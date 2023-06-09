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Мантуров рассказал, кто пересядет на длиннобазную Lada Aura

Автомобиль, в том числе, можно использовать в такси.

За РулемНовая Веста с удлиненным кузовом – для госчиновников

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил, что новинка Lada Aura подойдет для использования некоторыми категориями госслужащих.

Для определенной категории – почему нет? Абсолютно нормальная практика, когда автомобиль российского производства используется для государственных нужд», – ответил он на вопрос в кулуарах выставки «Евразия – наш дом» в Сочи.

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На выставке в Сочи АВТОВАЗ представил новый удлиненный автомобиль – Lada Aura, созданный на базе Lada Vesta. В нем пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства.

Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Под капотом двигатель 1,8 л, мощностью 122 л.с. и вариатор.

За Рулем
За Рулем

Мнение эксперта

За Рулем

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Будут ли чиновники пересаживаться на такие автомобили? Тут все зависит от постановки вопроса на государственном уровне. Я считаю, что чиновники, которые говорят нам о недружественных странах и при этом продолжают ездить на «недружественных» автомобилях, поступают немного несвоевременно. Они должны подать пример и пересесть на машины отечественного производства. На Гранты, Весты, и на УАЗы с высокой долей локализации. Пока же мы видим, что они пересаживаются на китайские машины. Которые ненамного хуже западных, они просто другие. И пересаживаются на машины недешевые.

Если же сверху будет предписано, что теперь до госзакупок допускаются только авто с высокой степенью локализации, тогда это и будут все Лады в (том числе и длинные Весты), частично УАЗы, Газели и, возможно, Haval Jolion. Тогда эти машины и будут покупать чиновники или брать в аренду.

Также Lada Aura может быть интересна в качестве такси в классе комфорт и выше, ранее отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ

За Рулем
За Рулем
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За Рулем

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