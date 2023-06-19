Самарский губернатор рассказал, какая Lada есть в его личном гараже
Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что автомобиль Lada входит в число его служебных машин.
Но есть у него и личная Lada — модели Vesta Sport. Об этом он заявил в ходе интервью РИА Новости.
Автомобиль он приобрел в Тольятти, уточнив, что производство Весты из Ижевска в Тольятти перевели только в прошлом году, а Lada Vesta Sport всегда выпускалась только в Тольятти.
Азаров пообещал, что по мере поэтапного обновления парка количество автомобилей Lada будет в структуре служебного гаража правительства Самарской области постепенно увеличиваться.
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Источник: Прайм
Фото: vk.com/azarovlife
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.