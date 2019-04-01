«Расход топлива при эксплуатации автомобиля имеет личностную составляющую»
Из умной книжки в библиотеке
Купив автомобиль, люди начинают экономить топливо. Это немного странно, не правда ли? Ведь для того, чтобы сэкономить топливо (или на топливе), автомобиль правильнее было бы продать.
Первый абзац я целиком позаимствовал из той же умной книги [1], откуда взял и эпиграф. Ее название привожу в конце, хотя и не очень-то верю, что кто-то полезет ее искать и читать. Там вообще много интересных мыслей — сразу видно, что писали не блогеры, а ученые. Приведу еще одну из них:
На сегодняшний день главным резервом по снижению расхода топлива автомобилем является повышение мощности его двигателя.
Как мощность способствует экономичности? Вновь отсылаю к упомянутой книжке, а здесь вкратце процитирую ее авторов. Если автомобиль движется равномерно, то при прочих равных условиях любое совершенствование рабочего процесса в ДВС (повышение степени сжатия, увеличение числа клапанов и т.п.) приведет к повышению эффективной мощности — машина начнет разгоняться. Для сохранения равномерного движения придется уменьшить подачу топлива и, соответственно, снизить его расход.
Примеров из истории довольно много. Дефорсированные Волги, как и Москвичи, во все советские времена были прожорливее своих «мощных» коллег. А современный шведо-китаец Вольво S90 с мотором в 249 л.с. потребляет горючки вдвое меньше, чем та же Волга, мотор которой в два с лишним раза слабее (90 л.с.).
Впрочем, я отвлекся. Просто хотел лишний раз подчеркнуть, что мощный автомобиль очень даже способствует экономичной езде. Однако сейчас попробуем прикинуть, каким образом можно умерить аппетит не абстрактного автомобиля, а лично вашего. Мы время от времени возвращаемся к этой теме, поэтому прошу прощения у тех, кто и так всё знает. Таким людям можно только позавидовать, хотя зависть — смертный грех…
Итак, самое мощное и самое эффективное средство для снижения прожорливости машины — это изменение стиля езды. Взгляните еще раз на эпиграф — он как раз об этом. Большинство водителей искренно не понимают, как вообще можно двигаться на машине плавно, без кикдаунов и торможений «в дым».
— Незачем покупать мощную машину, чтобы тащиться вместе со всеми! — учил меня жизни один высокопосаженный добрый человек. — Не хочешь нормально ездить — пересаживайся на Оку!
Спорить на эти темы мне неинтересно. Впрочем, обладатели бюджетных машинок, в свою очередь, зачастую тоже хотят что-то «доказать» обладателям более престижных моделей. Дескать, это я только снаружи Логан или Ларгус, а вот сейчас как выкручу мотор на светофоре, и как «сделаю» всех! Догадывается ли Ауди в соседнем ряду, что ее кто-то «сделал», таким гонщикам неведомо.
- заправлять топливо с улучшенными моющими свойствами;
- применять сверхмаловязкие масла типа 0W-16;
- поиграть со свечами зажигания;
- не ездить с загрязненными фильтрами;
- чуть поднять давление в шинах, если основная езда — по асфальту;
- не ездить без необходимости с багажником на крыше и прочими «ухудшателями» аэродинамики (а также не возить с собой ненужное барахло).
Отдельная тема — переход на газ. Сторонников у такого топлива довольно много, но я к ним не отношусь. Если бы такие автомобили повсеместно сходили с конвейера, а метановые заправки встречались с той же частотой, что и бензиновые, тогда можно было бы порассуждать. Но сегодня перевод машины на газ — это тюнинг, и не более того. К тому же отбить затраты на переделку смогут только те, кто реально много ездит. Впрочем, сегодня газовые вопросы опять всплыли на поверхность — посмотрим, надолго ли.
Другая «общечеловеческая» тема, о которой часто вспоминают читатели — это пробки. Дескать, выстраивайте маршруты так, чтобы не торчать в заторах, и будет вам счастье. Тут возразить, конечно же, нечего: ведь расход топлива на автомобиле, воняющем на одном месте, равен бесконечности.
К моему большому сожалению, все технические способы сэкономить на заправке сегодня начисто проигрывают организационным ухищрениям типа «трамвай вместо машины». И это вполне понятно: какой смысл выискивать какие-то энергосберегающие масла, если средняя скорость современной машины редко превышает 20 км/ч, а энергия из бензобака утекает в мировое пространство?
Всем удачи на дорогах… и на АЗС!
Литература:
1. Московкин В.В., Дзоценидзе Т.Д., Шкель А.С.,. Козловская М.А, Семикин С.Н. «Тягово-скоростные характеристики и топливная экономичность автомобиля». ЗАО «Металлургиздат», 2012 г.
2. Колодочкин М.В., Шабанов А.Ю. «Автомобиль и экономия». «Живое время», 2011 г.
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