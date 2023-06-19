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Самарский губернатор рассказал, какая Lada есть в его личном гараже

Он также добавил, что в структуре служебного автопарка области будет становиться все больше моделей АВТОВАЗа.

За РулемГубернатор Самары предложил пересадить чиновников на новые Lada Vesta

Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что автомобиль Lada входит в число его служебных машин.

Но есть у него и личная Lada — модели Vesta Sport. Об этом он заявил в ходе интервью РИА Новости.

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Автомобиль он приобрел в Тольятти, уточнив, что производство Весты из Ижевска в Тольятти перевели только в прошлом году, а Lada Vesta Sport всегда выпускалась только в Тольятти.

За Рулем

Азаров пообещал, что по мере поэтапного обновления парка количество автомобилей Lada будет в структуре служебного гаража правительства Самарской области постепенно увеличиваться.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Прайм

Фото: vk.com/azarovlife

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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