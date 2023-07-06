Бросай, чтобы вернуться! АВТОВАЗ снял ролик о новой Ладе Весте

Лето, отдых, путешествие к морю – мало кто сейчас об этом не задумывается.

По сюжету ролика родители дают девочке пятирублевую монетку, чтобы по традиции бросить ее в море и еще раз сюда вернуться.

Но зачем возвращаться на то же место, пусть и очень красивое, если впереди еще столько новых мест, где еще не были, и хороший новенький автомобиль Lada Vesta?

Снимали ролик в окрестностях Анапы и олимпийских пригородах Сочи. А композиция «Верхом на звезде» Найка Борзова добавила эмоций этой истории.

Ну а монетке девочка нашла лучшее применение – какое, раскрывать не будем.

Из комментариев пользователей:

@user-oz4dj2gz6q: «Низкий поклон АВТОВАЗу за то, что в таких невероятно тяжелых условиях санкций создали для нас, потребителей, такой качественный автомобиль! Обновив его и перенеся на класс выше. Проделана невероятная работа! Браво».

@Militaryvideos-gb8mn: «Со времён рекламы Lada Vesta SW Cross это лучшая реклама! Радуете:)».

@ignatev1344: «Зацепила) прям гордость берет за АВТОВАЗ. Пришлось переслушать всего Найка Борзова)).

@Shureykin: «Ждем автомат!»

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Видео: YouTube/АВТОВАЗ

Фото: Скриншот видео YouTube