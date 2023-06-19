Самарский губернатор рассказал, какая Lada есть в его личном гараже

Он также добавил, что в структуре служебного автопарка области будет становиться все больше моделей АВТОВАЗа.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что автомобиль Lada входит в число его служебных машин.

Но есть у него и личная Lada — модели Vesta Sport. Об этом он заявил в ходе интервью РИА Новости.

Автомобиль он приобрел в Тольятти, уточнив, что производство Весты из Ижевска в Тольятти перевели только в прошлом году, а Lada Vesta Sport всегда выпускалась только в Тольятти.

Азаров пообещал, что по мере поэтапного обновления парка количество автомобилей Lada будет в структуре служебного гаража правительства Самарской области постепенно увеличиваться.

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Источник: Прайм

Фото: vk.com/azarovlife