегающие масла, если средняя скорость современной машины редко превышает 20 км/ч, а энергия из бензобака утекает в мировое пространство?

Всем удачи на дорогах… и на АЗС!

Литература:

1. Московкин В.В., Дзоценидзе Т.Д., Шкель А.С.,. Козловская М.А, Семикин С.Н. «Тягово-скоростные характеристики и топливная экономичность автомобиля». ЗАО «Металлургиздат», 2012 г.

2. Колодочкин М.В., Шабанов А.Ю. «Автомобиль и экономия». «Живое время», 2011 г.



